“กงฮโยจิน - เควิน โอ” ประกาศแต่งงานตุลาคมนี้ ที่ นิวยอร์ก

กงฮโยจิน และ เควิน โอ ให้ข่าวยืนยันว่าพวกเขาคบหาดูใจกันเมื่อเดือนเมษายน ปีที่แล้ว และในวันนี้ (17 สิงหาคม ตามเกาหลี) สื่อเกาหลีทุกสำนักรายงานว่า ทั้งคู่จะจัดงานแต่งงานเล็กๆ ที่นิวยอร์ก ในเดือนตุลาคมนี้จากข่าวดังกล่าว Management SOOP ต้นสังกัดของ กงฮโยจิน ได้ออกมาชี้แจงเป็นจดหมายแถลงการณ์ความว่า :ขณะเดียวกัน ฝั่ง เควิน โอ ก็ได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรม พูดถึงการแต่งงานที่กำลังมาถึง รวมถึงโน้ตเพลงที่เขาแต่งและกงฮโยจินเป็นคนเขียนเนื้อเพลงให้กงฮโยจิน เกิดในปี 1980 เป็นนักแสดงที่โด่งดังจากละครฮิตมากมายหลายเรื่องอาทิ Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Don't Dare to Dream, Incarnation of Jealousy, When the Camellia Blooms และอีกมากมาย ส่วน เควิน โอ เป็นนักร้องนักดนตรี เกิดในปี 1990 คว้ารางวัลจากเวทีประกวดร้องเพลง Superstar K Season 7 และเข้าแข่งขันในรายการ Super Bandcr : soompi.com, entertain.naver.com