ส่องชีวิต “เจนนิเฟอร์ พริตซ์เกอร์” อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ สู่การเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่รวยที่สุดในโลก

เจนนิเฟอร์ นาทัลยา พริตซ์เกอร์ เกิดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 1950 ในชื่อ เจมส์ นิโคลัส พริตซ์เกอร์ เขาเกิดในครอบครัวชาวยิว เป็นลูกของ โรเบิร์ต พริตซ์เกอร์ และ ออเดรย์ กิลเบิร์ต ใช้ชีวิตอยู่ที่ ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยมีน้องสาว 2 คนคือ ลินดา พริตซ์เกอร์ และ คาเรน พริตซ์เกอร์ โดยหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันในปี 1979 ส่งให้มีน้องต่างแม่อีก 2 คนคือ แมทธิว พริตซ์เกอร์ และ ไลเซล พริตซ์เกอร์ จากการที่พ่อไปแต่งงานกับ ไอรีน ดรายเบิร์ก เมื่อปี 1980 โดยแม่ของ เจนนิเฟอร์ ก็ไปแต่งงานใหม่กับ อัลเบิร์ต บี. แรทเนอร์ ในปี 1981โรเบิร์ต พ่อของ เจนนิเฟอร์ และพี่น้องของเขาทั้ง เจย์ และ โดนัลด์ ได้สร้าง Marmon Group ที่ขยายธุรกิจครอบครัวในชิคาโกให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีบิษัทอุตสาหกรรมหลากหลายด้านมากกว่า 60 แห่ง รวมถึงยังเป็นเจ้าของเครือโรงแรม Hyatt ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 1957 และยังเป็นเจ้าของสายการบิน Braniff Airlines ในช่วงปี 1983 – 1988 หลังจากนั้นครอบครัวก็เริ่มถอนทรัพย์สินจำนวนมากเหล่านี้ออกไป ในปี 2006 ก่อนที่ครอบครัวจะขาย Conwood ซึ่งเป็น บริษัท ยาสูบไร้ควันในราคา 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับ บริษัทบุหรี่ Reynolds American Inc. ในปี 2007 โดยขายหุ้นของครอบครัวไปถึง 60% และยังขายการควบคุมกลุ่ม Marmon ให้ Berkshire Hathaway ในราคา 4.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขายปิดดีลกันไปในปี 2013ส่วนปี 2010 ครอบครัวได้ขายหุ้นใหญ่ใน Transunion ซึ่งเป็น บริษัท รายงานเครดิตในชิคาโกให้กับ Madison Dearborn Partners ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนในชิคาโกด้วยจำนวนเงินที่ไม่ยอมเปิดเผย แต่ในฐานะทายาทในสายของ โรเบิร์ต พริตซ์เกอร์ ทาง เจนนิเฟอร์ พริซเกอร์ ก็ได้รับมรดกและสะสมความมั่งคั่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐเจนนิเฟอร์ พริตซ์เกอร์ มักพูดเสมอว่าประสบการณ์ในชีวิตที่น่าจดจำที่สุดก็คือการใช้ชีวิตที่อิสราเอล เมื่อเดือน ต.ค. ปี 1973 เพราะเธอเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ สงครามยมคิปปูร์ ก่อนที่จะเข้าร่วมกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 1974 ทำหน้าที่ร่วมกับกองบัญชาการกองร้อยและกองร้อยบี กองเรือที่ 1 กรมทหารม้าที่ 17 ทั้งในกองบิน 82 ที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ตแบรกก์รัฐนอร์ทแคโรไลนา ก่อนจะไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งจ่า โดยหน้าที่ของพริตซ์เกอร์ในขณะที่เกณฑ์ทหารนั้นคือมีทั้งเป็นเสมียนซ่อมเครื่องบิน, นักยิงปืนไรเฟิล และเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงหลังจากเสร็จสิ้นการรับราชการทหารในเดือนกุมภาพันธ์ 1977 พริตซ์เกอร์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Loyola ในชิคาโก โดยเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์และยังเข้าโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองกำลังสำรองของกองทัพบก ส่งให้ พริตซ์เกอร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาคม 1979 และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารของกองทัพในเดือนเดียวกันพริตซ์เกอร์ ทำหน้าที่ครั้งแรกกับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 503 กองบิน 101 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฟอร์ตแคมป์เบลรั ฐเคนตักกี้ โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ซึ่งรวมถึงหน่วยแม่นปืนและหมวดทหาร ทำงานในกองบัญชาการพริตซ์เกอร์ ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะที่ 7 ที่เคลลีย์บาร์แรคส์ ในเยอรมนี ตั้งแต่ปี 1984 - 1985 การประจำการของเธอสิ้นสุดลงในปี 1985 หลังจาก 16 ปีในกองกำลังสำรองของกองทัพบกและกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติของกองทัพอิลลินอยส์ พริตซ์เกอร์ ก็ได้ออกจากกองทัพสหรัฐอเมริกาในฐานะพันโทในปี 2001 หลังจากเกษียณอายุ พริตซ์เกอร์ ก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นพันเอกกิตติมศักดิ์ในรัฐอิลลินอยส์ กองกำลังพิทักษ์ชาติพริตซ์เกอร์ ก่อตั้งธุรกิจเกี่ยวกับการให้การบริการและทำเกี่ยวกับองค์กรการกุศลหลายแห่ง ในปี 1996 เธอได้จัดตั้ง Tawani Enterprises เธอดำรงตำแหน่งเป็นประธาน และซีอีโอ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคล ดูแลเรื่องการกุศล และผลประโยชน์ทางการทหารผลกำไรของบริษัทยังรวมถึง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญๆในชิคาโก ในปี 1995 ได้ก่อตั้งมูลนิธิพริตซ์เกอร์ และในปี 2003 ก็ได้ก่อตั้งห้องสมุดทหารพริตซ์เกอร์ ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพลเมืองทหาร นอกจากนั้น พริตซ์เกอร์ ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ Squadron Capital บริษัทหุ้นเอกชนในคอนเนตทิคัต ซึ่งเธอถูกระบุว่าเป็นนักลงทุนหลักของบริษัทแห่งนี้พริตซ์เกอร์ ยังได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการพิเศษสำหรับฟอรัมยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการและเจ้าของร่วมของ National Security Ltd. (1988 – 1995 ) และมีส่วนร่วมในองค์กรการกุศลอื่น ๆ อีกหลายแห่งพริตซ์ เกอร์ มีลูกสาว 1 คน คือ ทัล ฮาวา พริตซ์เกอร์ จากการแต่งงานครั้งแรกกับ อเยเล็ท พริตซ์เกอร์ และมีลูกชาย 2 คน คือ แอนดรูว์ และ วิลเลียม จากการแต่งงานครั้งที่ 2 กับ ลิซ่า กอเร็น ก่อนจะหย่าขาดกันไปในปี 2014วันที่ 16 ส.ค. 2013 ได้มีแถลงการณ์ถึงพนักงานบริษัท Tawani Enterprises และ ห้องสมุดทหารพริตซ์เกอร์ ระบุว่า พริตซ์เกอร์ นับเป็นมหาเศรษฐีข้ามเพศคนแรกของโลกพร้อมระบุว่า “16 ส.ค. 2013 เจ.เอ็น.พริตซ์เกอร์ จะเปลี่ยนชื่อจริงอย่างเป็นทางการ และตอนนี้จะอยู่ในฐานะของ เจนนิเฟอร์ นาทัลยา พริตซ์เกอร์ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในตัวตนที่แท้จริง ที่เธอได้ยึดถือมาแบบเงียบๆ และตอนนี้จะเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว” ซึ่ง พริตซ์เกอร์ ยังระบุว่าตัวเธอเองคือผู้หญิงที่สามารถทำธุรกิจได้ในทุกๆด้านในปี 2016 เจนนิเฟอร์ พริตซ์เกอร์ ยังได้รับรางวัล Bonham Center Award จาก The Mark S. Bonham Center for Sexual Diversity Studies ของมหาวิทยาลัยโตรอนโต สำหรับการมีส่วนร่วมของเธอในการพัฒนาและการศึกษาประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการระบุอัตลักษณ์ทางเพศ และในปีเดียวกัน เธอยังได้บริจาคเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านทางมูลนิธิพริตซ์เกอร์ เพื่อจัดตั้งประธานวิชาการศึกษาคนข้ามเพศคนแรกของโลก ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ในบริติชโคลัมเบีย โดย แอรอน เดเวอร์ ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคนแรกอย่างไรก็ตามแม้ชีวิตจะผกผันให้กลายมาเป็นมหาเศรษฐีข้ามเพศ แต่ทางด้านชีวิตครอบครัวของ เจนนิเฟอร์ พริตซ์เกอร์ ก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเงียบเหงา เพราะเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2020 ที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่า เจนนิเฟอร์ นาทัลยา พริตซ์เกอร์ ได้แต่งงานใหม่เป็นครั้งที่ 3 ในชีวิตกับ เอริน อี. โซลาโร ซึ่งทำงานเป็นผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเธอยังเป็นนักเขียนเรื่อง Women in the Line of Fire และเธอยังเป็นอดีตทหารผ่านศึกอีกด้วย