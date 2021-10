คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 21/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ หนึ่งในโปรเจ็กต์พิเศษ ฉลองครบรอบ 15 ปี ช่อง tvN ซีรีส์ดราม่า #Melancholia (#멜랑꼴리아) นำแสดงโดย #อีโดฮยอน, #อิมซูจอง เล่าเรื่องราว ข่าวลือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่าง จียุนซู อาจารย์สาวสอนคณิตศาสตร์ และลูกศิษย์หนุ่มน้อยอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ แพ็คซึงยู และทำให้อนาคตยุนซูดับวูบเขาต้องถูกไล่ออก 4 ปีต่อมา ทั้งคู่ได้พบกันและร่วมมือเปิดโปงการคอรัปชั่นในโรงเรียนชื่อดังย่านคังนัม@ ซับไทยดูได้ที่ Viu, WeTV และ iQIYI เริ่ม 4 พ.ย.นี้cr : Viu , WeTV , iQIYI , tvNDrama@ ก่อนหน้านี้ คิมซอนโฮ ได้เจรจาเพื่อร่วมงานใน Sad Tropics ซึ่งจะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา ฝีมือผู้กำกับ พัคฮุนจอง และอีกเรื่อง ผลงานผู้กำกับ คิมด๊อกมิน เรื่อง Dog Days นอกจากนี้เขายังได้คอนเฟิร์มการรับบทนำในภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ ของผู้กำกับ อีซังกึน เรื่อง 2 O’Clock Date ประกบคู่ ยุนอา Girls’ Generation แล้วด้วย ขณะที่นักแสดงสาว โกอารา ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาร่วมงานกับ Sad Tropics อีกด้วย@ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีข่าวช็อควงการ เกี่ยวกับนิสัยแย่ๆ ที่เขาปฏิบัติต่อแฟนเก่า ซึ่งออกมาเปิดเผยว่า เขาบังคับให้เธอทำแท้งและยังหลอกลวงว่าจะแต่งงานกับเธอ และ คิมซอนโฮ ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อแฟนๆ กับอดีตคนรัก และประกาศถอนตัวจากรายการ 2 Days & 1 Night Season 4 ทางช่อง KBS2 ซึ่งเขาร่วมเป็นสมาชิกถาวรของรายการอยู่ในขณะนี้@ ล่าสุดในวันนี้ (20 ตุลาคม) แหล่งข่าวจากบริษัท Filmmaker R&K ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง 2 O’Clock Date ได้เปิดเผยกับ สำนักข่าว MyDaily ว่า “เราตัดสินใจหานักแสดงนำของเรื่อง 2 O’Clock Date ใหม่”@ ทางด้าน บริษัท JK Film ผู้ดูแลการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Dog Days ได้ออกมาชี้แจงเช่นกันว่า “เป็นเรื่องค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะร่วมงานกับ (คิมซอนโฮ) ต่อ เพราะบทในเรื่องเป็นแนวโรแมนติก เราได้พูดคุยกับบริษัท และตัดสินใจหานักแสดงมาแทนเขา และกำลังทำตามขั้นตอนต่อไป”@ ถึงตอนนี้มีแค่เรื่อง Sad Tropics ที่มีแผนจะเริ่มถ่ายทำในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ทีมงานยังไม่ออกมายืนยันทิศทางการร่วมงานกับ (คิมซอนโฮ) ต่อหรือไม่ แหล่งข่าวจากภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวเพียงว่า “ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงคิมซอนโฮ เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่”cr : entertain.naver.com , hancinema.net , tvNDrama@ "โลกได้พังทลายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน" สงครามจิตวิทยาที่ระเบิดเกิดขึ้นภายในอพาร์ตเมนต์ที่มีแต่ความเหลื่อมล้ำของการแบ่งชนชั้น ขณะที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยโรคระบาดอุบัติใหม่! เมื่อโลกเข้าสู่ยุค New Normal พวกเขาจะปรับตัว และต่อสู้กับหายนะครั้งใหญ่หลวงนี้ได้หรือไม่?@ Happiness (해피니스) ซีรีส์ทริลเลอร์ ฉลอง 15 ปี ช่อง tvN นำแสดงโดย #พัคฮยองชิก, #ฮันฮโยจู, และ #โจอูจิน ออกอากาศทั้งทางช่อง tvN และ สตรีมมิ่ง TVING เริ่มตอนแรก 5 พ.ย. ซับไทย เริ่ม 6 พ.ย.นี้ พร้อมเพรียงกันทาง 3 สตรีมมิ่ง Viu, iQIYI และ WeTV#happiness #해피니스 #tvN #TVING #tvNDrama #Viu #WeTV #iQIYI@ Viu_Thailand ประกาศแล้วว่า “Now, We Are Breaking Up” (지금, 헤어지는 중입니다) ซีรีส์โรแมนซ์ นำแสดงโดย ซงฮเยคโย, จางกียง, ชเวฮีซอ, คิมจูฮอน, เซฮุน #EXO จะได้ดูซับไทย หลังเกาหลีออนแอร์จบ แต่เป็นวันเดียวกัน คือ 12 พฤศจิกายน นี้แน่นอน ซับไทย #ดูได้ที่Viu ที่เดียวเท่านั้น!@ เรื่องราวผู้คนในแวดวงแฟชั่น และเรื่องรักหวานอมขมกลืน ระหว่างเจ้าแม่แฟชั่นสวยเก่ง ฮายองอึน (ซงฮเยคโย) หัวหน้าทีมออกแบบของเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ที่ได้มาเจอกับ คนรักเก่า ยุนแจกุก (จางกียง) ช่างภาพอิสระชื่อดัง หล่อ ฉลาด และรวยมาก ในระหว่างเตรียมคอลเล็คชั่นใหม่#ViuOriginal #SongHyeKyo #JangKiYong #NowWeAreBreakingUp@ งานอีเว้นท์ Youku industry ของ สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ ในเครืออาลีบาบา วันปล่อยของ อวดพาเหรดซีรีส์ ที่จะเสิร์ฟคนดู ในปี 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวาน (20 ตุลาคม) เรียกว่า คู่แข่งต้องมีสะอึกกันบ้างแหละ เพราะยิ่งใหญ่อลังแกรนด์ ขนมาทุกแนวจริงๆ@ โฟกัสหนึ่งของงานคือการปล่อยภาพ ตัวละคร จากซีรีส์เทพเซียนที่แฟนๆ รอคอย #TheBlueWhisper #驭鲛记 #ทาสปีศาจ มาแบบไม่กั๊ก โดยเฉพาะโปสเตอร์ใหม่ #เหรินเจียหลุน และ #ตี๋ลี่เร่อปา ละมุนมาก สวยงามมากกกกก ลุ้นว่าซับไทยจะมากับสตรีมเจ้าไหน หรือจะปล่อยเอง?#YoukuIndustry - - cr : m.weibo.cn/7548643740/4694330143146879#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละครเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/