“ลุลา” เชื่อ!! เมื่อถึงเวลาจะเป็นวันของเรา... ชวนแฟนปรากฏตัวในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก “LITTLE MISS LULLABY”

และแล้วก็ถึงวันที่ใช่...สำหรับการมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบสิบปีของศิลปินหญิงเสียงมหัศจรรย์ “ลุลา” กันยารัตน์ ติยะพรไชย แห่งบ้านไวท์มิวสิค ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ ติสต์ตัวแม่เจ้าของเพลงฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาหน้ารถ / เรื่องที่ขอ / มันคือความรัก/ ทะเลสีดำ / รักปาฏิหาริย์ / เวลาจะช่วยอะไร / ในวันที่เราต้องไกลห่าง /เรื่องมหัศจรรย์ / ความหวาน / ฉันจะกอด และ อีก เพียบ!!! โดยนี่คือครั้งแรกที่เธอคนนี้จะเปิดเผยโลกอีกด้านให้ได้สัมผัสทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับทุกบทเพลงฮิตของ “ลุลา” ที่ตีความให้กลายเป็นงานศิลปะในระดับ MASTERPIECE ภายใต้ชื่อ LULA FIRST SOLO CONCERT “LITTLE MISS LULLABY” พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอีก 3 ชีวิต!! ที่จะมาสร้างความสนุก เสริมสร้างบรรยากาศในแบบ LITTLE MISS LULLABY สร้างสรรค์ Production Design โดยกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ DUCKUNIT กับการทำงานดีไซน์ ด้วยดอกไม้ บนฉากเล่นแสงและเงาที่น่าตื่นตาตื่นใจ โชว์ที่ผสมผสาน ศิลปะการแสดงที่กล้าการันตีได้เลยว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ “ไม่ธรรมดา” ซึ่งเจ้าของคอนเสิร์ตเล่าความรู้สึกที่ยังตื่นเต้นไม่หายว่า ...“ดีใจค่ะ เอาจริงๆเคยอยากทำมากๆคอนเสิร์ตเนี่ย จนแบบผิดหวังไป เลยรู้สึกไม่เป็นไรเหมือนวางพักเอาไว้ แต่คิดว่า ถ้าวันนึงมันมาถึง นั่นจะเป็นเวลาของเราเอง เป็นเรื่องของจังหวะชีวิต จนปีที่แล้วมีคุยกันว่า ธันวาคม ปี 2017 เพลง “ตุ๊กตาหน้ารถ” จะครบรอบ 10 ปีแล้วนะ พี่ๆเค้าเลยคิดกันว่าจะจัดคอนเสิร์ต 10 ปีให้ เรายังคิดในใจ คิดแบบปกป้องตัวเองไม่อยากเจ็บ จริงเหรอ... คงเป็นไปไม่ได้หรอก เราก็จะคิดในทางนี้ไปก่อน จนนัดถ่ายโปสเตอร์กันแล้ว เรายังหยิกตัวเอง ยังคิดว่าเป็นความจริงรึเปล่า (หัวเราะ) กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆใช่มั้ย จนวันนี้ประกาศขายบัตรแล้ว เราก็รู้สึกว่า มันคงเป็นช่วงเวลาของเราแล้วจริงๆ ก็หวังว่าจะมีแฟนเพลงที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ชุดแรกได้มาปรากฏตัวรายงานตัวในคอนเสิร์ตนี้ สำหรับในเรื่องการเตรียมตัว เราประชุมกันหลายครั้งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ต โปสเตอร์ แขกรับเชิญ รวมถึงรายละเอียดต่างๆบนเวที ทีมงานทุกคนที่มาช่วยเราทำงาน เป็นทีมงานที่เราแฮปปี้มาก ไม่ว่าจะเป็น ทีมอาร์ต ทีมออกแบบท่าเต้น ทีมนักดนตรี ทุกคนเป็นทีมที่เราเคยทำงานด้วยกันมาตลอด ไว้ใจ สบายใจ และก็ชอบคอนเซ็ปต์ที่ได้คิดขึ้นมาจากทีมแก่น (GAN) ว่า จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดา จะมีรายละเอียดมากกว่า ทั้งรูปแบบการนำเสนอ การเซอร์ไพรส์ จะไม่ใช่แบบธรรมดา เพราะเรามองแล้วว่า แบบลุลาจะต้องมีความฝันๆ มีความพิเศษเข้ามา อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะ”สำหรับ LULA FIRST SOLO CONCERT “LITTLE MISS LULLABY” จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน นี้ ที่ GMM LIVE HOUSE @ CENTRAL WORLD ชั้น 8 เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 27 เมษายน นี้ ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา บัตรราคา 1,500 / 2,000 และ 2,500 บาท [พิเศษ!! บัตร 2,500 บาททุกที่นั่ง รับ LIMITED TOTE BAG ที่ออกแบบเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ] ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/lulaandlulis www.facebook.com/whitemusicrecord ig @lulaandlulis l @whitemusictecord #LulaFirstSoloConcert #LittleMissLullaby #10YearsLula #WhiteMusicRecord