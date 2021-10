“สิ่งที่คุณเห็นหรือได้ยินอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป ?”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ฝ่าวิกฤต Fake News จัดงาน “Set fake news to zero เปิดตัวภาพยนตร์ชุด “Bangkok Zero บางกอก ซีโร่” ณ ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์รัชโยธิน ภาพยนตร์ชุดนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ผู้เสพสื่อโซเชียลมักติดกับดักข่าวปลอม (Fake News) กันอย่างง่ายดาย เพียงเพราะแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ เตรียมออกอากาศทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เวลา 23.15 น.และชมพร้อมกันได้บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้โดย “Bangkok Zero บางกอก ซีโร่” เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 2562 ประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ในแนวทางที่ว่า “เราจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ผิดได้หรือเปล่า” ไม่ว่าจะเป็น การปั่นข่าวปลอม หรือ แอคหลุม ที่โจมตีกันผ่านโซเชียล นำแสดงโดย เบสท์-เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา, หยิ่มกี้-กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์ และ คิ้ว-อนงค์นาถ ยูสานนท์ ร่วมด้วย สุเมธ องอาจ, ดุจดาว วัฒนปกรณ์, ปอม-พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข และ แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุลภายในงานเริ่มด้วยพิธีกร ตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมเปิดตัวอย่างซีรีส์ให้ผู้ชมภายในงานได้ระทึกไปพร้อม ๆ กัน จากนั้นเชิญ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขึ้นกล่าวถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ ต่อด้วย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นเชิญ กาญจพันธุ์ มีสุวรรณ ผู้กำกับฯ และผู้เขียนบท พร้อมนักแสดงนำ เบสท์-เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา, หยิ่มกี้-กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์ และ คิ้ว-อนงค์นาถ ยูสานนท์ ขึ้นเวทีพูดคุยถึงการทำงานก่อนที่จะออกมาเป็นภาพยนตร์ชุด “Bangkok Zero บางกอก ซีโร่” ถึง 5 ตอน และปิดท้ายด้วย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, นรุตม์ เจียรสนอง Chief Marketing Officer บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), สุรพล ธีรพงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริหาร สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, ผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา iQiyi (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้กำกับฯ และนักแสดงร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก“Bangkok Zero บางกอก ซีโร่” เล่าถึง เหตุระเบิดทั่วกรุงของเช้าวันที่ 5 กันยายน ทำเอากรุงเทพทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความตื่นกลัว โลกเชียลต่างถามถึงแฮชแท็กปริศนา #5กันยาระเบิดทั่วกรุง ว่าเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้หรือไม่ กลุ่มนักศึกษาเจ้าของแฮชแท็กสามคนกลับถูกมือดีจัดฉากให้กลายเป็นผู้ร้ายวางระเบิด ทั้งสามจึงต้องหาวิธีการต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ และไขปริศนาว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงกันแน่แล้วกรุงเทพที่คุณรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!“Bangkok Zero บางกอก ซีโร่” จะออกอากาศตอนแรก 1 ตุลาคมนี้ เวลา 23.15 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง36 รวมถึงเว็บไซต์ PPTVHD36 และดูฟรีบนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com#PPTVHD36 #iQiyi #BangkokZeroTheSeries #บางกอกซีโร่#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #MajorCineplex"