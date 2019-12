ชวนลุ้น รอบ Final “The Sound of Artisan” เข้มข้นไปกับสุดยอดพลังเสียง 10 คนสุดท้าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท เสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้

Artisan Ratchada (อาร์ติซาน รัชดา) คอนโด ภายใต้บริษัท ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) เฟ้นหานักร้องตัวจริง จากทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายแนวเพลง ที่มีความสามารถ และใจรักในเสียงเพลง กับกิจกรรม “The Sound of Artisan” (เดอะ ซาวน์ ออฟ อาร์ติซาน) ด้วยแนวคิดของ Artisan ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งด้วยการเปิดโอกาส และสร้างประสบการณ์ทางดนตรีให้กับผู้ที่มีใจรัก มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีเวทีในการแสดงออก และถ่ายทอดพลังเสียงต่อยอดต่อไปในเส้นทางสายดนตรี ด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน จนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบเพียง 10 คนสุดท้าย ก่อนจะถึงรอบ Final round รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมเปิดตัวกรรมการรอบไฟนอล “ชาติ สุชาติ” เจ้าของผลงานเพลงชื่อดัง “การเดินทาง” และ “โบกี้ พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ” หรือ “โบกี้ ไลอ้อน” นั่งแท่นกรรมการรอบตัดสินชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ นอกจากนี้ยังมีโชว์พิเศษจาก บิ๊ก-ศรุต วิจิตรานนท์ ในเพลง “เธอสวย” ภายในงาน “The Sound of Artisan” ณ “Artisan Experience Hall” โครงการ อาร์ติซาน รัชดา เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 อีกด้วยโดย คุณเฑียร จึงวิรุฬโชตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดแห่งประเทศไทย ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เมื่อพูดถึง Artisan เราอยากให้คุณนึกถึงความเป็น Artist , ความเป็นศิลปิน ที่รู้และเข้าใจในความต้องการ ความชอบของตนเอง จนสามารถรังสรรค์มันออกมาเป็นงานศิลปะในด้านต่างๆ ได้อย่างพิถีพิถัน ซึ่งกิจกรรม The Sound of Artisan ก็เช่นกัน ที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ Artisan ได้จัดขึ้น และจัดได้ว่าเราเป็นดีเวลลอปเปอร์เจ้าแรกในประเทศไทยที่จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดดนตรีด้วยตัวเอง เปรียบเสมือนการทำในสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชื่นชอบ และต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนหรือการสร้างสรรค์ผลงาน Artisan ก็พิถีพิถัน ที่ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับการประกวดดนตรีในครั้งนี้ที่เราต้องการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง มีใจรักเสียงดนตรี และที่สำคัญคือความตั้งใจเพื่อนำเสนอสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด ท่ามกลางผู้ที่มีความฝัน และความสามารถมาประชันกันอย่างเต็มที่ ก่อนจะถึงรอบตัดสิน Final round ซึ่ง Artisan คือหนึ่งแรงสนับสนุนร่วมสานความฝันผู้เข้าประกวดคนเหล่านี้ให้ไปถึงเป้าหมาย เลยอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจ และเชียร์ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 คนสุดท้าย ณ “Artisan Experience Hall” โครงการ อาร์ติซาน รัชดา วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปครับ”ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ArtisanRatchada