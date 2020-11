ผ่าจักรวาล Pornhub หลังถูกสั่งปิดในไทย

ไม่น่าเชื่อว่าแค่กระทรวงดิจิทัลฯ มีคำสั่งปิดเว็บเพียงเว็บเดียว จะกลายเป็น Talk of The Social มากมายขนาดนี้มากเสียจนอดตั้งคำถามตามมาไม่ได้ ว่า.....เป็นไปได้มั้ยว่า ที่มาแห่งกระแสการต่อต้านครั้งนี้ มีเหตุมาจากการที่ประเทศไทย ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศที่มีการท่องเว็บ Pornhub มากที่สุดในโลก !!!???ขณะที่ถ้าโฟกัสกันเฉพาะที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพเมืองฟ้าอมร สามารถสร้างสถิติอันน่าชื่นชม ด้วยการมีชื่อติดอยู่ในอันดับ Top 10 เรียกว่าอันดับสูงกว่าเมืองใหญ่ๆ อย่างโรม, วอชิงตัน ดีซี หรือแม้แต่กรุงโซลด้วยซ้ำ โดยเฉพาะในช่วงระบาดของ โควิด -19 ที่ทำให้ผู้คนต่างปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตตามวิถี New Normal พบว่ามีสาวไทยใช้บริการของเว็บ Pornhub สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชียเลยทีเดียวจากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเว็บในปี 2007 Pornhub ก็สามารถสร้างสถิติให้โลกตะลึงด้วยการมียอดผู้เข้าชมสูงถึง1 ล้านครั้งต่อวัน ถ้าเทียบสมการแล้ว ก็จะพบว่ายอดผู้ชมดังกล่าว สูงกว่าเว็บ Disney World ถึง 20 เท่านอกจากนั้นยังมีข้อมูลบันทึกไว้ว่า ในปี 2010 เว็บ Pornhub มีสมาชิกเข้ามาอัปโหลดวิดีโอ สูงถึง 100,000 ครั้ง หรือพูดง่ายๆ ว่าสูงกว่าจำนวนวิดีโอที่อัปโหลดผ่าน YouTube Spaces ในปี 2015 ถึง 10 เท่าแต่อย่างน้อยก็ยังพอดีใจได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังห่วงใยสุขภาพมากกว่าที่จะใช้เวลามาท่องในเว็บ Pornhub โดยพิเคราะห์จากการจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนในเว็บ 22 ล้านรายชื่อนั้น มีสัดส่วนเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันที่ไปสมัครเป็น เมมเบอร์ในฟิตเนสโดยในปี 2018 PornHub มีการเปิดบริการ Pornhub Premium แบบที่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก ซึ่งมีสิทธิประโยชน์คือมีคลิปและหนังให้เลือกมากขึ้น รวมทั้งได้ชมในแบบชัดลึกถึงรูขุมขน ด้วยความละเอียดระดับ 4K ปัจจุบันมีสมาชิกสมัครใจเข้าใช้บริการแล้วกว่า 1 ล้านคนในความเป็นจริง แม้ว่าเนื้อหาในเว็บ Pornhub จะไมได้มีแต่หนังประเภทปลุกใจเสือป่าเท่านั้น แต่ก็ช่วยไมได้ที่ทุกคนจะมุ่งไปดูหนังประเภทนั้นมากกว่าหนังประเภทอื่นว่ากันว่า ถ้าจะนั่งดูหนัง หรือคลิปวิดีโอที่ถูกโหลดไว้ใน Pornhub แบบไม่มีตกหล่น จะต้องใช้เวลาดูอย่างยาวนานถึง 173 ปี สูงกว่าอายุเฉลี่ยของประชากรโลกถึงเกือบ 100 ปี....ว่าซั่นและเช่นเดียวกับแบรนด์สินค้าระดับโลกอื่นๆ ที่จะต้องมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่เป็นภาพจำของแบรนด์นั้นๆ เว็บ Pornhub เอง ก็มีนักแสดงสาวเซ็กซี่ อย่าง(ลิซ่า แอนน์) ที่ทำหน้าที่ประดุจเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเว็บ ในฐานะที่ครองอันดับนักแสดงที่ฮอทที่สุดในเว็บต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน รวมถึงผลงานของเธอที่ถูกบรรจุอยู่ในเว็บ ก็ยังรั้งอันดับ 1 ของหนังที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ศิลปินแรปชื่อดังอย่าง(คูลิโอ) เจ้าของรางวัลแกรมมี่ จากบทเพลงในตำนาน อย่าง Gangsta’s Paradise ยังถึงขนาดลุกขึ้นมาแต่งเพลงเฉพาะให้กับเว็บ Pornhub โดยใช้ชื่อเพลงว่าเพื่อประกาศตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสาวกของเว็บนี้ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย ที่ Pornhub ถูกโยงเข้ามาในกระแสการเมือง เพราะแม้แต่ที่สหรัฐอเมริกา เว็บนี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเมืองไม่น้อย โดยข้อมูลรายงานว่า ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนั้น ตัวเลขสถิติต่างๆของ Pornhub ลดฮวบไปตามๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่แต่ละคนเข้าชม ตกจาก 13 นาที มาอยู่เพียงแค่ 9 นาทีครั้นมาถึงยุคของประธานาธิบดีสถิติต่างๆ ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ และกลายเป็นยุคเฟื่องฟูของ PornHub ไปในที่สุด จากยอดผู้เข้าชมในปี 2017 อยู่ที่ 5,000 ล้านครั้ง กระโดดขึ้นมาเป็น 33,500 ล้านครั้งในอีกหนึ่งปีถัดมาอย่างไรก็ตาม Pornhub เคยเผชิญกับเรื่องราวดรามาที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิด เมื่อปรากฏว่ามีชายหนุ่มผู้พิการทางการได้ยิน อย่าง” ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ที่เว็บนี้ไม่ให้ความสำคัญกับบุคคลพิการเช่นพวกเขา เพราะไม่มีการใส่บทบรรยายไว้ในหนังแทนการได้ยินโดยระบุว่าการเพิกเฉยดังกล่าว เทียบเท่ากับการละเมิดสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว !!!ผู้จัดการ 360 องศา สุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7- 13 พฤศจิกายน 2563