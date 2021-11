คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 7/11/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ tvN แชร์รูปภาพจากการอ่านบทร่วมกันครั้งแรก ของทีมนักแสดงจากซีรีส์โปรแกรม เสาร์-อาทิตย์เรื่องใหม่ “Bulgasal” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ที่จะลงจอต่อจาก JIRISAN นำโดย อีจินอุค, ควอนนารา, อีจุน, กงซึงยอน และ อีกมากมาย@ “Bulgasal” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับชาติมาเกิดใหม่หลายครั้งในช่วงเวลา 600 ปีที่ผ่านมา และเธอยังจดจำทุกชีวิตที่ผ่านมาของเธอกับเขา ชายผู้เป็นอมตะและมีชีวิตอยู่ยืนยาวมานานกว่า 600 ปีในคราบ bulgasal สัตว์ในตำนานที่กินเลือดมนุษย์!!!@ กำกับโดย จางยองอู (ผลงาน Mr. Sunshine และ Sweet Home ร่วมกำกับกับอีอึงบก) เขียนบทโดยทีม ควอนโซรา และ ซอแจวอน (ผลงาน The Guest) รอคอนเฟิร์ม วันออกอากาศ จ้ะcr : soompi.com , tvNDrama@ คราวก่อนโน้น (22 ตุลาคม) วันอวยยศ มีภาพออกมา 1 รูป หนนี้ สตูดิโอต้นสังกัดเซียวจ้าน ลงภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ การขึ้นเป็นโฆษกแบรนด์ GUCCI (brand spokesperson) อย่างจุใจ และไฟล์ใหญ่ยักษ์@ ใครรักใครรอซีรีส์ The Oath Of Love ว่าจะลงจอเมื่อไหร่ นับจาก 5 ส.ค. 2021 ที่ประกาศออกอากาศเป็นวันที่ 8 กันยายน และ 5 ก.ย. 2021 ก็ประกาศเลื่อนการออกอากาศอย่างไม่มีกำหนด ก็รอต่อไปจ้ะ ยังไม่มีเสียงเอะอะใดๆ เป็นสัญญาณส่งมาจาก เวยป๋อ สักแอะ#XiaoZhan #Gucci - - cr : m.weibo.cn/6643123988/4699931305054932@ นิตยสาร GQ Taiwan ได้เชื้อชวนนักแสดงชายหน้าใหม่มาแรง 3 คน เติ้งจิ้งหัว, จูซวนหยาง และ จางก่วงเฉิน ที่กำลังเด่นดังทั้งจากวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มาปรากฏกายบนปก ฉบับเดือน พฤศิกายน 2021 พร้อมกัน@ พวกเขายังเปิดใจ แบ่งปันประสบการณ์ก่อนและหลังการเป็นนักแสดง ความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์และผลงาน การกระทบของโรคระบาดที่มีต่องานและชีวิต ตลอดจนเวลาและความทรงจำ@ สองหนุ่ม #เติ้งจิ้งหัว กับ #จูซวนหยาง หรือ #BerantZhu กำลังมีผลงานในซีรีส์สุดปังด้วยกัน คนหนึ่งเป็นสายสืบไฟแรง อีกคนเป็นฆาตกรสุดโหดชอบฉีกเนื้อมนุษย์ผู้หญิงเล่น ใน Danger Zone (ซับไทย ทาง iQIYI) ส่วน #จางก่วงเฉิน มีผลงานที่กำลังรอออนแอร์ “Light the Night – แสงราตรี” 3 ซีซั่น สตรีมทาง Netflix 26 พฤศจิกยน นี้#曾敬驊 #朱軒洋 #章廣辰 #ดาราไต้หวัน #พระเอกไต้หวันcr ig : GQ Taiwan , berant.z , jhtseng13 , zkuanchen#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละครเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/