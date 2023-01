“Glory To Song Hye Kyo” สวยตะโกน “ซงฮเยคโย” บนปก Elle Korea

นักแสดงหญิงยอดนิยม ซงฮเยคโย ซึ่งกำลังมีผลงานออริจินัลซีรีส์กับ Netflix เรื่อง The Glory และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเวลานี้ มาถ่ายแบบแฟชั่นในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก Fendi คอลเล็กชัน SS23 (Spring / Summer 2023) ในธีม “Glory To Song Hye Kyo” ทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็น ล้วนกลมกลืน ลงตัว และโดดเด่นด้วยเสน่ห์ของนางแบบทั้งภาพซงฮเยคโยในชุดผ้าซาตินที่มีรูปทรงแบบผู้หญิ้งผู้หญิง และเสื้อถักที่มีดีไซน์ลูกเล่นซับซ้อน ซึ่งเสื้อผ้าดังกล่าวมาอยู่บนร่างของซงฮเยคโยจึงทั้งสง่างาม และ เก๋จัดซงฮเยคโย ในวัย 41 ปี ก้าวมาเป็นนักแสดงและเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทบาทสมทบในผลงานเรื่อง Soonpoong Clinic เมื่อปี 1998 ในช่วงวัยรุ่นของเธอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็มีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงแถวหน้า ด้วยการแสดงในซีรีส์ฮิตๆ มากมาย เช่น Autumn in My Heart, Full House และ Descendants of the Sun ซึ่งล้วนทำลายสถิติเรตติ้งผู้ชมสูงสุดเรียบเรียงจาก : www.wikitree.co.kr