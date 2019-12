“จองแฮอิน” หยอดคำหวานผ่านคลิป อ้อนแฟนๆ พบกัน 2 มิย.นี้!!!

พระเอกหนุ่มสุดโรแมนติก เจ้าของรอยยิ้มพิฆาตใจ “จองแฮอิน (Jung Hae In)” หรือ จุนฮี จากซีรีย์สุดฮิตเรื่อง “Something in the rain” ส่งสายตาหวานเยิ้มชวนหลงผ่านคลิปฝากข้อความมาให้แฟนๆ ชาวไทยได้จ้องตา และฟินก่อนใคร“สวัสดีครับ ผม จองแฮอินครับ วันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกๆ คนครับ ผมขอขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอด และผมกำลังจะมีงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยนะครับ โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นี้ ที่ Ultra-Arena, Show DC เนื่องจากครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เจอกับแฟนๆ ชาวไทย ผมค่อนข้างที่จะประหม่า และตื่นเต้นนิดหน่อย ผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆ วัน จนถึงวันที่เราเจอกันนะครับ แล้วหวังว่าทุกคนจะให้ความรัก และสนับสนุนผม ผมจะไปพบกับทุกคนที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้นะครับ ขอบคุณครับ เจอกันนะครับ”งานนี้เปิดขายบัตรเสาร์ที่ 5 พฤษภาคมนี้ และเขาพร้อมแล้วที่จะมาโปรยเสน่ห์ให้นูน่าไทยใจละลายในงาน “JUNG HAE IN ‘SMILE’ FAN MEETING IN BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 โชว์ ดีซี บัตรราคา 4,800 / 3,500 และ 2,000 บาท จำหน่ายบัตรผ่านทาง เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/IMEthailand หรือ Twitter: @ime_th และ Instagram: @ime_thเหล่านูน่าชาวไทยไม่ควรพลาด รีบจับจองบัตรให้ได้แล้วมาพบความน่ารัก สดใส และใกล้ชิดสุด Exclusive ไปกับ “จองแฮอิน” (Jung Hae In) ที่งานนี้จะมีแต่ความฟิน ฟิน และฟินแน่นอน!!!