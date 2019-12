“เต่า – เป้ แซ็กฯ” แปะมือ “เป้ ร้องนำ”ส่งเพลงใหม่ “มายด์” ความเหงา 2 อารมณ์ “ดีต่อใจ” และ “โอเวอร์”

หายจากการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันไปพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับวง มายด์ มาครั้งนี้พวกเขาจึงจัดให้แบบเต็มแม็กด้วย 2 เพลง 2 อารมณ์ กับ “ดีต่อใจ” และ “OVER” (โอเวอร์) ซึ่งความพิเศษของสองเพลงนี้อยู่ตรงที่คนร้องไม่ใช่ เป้ ร้องนำ แต่เป็น เป้ ไพสิฐ คำกลั่น ตำแหน่งแซ็กโซโฟน มาร้องในเพลง “ดีต่อใจ” เพลงป็อบฟังสบายที่ว่าด้วยเรื่องของคนเหงา ที่ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว จะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ความเหงานี้หายไปสักที ในส่วนของเพลง “OVER” ได้ เต่า เจน มโนภินิเวศ มือกีตาร์ของวงมารับหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ โดยเนื้อหาของเพลงเป็นเรื่องราวของคนที่เลิกรากันไป แล้ววันหนึ่งเกิดอาการที่คิดถึงจนทำอะไรไม่ได้ ทำได้เพียงรู้สึกว่ายังคงรักและคิดถึงใครคนนั้นเสมอ ตกอยู่ในสภาวะเศร้า เหงา เป็นความรักที่ไม่มีทางย้อนกลับมาได้อีกแล้ว และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทั้ง 2 เพลงนี้ ซึ่งมาถึงตรงนี้เราเชื่อว่าหลายๆ คนกำลังตั้งคำถามอยู่ในใจว่าทำไมเพลงนี้ถึงไม่ใช่เป้ บดินทร์ มาร้องนำเหมือนเพลงอื่นๆ งานนี้ต้องลองไปฟังจากปากพวกเขากันดู โดย เป้ ไพสิฐ (แซ็กโซโฟน) ได้เล่าถึงที่มาที่ไปว่าทำไมตนเองถึงได้มาร้องในเพลงนี้ว่า“เหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงได้มาร้องเพลงนี้มาจากการที่พวกเราได้คุยกันไว้เมื่อนานมาแล้วว่าจะให้ผมร้องเพลงหนึ่งในอัลบั้ม ประกอบกับตอนเริ่มทำอัลบั้ม MI4D นี้ก็ได้จังหวะเหมาะพอดีผมเลยได้ร้องเพลงนี้ครับ โดยเพลงนี้เป็นเพลงที่ เบิ้ม มือกีตาร์ จากวง 60 Miles เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาพอทุกคนในวงได้ฟังก็รู้สึกชอบแต่พอมาให้เป้ (ร้องนำ) ลองมาร้องดูก่อนเริ่มแรกพอเราได้ฟังก็รู้สึกว่ามู้ด แอนด์ โทนของเพลงนี้ยังไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางวงสักเท่าไหร่ จึงลองนำมาให้ผมลองร้องดูแล้วทุกคนชอบก็เลยยกให้เป็นหน้าที่ผมมาเป็นคนถ่ายทอดแทนครับ ในส่วนของการทำงานเพลงนี้ผมรับหน้าที่ดูแลในพาร์ทของดนตรีทั้งหมด โดยเราได้สอดประสานเอาแร็พเข้ามาใส่ในเพลงด้วย ซึ่งก็ได้ เป้ นักร้องนำ มารับหน้าที่แต่ง และแร็พครับ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ออกมาแล้วลงตัวมากครับ และผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลง ดีต่อใจ จะต้องอินไปกับเนื้อหาของเพลงผสานไปกับดนตรีป๊อป สนุกสนาน ฟังเพลิน ตามฉบับของวง MILD อย่างแน่นอนครับ”ทางด้านเต่า เจน ได้เล่าเสริมในส่วนของเพลง OVER (โอเวอร์) ที่เขาเป็นผู้แต่งให้เราได้ฟังว่า “สำหรับเพลง OVER เป็นเพลงที่ผมได้แต่งเอาไว้นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนำออกมาทำให้เสร็จสมบูรณ์ ประกอบกับในทุกอัลบั้มจะต้องมีเพลงหนึ่งที่ผมร้องอยู่ด้วย เพื่อนในวงเลยลงความเห็นว่าให้นำเพลงนี้มาทำต่อให้เสร็จครับ ซึ่งเพลง OVER เป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่เป็นอะคูสติก เล่าเรื่องความเหงาของคนๆ หนึ่งหลังจากที่เขาได้เลิกราจากคนรักไปสักพักใหญ่ โดยผมขอเรียกว่าเป็นช่วง อาฟเตอร์ช็อก เป็นสภาวะจมดิ่งอยู่กับความเหงาเคว้งคว้าง ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรทั้งสิ้นได้แต่คิดถึงคนที่จากไปเท่านั้น ในพาร์ทดนตรีเพลงนี้เราทำเป็นอะคูสติกในตอนแรกผมได้ลองทำหลายๆ เวอร์ชั่นมาให้ทุกคนในวงได้ลองฟังกัน ทุกลงความเห็นว่าชอบเวอร์ชั่นนี้ ซึ่งพอเราลองมาฟังอีกทีก็รู้สึกว่าดนตรีอคูสติกทำให้เข้าถึงอารมณ์ของความเหงาได้ดีเลยทีเดียวครับ”งานนี้ใครที่อยากรู้ว่าเพลง “ดีต่อใจ” และ “OVER” (โอเวอร์) จะออกมาเพราะขนาดไหน สามารถไปหาฟังพร้อมกันได้ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง DEEZER, APPLE MUSIC, iTUNES, SPOTIFY, JOOX, TRUE MUSIC และ TIDAL รวมไปถึงมิวสิควิดีโอ 2 เพลงนี้ได้ทาง YouTube Channel Spicy Disc พร้อมติดตามข่าวสารต่างๆ ของวง มายด์ ได้ที่www.facebook/spicydisc.fanpage และ www.facebook.com/mildband สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Digital Download *491544 09