คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 7/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ "ละครออนไลน์" ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ช่อง SBS อวดภาพแรกเป็นทางการของ "ซงฮเยคโย" สวยฟาดไร้ที่ติในมาดสาวเก่งเจ้าแม่แฟชั่น จากซีรีส์โรแมนติกดราม่า "Now, We Are Breaking Up" (지금, 헤어지는 중입니다) นำแสดงร่วมกับ #จางกียง , #ชเวฮีซอ , #คิมจูฮอน และ #เซฮุน EXO ประกาศวันออนแอร์ เริ่ม 12 พฤศจิกายน 2564 นี้ ต่อจาก "One the Woman" ซับไทย #ดูได้ที่Viu ที่เดียวเท่านั้น!@ สะท้อนเรื่องราวในแวดวงแฟชั่น และความรักระหว่างเจ้าแม่แฟชั่น ฮายองอึน (ซงฮเยคโย) หัวหน้าทีมออกแบบของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง สวยเก่งและมีวินัยในตัวเองสูงลิ่ว กับ ยุนแจกุก (จางกียง) ช่างภาพอิสระชื่อดัง หล่อ ฉลาด และรวยมาก#ViuOriginal #SongHyeKyo #JangKiYong #NowWeAreBreakingUpcr : ทวิตภพ SBSNOW@ ซีรีส์ Police University ทางช่อง KBS นำแสดงโดย ชาแทฮยอน, จินยอง และ คริสตัล ลาจอไปพร้อมกับเรตติ้งตอนจบ EP16 : 6.3 % ถือเป็นเรตติ้งคงเส้นคงวา ทั้ง 16 ตอน ซึ่งอยู่ในระดับ 5-6 % โดยสูงสุด 8.5% (EP 4) โชคร้ายที่มาเจอคู่แข่งสายแข็งเข้า ซีรีส์ซากึก "Lovers of the Red Sky" ทางช่อง SBS แชมป์เรตติ้งวันเวลาเดียวกันที่ออกอากาศ@ ในความเฮฮา และ เส้นความรักหนุ่มสาว Police University สะท้อนชีวิตตำรวจ นำเสนอตั้งแต่ ต้นทาง แรกเข้า เมื่อแฮกเกอร์เด็กหนุ่มนักเรียนม.ปลาย สอบเข้าเป็นนักเรียนใน มหา'ลัยตำรวจแห่งชาติ และมีส่วนร่วมในการจับกุมและเปิดโปงแก๊งเว็บพนันออนไลน์ ที่มีหัวหน้าใหญ่เป็นถึง ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยตำรวจ ซึ่งอ้างว่าทำไปเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือสวัสดิการของตำรวจที่ยากไร้@ ทั้งคู่พบจุดจบที่ต่างกัน เด็กหนุ่มได้รับโอกาสอีกครั้ง หลังลาออกไปรับโทษ ล้างมลทินให้ตัวเอง และตัดสินใจกลับมาสมัครเข้าเรียนใหม่อย่างภาคภูมิ ขณะที่แก๊งเว็บพนันถูกสำเร็จโทษตามกฎหมาย@ ใครชอบซีรีส์ สืบสวน สอบสวน ปน ตลก ดูครบจบทุกตอน ทาง #Viu ได้แล้ว#PoliceUniversity - - cr : ทวิตภพ KBSDrama , SBSNOW , hancinema.net@ สตูดิโอต้นสังกัด "เว่ยเจ๋อหมิง" หรือปะป๊าประธานเฮ่อของเสี่ยวเป่า (ซุนซือเฉิง) จากซีรีส์ละมุนหัวใจแห่งปี #รักนี้ไม่ลืมเลือน #UnforgettableLove ปารูปใหม่ของ "เว่ยเจ๋อหมิง" มาให้คลายคิดถึงวันนี้บนเวยป๋อ@ เป็นผู้ที่สวมเชิร์ตขาวดีต่อใจหล่อไร้ที่ติจริงๆ ใครคิดถึงซีรีส์ใหม่ น่าจะรอผลงานในปี 2022 เด้อสู แต่ที่ไม่ต้องรอนาน พรุ่งนี้ ปะป๊าของน้อนเสี่ยวเป่า จะเว้าไทย ทาง #MONOMAX#เว่ยเจ๋อหมิง #WeiZheming #魏哲鸣 #ซุนซือเฉิงcr : m.weibo.cn/status/4689352321664221?#&gid=1&pid=6 , MONOMAX@ การจับคู่สืบคดีของ #แทคยอน #2PM กับ #คิมฮเยยุน จะบันเทิงแค่ไหน? ในซีรีส์เกาหลีแนว สืบสวน คอมเมดี้ #RoyalSecretInspectorJoy@ เมื่อ "ราอีออน" หนุ่มนักชิมอาหาร ต้องกลายมาเป็นผู้ตรวจการลับของราชวงศ์ และต้องร่วมมือกับ "คิมโจอี" หญิงม่ายเพิ่งหย่าร้างที่กำลังค้นหาความสุขในชีวิต ทั้งคู่วางแผนจะเปิดโปงความจริงของคดีหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ ออกอากาศทางช่อง tvN เริ่ม 8 พ.ย. ซับไทยแสดงตัวแล้ว ทาง 2 สตรีมมิ่ง #WeTV และ #iQIYI เริ่ม 9 พ.ย. นี้#RoyalSecretInspectorJoy #inspectorjoy #어사와조이 #tvN@ เรื่องราวของ "คังโกบี" หนุ่มบาริสต้ามือใหม่ ที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งกาแฟด้วยความหลงใหลเครื่องดื่มร้อนๆ ในซีรีส์โรแมนติก ดราม่า เรื่องใหม่ "Would You Like A Cup of Coffee?" นำแสดงโดย #องซองอู #พัคโฮซาน และ ซอยองฮี ออนแอร์ทาง KaKaoTV ทุกวัน พฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ ซับไทย รับชมได้ที่ WeTV เท่านั้น เริ่ม 24 ตุลาคม นี้#WeTVth - - cr : ทวิตภพ kakaotvofficial , WeTVth@ มาแล้ว ภาพนิ่งแรกของ "จางกียง" ในซีรีส์โรแมนติกดราม่า เรื่องใหม่ "Now, We Are Breaking Up" ทางช่อง SBS สะท้อนเรื่องราวในแวดวงแฟชั่น เรื่องรักและการเลิกรากันของ "ซงฮเยคโย" ในบท "ฮายองอึน" ผู้จัดการทีมออกแบบของแบรนด์แฟชั่นที่ สวย เก่ง ฉลาด ทันสมัย กับ "จางกียง" ในบท "ยุนแจกุก" ช่างภาพแฟชั่นอิสระชื่อดังโปรไฟล์เริ่ด หล่อและรวยมาก@ ภาพพรีวิวที่เผยออกมา แสดงความเป็นมืออาชีพของยุนแจกุก ในฐานะช่างภาพแฟชั่น ที่มาพร้อมลุคอันหล่อเหลา ดูดี และมีสไตล์ ดึงดูดทุกสายตาให้หยุดอยู่ที่เขา ซึ่งกลายเป็นความคาดหวังของคนดู ต่อบทบาทใหม่นี้ของจางกียงเป็นอย่างมาก@ "Now, We Are Breaking Up" ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน ต่อจากเรื่อง "One the Woman" ซับไทย #ดูได้ที่Viu#NowWeAreBreakingUp #JangKiYong - - cr : SBSNOW , soompi.com