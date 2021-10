คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 26/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ หลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรง "คังฮยอนโจ" พบว่าเขาสามารถเห็นภาพความเป็นและความตายบนภูเขาจีรี และเชื่อว่าภูเขาจีรีแห่งนี้ร้องเรียกให้เขามาช่วยเหลือคนเหล่านั้น เขาจึงเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และได้ทำงานคู่กับ "ซออีคัง" เจ้าของฉายา “มารซอ”@ ซีรีส์ฉลอง15 ปี ช่อง tvN “Jirisan” (จีรีซัน) เปิดตัวตอนแรกด้วยเรตติ้งสุดปัง 9.079 % ยอดคนดูสด 2.320 ล้านคน ขึ้นแท่นแชมป์ซีรีส์เปิดตัวอันดับ 1 ช่อง tvN ไปแล้ว สนุก ลุ้นระทึก ขนาดไหน ไปอ่านเรื่องย่อเรียกน้ำย่อย ก่อนรับชมซับไทยพร้อมเกาหลีใต้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00 น. ทาง อ้ายฉีอี้ #iQIYI และ iQ.com@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000105217#Jirisan - - cr : tvNDrama, hancinema.net@ “รักได้ ก็เลิกได้ คำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริง” SBS เผยโปสเตอร์ตัวละครจาก #NowWeAreBreakingUp ซีรีส์โรแมนติกที่แฟนๆ รอคอย ออกมาในวันนี้ (25 ตุลาคม) เผยให้เห็นเรื่องราวจากโปสเตอร์ ที่เรากำลังจะได้รับชม เป็นการเรียกน้ำย่อย@ โดย ซงฮเยคโย ในบท ฮายองอึน นั่งเศร้าอยู่คนเดียวริมหน้าต่างขณะที่เม็ดฝนตกลงมา ดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสน พร้อมคำโปรยว่า “ตอนนี้ ฉัน…กลัวคุณ” ซึ่งบ่งบอกถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวของเธอ@ ขณะที่ภาษากายของจางกียงที่รับบท ยุนเจกุก อยู่ในภาวะนิ่งนึกตรึกตรองอย่างลึกล้ำ ในมือถือกล้อง และใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเขาดูเหมือนจะมีอารมณ์หลากหลายไม่ต่างกัน คำโปรยบนโปสเตอร์ของเขาเขียนว่า “คุณรู้ได้อย่างไร โดยไม่ได้ลองเลย”@ เรื่องราวของ ฮายองอึน (ซงฮเยคโย) หัวหน้าทีมดีไซน์แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง มาเจอกับ ยุนเจกุก หรือ Mr.J (จางกียง) ช่างภาพฟรีแลนซ์ คนรักที่เลิกรากันไป ในช่วงเตรียมตัวปล่อยคอลเล็คชั่นใหม่ นำแสดงโดย ซงฮเยคโย, จางกียง, ชเวฮีซอ, คิมจูฮอน, เซฮุน #EXO@ “Now, We Are Breaking Up” พร้อมออกอากาศตอนแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน ต่อจาก “One the Woman” ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี ที่เดียวทาง #Viu - - cr : soompi.com, Viu_Thailand, SBSNOW@ SALT Entertainment ต้นสังกัดของ คิมซอนโฮ ต้องออกแถลงการณ์อีกครั้ง ในวันนี้ (25 ตุลาคม) พร้อมเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาของคิมซอนโฮกับบริษัท เพื่อชี้แจงข่าวลือที่ทำให้เข้าใจผิดก่อนหน้านี้ ความดังนี้@ “สวัสดีจาก SALT Entertainment@ เราขอแจ้งรายละเอียดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด เกี่ยวกับเรื่องสัญญาระหว่างนักแสดงคิมซอนโฮ และ SALT Entertainment@ สำหรับเนื้อหาในสัญญาจะไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากกฎข้อบังคับ อย่างไรก็ตามเราจะเปิดเผยรายละเอียดตามความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย เนื่องจากยังมีปัญหา (เกี่ยวกับเรื่องนี้) ดำเนินไปอยู่@ คิมซอนโฮ และ SALT Entertainment ประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ ผลสรุปในตอนนั้นคือ (ทั้ง 2 ฝ่าย) คิดว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักแสดงที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมงานเป็นระยะเวลานานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทำให้ตอนนั้นเราตกลงกันว่าเราจะร่วมงานกันตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 ถึง กันยายน ปี 2019 ไปก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขยายระยะเวลาสัญญาหรือไม่@ และในเดือนมิถุนายน ปี 2019 ซึ่งเหลือระยะเวลาในสัญญาเดิมอีก 3 เดือน จึงถึงเวลาที่เราต้องคุยกันแล้วว่าจะขยายสัญญาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กลายเป็นว่าในปี 2020 เป็นปีที่ (คิมซอนโฮ) มีงานยุ่งมาก และทั้งบริษัทและคิมซอนโฮต่างเชื่อใจกันและกันเป็นอย่างดี (ทำให้ยังไม่ได้ต่อสัญญาในตอนนั้น) แต่หลังจากนั้น ตามความต้องการของ (คิมซอนโฮ) เราได้ต่อสัญญาใหม่โดยมีระยะสัญญาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 - มีนาคม 2023 เรายังได้ระบุข้อตกลงเพิ่มเติมว่า สัญญานี้จะต่อโดยอัตโนมัติปีต่อปีไปจนถึง มีนาคม 2027 จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความต้องการขอไม่ต่อสัญญา@ เราขอให้คุณเข้าใจ เพราะเราชี้แจงข้อความนี้ออกมาเนื่องจากยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง@ ขอบคุณ”@ หลังจากมีการเผยแพร่แถลงการณ์นี้ผ่านทางสื่อมวลชน มี แฟนๆ ของ คิมซอนโฮ เข้ามาแสดงความขอบคุณ SALT Entertainment เป็นจำนวนมาก ที่ยังอยู่เคียงข้าง ไม่ทอดทิ้งนักแสดงหนุ่มcr : soompi.com , hancinema.net@ สตูดิโอต้นสังกัดของ หยางมี่ แชร์ภาพเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่น ให้กับนิตยสาร Harper's BAZAAR MEN China ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่เตรียมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ไล่ๆ กับที่ นิตยสาร Harper's BAZAAR MEN ได้ปล่อยภาพที่ถูกเลือกตีพิมพ์ออกมา สวยไร้ที่ติเหมือนเคย มีชาวเน็ตเข้าแซ่ซ้องสรรเสริญเต็มไปหมด ว่าเป็นการปลอดล็อคพันธนาการเพศสภาพที่งดงามจริงๆ#YangMi #杨幂 - - cr : m.weibo.cn/1664275343/4696156419131973@ เรื่องราวในภาคแยก “Moebius Project 2012: The Veil" ที่จะพาคุณไประทึกกันต่อกับ 3 ตัวละครสำคัญอย่าง ซอซูยอน (รับบทโดย พัคฮาซอน) , จางชอนอู (รับบทโดย จองมุนซอง), และรองผบ. โดจินซุก (รับบทโดย จางยองนัม)@ แฟนภาพยนตร์ซีรีส์สายลับ The Veil ห้ามพลาดเด็ดขาด! รับชมได้ใน “Moebius Project 2012: The Veil" เริ่ม 31ต.ค.นี้! #Viu - - cr : MBCDrama, Viu@ ปล่อยโปสเตอร์ออกมาในวันงาน อีเว้นท์ Youku Industry (20 ต.ค.) ให้คอซีรีส์เพ้อแล้ว วันนี้ (26 ต.ค.) Youku ปล่อยตัวอย่างแรก ความยาว 4.12 นาที พร้อมซับไทย ซีรีส์เทพเซียน "Immortal Samsara" หรือ "อวลกลิ่นละอองรัก" นำแสดงโดย หยางจื่อ และ เฉิงอี้ ออกมายั่วๆ อีกแล้ว@ เรื่องราวความรักพันปีระหว่างเทพเซียน นางปีศาจ "เหยียนต้าน" กับ นักปราบปีศาจ "อิ้งเยวียน" ชะตารักที่ไม่อาจมาประจบกันได้จะลงเอยกันได้อย่างไร ตั้งตารอฟังข่าวดีทาง YOUKU อีกคำรบ@ รับชมตัวอย่าง ซับไทย https://www.youtube.com/watch?v=QOtN-kfEw-U#ImmortalSamsara #อวลกลิ่นละอองรักcr : ทวิตภพ YOUKU , m.weibo.cn/2625070633/4694377589638578