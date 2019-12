Trust City ต่อยอดธุรกิจ เปิดตัวหลักสูตร “To Be A Global Trader @Trust City” ปั้นสตาร์ทอัพหน้าใหม่

เมื่อ “Startup” หรือกลุ่มธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ได้มีบทบาทสำคัญ จนกลายเป็นธุรกิจที่มาแรง และเป็นธุรกิจกระแสสำหรับคนรุ่นใหม่ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ไม่ว่าใครที่เริ่มทำธุรกิจ ต่างก็ถูกเรียกว่าเป็น “Startup” แทบทั้งสิ้น แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจ Startup ในบ้านเรา กลายเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงนายสิทธิชัย เจริญขจรกุล ประธาน บริษัท ไฮดู เบสท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโครงการ Trust City (ทรัสต์ ซิตี้) เมืองส่งเสริมการค้าและศูนย์แสดงสินค้าระดับโลกที่ยิ่งใหญ่และครบวงจร เปิดเผยว่า เพื่อสร้างธุรกิจ Startup หรือกลุ่มธุรกิจคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ให้กลายเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก จึงได้เปิดตัวโครงการ Trust City ซึ่งเป็นเมืองศูนย์การค้าระดับโลก บนพื้นที่กว่า 370 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา ตราด กม.29 มูลค่าการลงทุน 100,000 ล้านบาท เป็นโครงการแรกในเอเชียโครงการ “Trust City (ทรัสต์ ซิตี้)” World Exhibition & Largest Fintech Hub ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการค้าส่งแบบเดิม ๆ ที่กระจัดกระจาย เช่น โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ สำเพ็ง พาหุรัด แม้แต่ย่านพระเครื่องอย่างแถวเสาชิงช้า มาอยู่ในที่เดียวกัน มีความสะดวกสบาย ครบวงจร และทันสมัยที่สุดในโลก นอกจากตลาดในประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าสำเร็จรูป และวัสดุที่เกี่ยวเนื่องจากทั่วโลก อาทิ สินค้าวงการแฟชั่น นอกจากเสื้อผ้าก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดุม หรืออุปกรณ์อื่นๆจากแบรนด์ชั้นนำ เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานการจัดการระดับสากล เพื่อดึงดูดให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนของผู้ซื้อจากทั่วโลกให้มาเลือกซื้อสินค้าจากที่นี่ที่เดียว โดยในโครงการประกอบด้วยศูนย์นำเข้า-ส่งออกสินค้ากว่า 25,000 บริษัท หรือ 25,000 ร้านค้า, ศูนย์การประชุม และศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ, Fintech city ที่รวมของธุรกิจด้านการเงิน, โรงแรม และคอนโดมิเนียมสำหรับเงื่อนไขการเป็นหุ้นส่วนกับ Trust City จะต้องเรียนผ่านหลักสูตร To Be A Global Trader ที่เปิดโดย GLOBAL TRADER ACADEMY และมีความพร้อมที่จะขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยสามารถสมัครขอร่วมทุนกับ Trust City Holding Co.,Ltd. เปิดเป็นบริษัทที่เน้นการนำเข้า และส่งออกสินค้า หรือบริการ โดยจะต้องเช่าร้านแสดงสินค้าใน Trust City Trader Hub เป็นการเช่า 30 ปี ฯลฯการจัดตั้งหลักสูตร “To Be A Global Trader @Trust City” หรือหลักสูตรสร้างนักธุรกิจการค้าระดับโลก ภายใต้ GLOBAL TRADER ACADEMY เพื่อเป็นทั้งโค้ชและพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้โครงการ Trust City โดยจะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ และดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์จริงจากการทำธุรกิจการค้าระดับโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการค้าขายในเวลาสั้นลง ต้นทุนการทำงานต่ำลง และเพิ่มผลกำไร ซึ่งนำไปสู่การสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคง“หลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ โดยศึกษาด้านวิชาการค้าครบวงจรธุรกิจ จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาวิชา และผู้ที่มีประสบการณ์จริงหลากหลายจากความสำเร็จในธุรกิจการค้าระดับโลก เพื่อสร้างนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศระดับโลกขึ้นใหม่ จำนวน 25,000 บริษัท หรือ 25,000 ร้านค้าขึ้นในพื้นที่โครงการ Trust City” เป็นการสร้างงานได้มากกว่า 125,000 อัตรา”