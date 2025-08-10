‘กระสุนหยุด’ เทคนิคพิเศษ ‘แผลเก่า’เรียกเสียงปรบมือกึกก้อง!
จากใจผู้เขียนบทละครเวที“แผล เก่า เดอะ มิวสิคัล”คุณดารกา วงศ์ศิริ
@ทำไมถึงทำแผลเก่า เป็นละครเพลงเพื่อแสดงบนเวที
มีคนถามว่าทำไมเราถึงทำละคร แผลเก่า เดอะ มิวสิคัล ส่วนตัวแล้วเคยดูที่เป็นหนังของคุณเชิด ทรงศรี ที่ประทับใจมาก และเมื่ออ่านนวนิยายของไม้ เมืองเดิม ก็พบว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกและมีองค์ประกอบของความเป็นละครเพลงอย่างสมบูรณ์ เพราะเนื้อเรื่องไม่เพียงกล่าวถึงความรักของขวัญกับเรียมเท่านั้น แต่ยังพูดถึงความขัดแย้งในตัวละครในแง่ของชนชั้น และวิถีชนบทที่ยากจนกับวิถีของเศรษฐีในเมือง เราได้รับรู้ความแตกต่างจากมุมมองของเรียม ตัวละครเอกของเรื่อง
ในแง่การทำเป็นละครเวที เรื่องนี้จึงเหมาะสมที่สุด เพราะมีทั้งความรัก ความตื่นเต้น ความสนุกสนานของการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว จนมาถึงจุดจบที่น่าสะเทือนใจ
ในแง่ของโพรดักชั่น เราพยายามที่จะถ่ายทอดให้เหมือนนวนิยายที่สุด แม้แต่ฉากใต้น้ำ ซึ่งเป็นฉากบังคับตาม นวนิยาย เราก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างภาพบนเวทีละครให้เหมือนภาพในนวนิยายให้ได้
@เมื่อกล่าวถึง กระสุนนัดนั้น เป็นฉากที่มีเทคนิคพิเศษ
ในการแสดงครั้งแรก ฉากที่ทำให้คนพูดถึงมากที่สุดฉากหนึ่งคือฉากกระสุนหยุดกลางอากาศ มีผู้มาถามมากมายว่าทำได้อย่างไร บางคนก็ถามว่า ใช้การฉายใช่มั้ย ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ เป็นวิธีการอื่น แต่กว่าจะมาถึงจุดที่ทดสอบจนกระสุนสามารถหยุดได้นั้น มันใช้เวลามากมายในการทำเทคนิคซีนนี้ที่ใช้เวลาบนเวทีแค่ไม่กี่วินาที เริ่มต้นที่บทละคร ซึ่งเขียนเอาไว้แบบนี้
ขวัญ:เรียมเอ๋ยทำไมเอ็งทรยศต่อพี่ ลำน้ำในคลองของสองเรานี้ พี่จะยึดไว้เป็นที่เรือนตาย
ทุกอย่างช้าลง
สมชายเล็งปืน ยิงไปที่ขวัญ
กระสุนออกจากปากกระบอกปืน ตรงไปที่ขวัญ
ในวินาทีที่กระสุนปืนกำลังจะแตะหน้าอกของขวัญ ไฟทุกจุดลง ยกเว้นที่เรียมและขวัญ
เรียม:ในเสี้ยวเวลาก่อนกะพริบตา ทุกอย่างเลือนพร่าไปจากนัยน์ตาฉันเหลือเพียงภาพอดีตนับร้อย
นับพัน ผ่านผันเข้ามาในเวลาเสี้ยววินาที
กระสุนปืนเข้าไปในร่างของขวัญ
ขวัญตัวลอยขึ้นสูง
เรียม:พี่ขวัญ
แบลคเอ๊าท์
ตอนแรกที่ทีมงานได้อ่านบทนี้ ต่างก็มาถามว่า กระสุนหยุดแบบนี้จะทำได้อย่างไรละพี่!แต่ที่แน่ๆมีความมั่นใจในทีมโพรดักชั่นที่ทำงานมาด้วยกันหลายสิบปีว่า ทุกคนต้องทำได้แน่ เราต้องคิดออกสิ
หลังจากวันนั้น ทีมของเราก็ประชุมกันอีกหลายครั้งเป็นเวลาหลายเดือน ในเรื่องเทคนิคและเมคานิคต่างๆที่จะใช้ในเรื่อง ไม่ใช่แค่กระสุนหยุด แต่ยังมีเทคนิคของฉากอื่นอีก(เช่น ฉากไคลแมกซ์ใต้น้ำ ซึ่งเป็นโจทย์บังคับมาจากในนวนิยายของไม้ เมืองเดิม)
เรื่องกระสุนนี้ อยู่ในใจของทีมงานตลอด เพราะมันเป็นฉากเปิดเรื่อง ถ้าหากเราไม่สามารถทำตรงนี้ให้สำเร็จได้ เรื่องราวทุกอย่างที่ตามมาหลังจากฉากนี้จะไม่น่าเชื่อทั้งหมด เพราะเราล้มเหลวในการสร้างเมจิคในโรงละคร มันเหมือนกับเป็นลางว่า ถ้ากระสุนนัดนี้ไม่หยุด เทคนิคอย่างอื่นก็จะล้มเหลวทั้งหมด
จนกระทั่งในการประชุมวันหนึ่ง รงค์ผู้ออกแบบฉากและพร็อพส์ในงานนี้ก็บอกว่า รงค์คิดออกแล้ว รงค์จะทำแบบนี้ แล้วก็วาดภาพให้ดูคร่าวๆ ซึ่งกลไกในการทำนั้นไม่ซับซ้อน แต่สิ่งที่ยากมากก็คือ ทำยังไงทุกอย่างจะลงตัวในโมเม้นท์ที่เราต้องการ เพราะทันทีที่เสียงปืนดัง กระสุนต้องออกจากกระบอกปืน พุ่งไปในอากาศ และหยุดค้างในระยะที่ห่างจากอกของตัวละครไม่มาก หยุดค้างอยู่จนเรียมร้องเพลงท่อนสั้นๆที่ใช้เวลาไม่กี่วินาที เสร็จแล้วจึงพุ่งต่อและหายไปในตัวขวัญ
วินาทีเหล่านี้ ต้องใช้การผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน ดนตรีที่ต้องพอดีจังหวะ นักแสดงที่ต้องร้องและแสดงให้พอดีกับการเคลื่อนไหวของกระสุน ผู้ควบคุมกระสุนที่ต้องปล่อยกระสุนให้พอดีกับเพลงไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป และแสงที่ต้องลงให้พอดีกับจังหวะที่กระสุนวิ่ง ทั้งหมดที่พูดมานี้ ต้องทำให้จบภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้น
แน่นอนเมื่อเข้าโรงละครแล้ว เราซ้อมฉากกระสุนนี้หลายครั้ง เพื่อความมั่นใจ แต่กระนั้น เมื่อถึงการแสดงรอบแรก ทุกคนก็คงเหมือนกันคือกลัวที่สุดว่ากระสุนจะไม่หยุด
และเมื่อวินาทีนั้นกระสุนหยุดลงพอดีกับจังหวะเพลง จังหวะไฟ จังหวะการแสดง เสียงคนดูตบมือ เชื่อว่า คงไม่ใช่แค่ตัวเองหรอกที่รู้สึกดีมากๆ ทีมงานของเราทุกคนก็เช่นกัน
ถึงแม้กระสุนนัดเดียวจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในฉาก แต่กระสุนนัดนี้ก็ใช้เวลายาวนานหลายเดือนในการสร้างสรรค์จากตัวหนังสือในบทละครพัฒนามาเป็นฉากกระสุนหยุด ฉากเล็กๆที่เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน
ทีมโพรดักชั่นดีไซน์ของเราประกอบด้วย รงค์ ศุภธนิตย์ฐิตะชัยสิทธ์ ผู้ออกแบบฉากและพร็อพส์ เอ้ก ฉลาดเลิศ ตุงคะมณี ผู้ออกแบบแสง ภก วิรัตน์ ภู่นภานนท์ ผู้จัดทำฉากและเมคานิค หง ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ที่ปรึกษา และ ละครเรื่องนี้ ผู้กำกับการแสดง คือ ลิง สุวรรณดี จักราวรวุธ ค่ะ
แผลเก่า เดอะ มิวสิคัล รีเสตจ
บทประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม บทละคร ดารกา วงศ์ศิริ กำกับการแสดง สุวรรณดี จักราวรวุธ
ประพันธ์เพลง ไกวัล กุลวัฒโนทัย สุธี แสงเสรีชน ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
นำแสดง โดย
เขมวัฒน์ เริงธรรม สยาภา สิงห์ชู มนตรี เจนอักษร นนทิยา จิวบางป่า ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์
ภคมน จึงไพศาล ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์
แสดงที่M Theatre วันที่23สิงหาคม2568 เวลา14.00น.และ19.30น. ,
วันที่24สิงหาคม2568 เวลา14.00น.จองบัตรwww.dreambox.co.thหรือโทร.0814033733