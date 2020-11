ตื่นเต้นยกบ้าน!! "ขนมจีน" ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

โดยสาว "ขนมจีน" ได้เผยภาพคู่สามีพร้อมโชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ลูกน้อย และเขียนแคปชั่นว่า "Another happiest day of our lives @kensarasas mommy and daddy to be.... #13weekspregnant ตื่นเต้นสุดๆกันทั้งครอบครัวกับลูกคนแรกของเรา​ ในที่สุดก็สำเร็จค้าาาา​ น้องมาแล้วน้าาา​ ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆน้าๆอาๆป้าๆด้วยค่าาา​ ช่วงก่อนหน้านี้แพ้ท้องหนักมากอาจจะต่องปฏิเสธบางงานไปหรือไปทำงานแบบเพลียๆแม่ต้องขออภัยด้วยนะคะ​ แต่ตอนนี้กับมาฟิต​แล้วค่า​ ไม่ค่อยแพ้แล้ว​ คืนนี้แม่หนมจะไปให้สัมภาษ​ณ์ที่รายการ​ แฉ​ เรื่องเบบี๋เป็นที่แรก​ ใครอยากตื่นเต้นดีใจไปกับครอบครัวเรา​รอดูกันด้วยนะคะ​ #knomjeankenbaby #knomjeankenlovestory"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบ