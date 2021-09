คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 26/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ซีรีส์โรแมนติก วิทยาศาสตร์ #FallInLoveWithAScientist #当爱情遇上科学家 นำแสดงโดย #แจสเปอร์หลิว หรือ #หลิวอี่ฮ่าว , #โจวอี่ถง , #ฟู่อวิ้นเจ๋อ และ #ไต๋จิ้งเหยา@ ในจีนประกาศออนแอร์วันแรก พรุ่งนี้ (25 กันยายน 2021) สตรีมพร้อมกันทาง iQIYI และ Tencent Video ส่วนในไทยยังเงียบๆ อยู่ รอลุ้นอีกที@ แฮชแท็กที่ปล่อยมาพร้อมโปสเตอร์ตัวละคร น่ารักมากๆ #เมื่อความรักมาพบกับนักวิทยาศาสตร์ เล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสุดฮอต กับ นักศึกษาสาวปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ ที่หัวใจโดนตกไปโดยไม่รู้ตัว#JasperLiu #ZhouYuTong #FuYunZhe # DaiJingYaocr : m.weibo.cn/2940024997/4685020529167976@ สายสืบสวนห้ามพลาด ติดตามชม ซีรีส์แนว ลึกลับ ระทึกขวัญ สืบสวน #Hometown ผลงานเฉลิมฉลอง 15 ปี ช่องเคเบิ้ล tvN อันเกรียงไกร จนทีวีช่องหลักต้องมองค้อน ฝีมือ “พัคฮยอนซอก” ผู้กำกับ เจ้าของผลงาน Stranger 2 ซับไทย สตรีมแล้วอย่างพร้อมเพรียงทาง Viu , WeTV และ iQIYI ทุกวัน พฤหัสบดี-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2564 ชอบบบบ ซับไทยแข่งกันอย่างไวเวอร์ ใดๆ เรื่องย่อ รู้เรื่องที่สุดในสามโลก ที่เดียว ทาง ละครออนไลน์@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000094968cr : hancinema.net@ “Paik’s Spirit” ซีรีส์ที่จะพาไปรู้จักวัฒนธรรมการดื่มกินฉบับเกาหลี 1 ต.ค. นี้ บน Netflix@ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ มิตรรักนักกินดื่มทุกคน อย่าลืมนัดกับซีรีส์ #PaiksSpirit ที่จะพาไปรู้จักวัฒนธรรมการดื่มกินฉบับเกาหลี NetflixTH ปล่อยภาพจาก EP.1-2 มายั่วๆ ให้ดูเป็นจานออเดิร์ฟ แฟนๆ หนุ่ม เจย์ ปาร์ค, โลโค และสาวฮันจีมิน เตรียมปักหมุดรอเจอกันแบบฟูลคอร์ส ที่ Netflix ได้เลย@ Paik’s Spirit เป็นผลงานซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ ที่ NETFLIX ร่วมมือกับ เพคจงวอน นักธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง ผลิตขึ้น และเป็นผลงานการกำกับร่วมของ พัคฮียอน , อีอึนคยอง , กวักชองอา และอีจงฮยอก ที่เคยฝากฝีมือไว้ร่วมกันในรายการ Home Food Rescue และ Street Food Fighter ของ เพคจงวอน@ ทีมผู้สร้างมากความสามารถเหล่านี้เป็นที่รู้จักจากการทำคอนเทนต์แปลกใหม่ และเจาะลึกเรื่องราวจริง และกำลังจะนำเสนอเรื่องราวของผู้ผลิตสุราเกาหลีและนักดื่มในแบบที่ชวนติดตามcr : ภาพและข้อมูลจาก NetflixTH@ Happy Wedding@ ฟันฝ่าผ่านอุปสรรครักมาด้วยกันตั้งไม่รู้กี่หน ถึงขั้นถอนหมั้น ขอหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้ว แต่ในที่สุดวันนี้ (25 ก.ย.) “My Bargain Queen - ราชินีนักเจรจาของผม” เรื่องราวความรักของ #คู่รักเซิ่งเซี่ย ผู้จัดการ เซิ่งเจ๋อหนิง (หลินเกิงซิน) กะ สาวนักเจรจาต่อรอง เซี่ยเฉี่ยน (อู๋จิ่นเหยียน) ก็เดินทางมาถึง ตอนจบ EP 40 แล้ว (สำหรับสมาชิกวีไอพี) ทาง ยูทูบ YOUKU เฮ้อ...ได้สวมแหวนให้กันจริงๆ เสียที@ การได้ดู คุณชายน้ำแข็ง หลินเกิงซิน เล่นบทคอมเมดี้ เป็นหนุ่มคลั่งรัก สวมบ๊อกเซอร์ลายการ์ตูนมุ้งมิ้ง ก็เกินพอเกินฟินแล้วมั้ย?@ บุคคลทั่วไปไม่ได้เป็นสมาชิก ติดตามตอนจบ พรุ่งนี้ (26 ก.ย.) ได้ทาง ยูทูบ YOUKU Thai#MyBargainQueenLastEpisode #ราชินีนักเจรจาของผมตอนจบ #ShengXiaCouple #LinGengxin #WuJinyan #WuQilong #WangHeruncr : ทวิตภพ YOUKU@ เมาท์มอยสปอยล์ #HometownChaChaChaEP9 คิมซอนโฮ และ อีซังอี เปิดศึกชิงหัวใจ ชินมินอา คืนนี้@ ในตอนก่อนหน้านี้ รักสามเส้าระหว่าง ยุนฮเยจิน (ชินมินอา) ฮงดูชิก (คิมซอนโฮ) และ จีซองฮยอน (อีซังอี) ชัดเจนยิ่งขึ้น จีซองฮยอนเริ่มแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อยุนฮเยจินอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่หัวหน้าฮงของเราเริ่มตื่นตระหนกว่าศัตรูหัวใจของตน กำลังกลายเป็นขวัญใจชาวกงจินแทน@ เรื่องราวเหล่านี้จะผลักดันรักสามเส้าไปในทิศทางใด ซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างฮงดูซิกและจีซองฮยอน มามอยกันจย้า@ ภาพนิ่งที่ tvN เผยออกใหม่ บอกเป็นนัยว่าการแข่งขันอาจรุนแรงขึ้นระหว่าง หัวหน้าฮง และพีดีซุปตาร์ เมื่อพ่อกับแม่เลี้ยงของหมอยุน มาเยี่ยมลูกสาวที่หมู่บ้านกงจิน จีซองฮยอนทักทายครอบครัวของหมอยุนอย่างอบอุ่น ขณะที่ฮงดูซิกมองด้วยสายตาที่ไม่สบายใจนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ของยุนฮเยจินมองจีซองฮยอนด้วยรอยยิ้มยินดี ราวกับว่าพวกเขาให้ใบเขียวอนุมัติให้เป็นว่าที่ลูกเขยแล้ว@ สีหน้าที่แตกต่างกันลิบลับ ยุนฮเยจินและจีซองฮยอนยิ้มชิลๆ ส่วนฮงดูชิกซีเรียสไปไหน นอกจากนี้ พ่อของหมอยุนยังไปคุยกับฮงดูซิกสองต่อสองอีกต่างหาก น่าสงสัยว่าคุยไรกัน นอกจากนี้ยังมีความลับของหัวหน้าฮงที่จะเปิดเผยในตอนนี้@ ใดๆ จริงแท้เป็นเช่นไร โปรดติดตาม #HometownChaChaCha คืนนี้ เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ซับไทย (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTHcr : soompi.com , tvNDrama@ แรงเวอร์ #OneTheWoman เรตติ้ง EP3 พุ่ง 12.7 % คนดูสด 2.6 ล้าน@ ซีรีส์โปรแกรมวันศุกร์ - เสาร์ เรื่อง "One the Woman" ทางช่อง SBS ซึ่งออกอากาศในคืนวันที่ 24 ก.ย. มีเรตติ้งอยู่ที่ 12.7 % (ตอนที่ 3) ตามการรายงานของ Nielsen Korea นี่ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยทีเดียว จาก 7.1 % (ตอนที่ 2) และเป็นเรตติ้งสูงสุดของซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ ม้ามืดเรื่องนี้ ซับไทยรับชมทาง Viu@ ส่วน "The Veil" ภาพยนตร์ซีรีส์ฉลอง 60 ปี ช่อง MBC เรตติ้งก็พุ่งสูงสุดถึง 9.8 % (ตอนที่ 3) เพิ่มขึ้นจาก 8 % (ตอนที่ 2) ซับไทยรับชมทาง Viu@ ในขณะเดียวกัน "Yumi's Cells" ของสตรีมมิ่ง TVING ซึ่งออกอากาศทาง tvN ด้วย อาการน่าเป็นห่วง เรตติ้ง 1.871 % (ตอนที่ 3) ลดลงจากเดิม 2.39 % (ตอนที่ 2) ซับไทยรับชมทาง iQIYI และ iQ.com@ พรุ่งนี้ (อาทิตย์ 26 ก.ย.) มาลุ้น อีกที เพราะมี #HometownChaChaCha ทางช่อง tvN เข้าชิงเรตติ้งในวันเสาร์ด้วยcr : hancinema.net@ เมาท์มอยสปอยล์ #HometownChaChaChaEP10 จุดเปลี่ยนรักสามเส้า คืนนี้@ ภาพนิ่งชุดใหม่ ที่ tvN ปล่อยออกมา เผยให้เห็นว่ายุนฮเยจิน (ชินมินอา) ใช้เวลาอยู่กับทั้ง ฮงดูชิก (คิมซอนโฮ) และ จีซองฮยอน (อีซังอี) ด้วยความรู้สึกแตกต่างกัน ในขณะที่หัวหน้าฮง ได้ปกปิดซ่อนซุกความรู้สึกแท้จริงในใจ พยายามแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนกับหมอยุนเท่านั้น แต่ทางด้านพีดีซองฮยอน ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อเธอออกมา...ชัดเจน@ ผู้ชมตาดำๆ ยังต้องลุ้นกันต่อไปว่ายุนฮเยจินผู้ปากร้ายแต่อบอุ่นจะเอนไปทางใคร และรักสามเส้าของพวกเขาจะจบลงอย่างไร มะ ได้เวลาเมาท์มอยแล้วจ้ะแม่@ ในภาพนิ่งชุดแรก ยุนฮเยจินผล็อยหลับไปบนโซฟาที่บ้านของฮงดูซิก หัวหน้าฮงค่อยๆ ดึงผ้าห่มมาคลุมให้เธอด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวล ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสนิทสนมกันอีกครั้งโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ผู้ชมตาดำๆ ต่างอยากรู้ว่าฉากโรแมนติกนี้จะนำไปสู่หนใด@ ในทางกลับกัน เมื่อยุนฮเยจินอยู่กับจีซองฮยอน เธอยิ้มให้เขาอย่างสดใส ขณะเผชิญหน้ากันบนโต๊ะ จีซองฮยอนจ้องมองกลับมาที่เธอด้วยแววตานุ่มนวลลึกซึ้ง ซึ่งในตอนก่อนหน้านี้ เปิดเผยออกมาว่า แม้จีซองฮยอนจะพยายามสารภาพรักกับฮเยจินในสมัยเรียนที่มหา’ลัย แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากพบว่าเธอออกเดทกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ตอนนี้เขาได้กลับมาพบกับยุนฮเยจินแล้ว พีดีคนดังจะหาจังหวะที่เหมาะสมบอกให้เธอรับรู้ ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้หรือไม่?@ หนึ่งในทีมผู้ผลิตซีรีส์เมาท์มอยถึง EP10 นี้ว่า “การจับคู่กันระหว่างทั้งสามคน ต่างมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เป็นของตัวเอง เมื่อเรื่องราวต่างๆ ดำเนินต่อไป ความสัมพันธ์และอารมณ์ของพวกเขาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้ชมเองก็จะรู้สึกตื่นเต้น เห็นอกเห็นใจ และเชียร์พวกเขา ใน EP10 นี้ รักสามเส้านี้จะถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดด้วย แฟนๆ โปรดตั้งตารอที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างยุนฮเยจินและฮงดูซิกกับจีซองฮยอน”@ ใดๆจริงแท้เป็นเช่นไรนั้นนน ได้โปรดติดตาม #HometownChaChaCha คืนนี้ 26 ก.ย. เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ซับไทย (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTHอ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000085426อ่านรีวิว https://mgronline.com/drama/detail/9640000091145#tvNDrama #NetflixTHcr : soompi.com , tvNDrama@ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Jirisan ประกาศวันออนแอร์ 23 ตุลาคมนี้ ซับไทยทาง iQIYI@ tvN เผยโปสเตอร์ใหม่ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Jirisan นำแสดงโดย จอนจีฮยอน กับ จูจีฮุน และนักแสดงจอมฝีมือมากมาย ออกมาป้ายยาอย่างต่อเนื่อง ผลงานเขียนบทของ "คิมฮึนฮี" ผู้เขียนบทซีรีส์ซอมบี้ Kingdom และ "อีอึงบ๊ก" เจ้าของผลงาน Goblin และ Descendants of the Sun มากำกับ@ เล่าเรื่องราวลึกลับในภูเขาจีรี ภายในอุทยานแห่งชาติจีรีอันกว้างใหญ่ โดยบรรดาเจ้าหน้าที่อุทยาน พยายามช่วยเหลือชีวิตผู้คนมากมาย ทั้งคนที่ถูกฆ่าตาย คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ หรือกลุ่มนักปีนเขาที่ตกเป็นเหยื่อจากสภาพอากาศอันเลวร้าย@ โปรดตั้งตารอชม #ซับไทยพร้อมเกาหลี ประกาศวันออนแอร์ เริ่ม 23 ตุลาคมนี้ ทาง #iQIYI และ iQ.com #JiriSan #IQIYIOriginal #tvNDrama@ ซีรีส์ The King’s Affection ใช้ 6 สีบ่งบอกบุคลิก 6 ตัวละครหลัก@ ซีรีส์แนวย้อนยุค โรแมนติก เรื่องใหม่ The King’s Affection ทางช่อง KBS เรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกราชวงศ์ทอดทิ้งไปนาน ต้องกลับมารับหน้าที่องค์รัชทายาท แทนรัชทายาทฝาแฝดชายที่เพิ่งตายไป ปล่อยโปสเตอร์คาแร็คเตอร์ 6 ตัวละครหลัก เผยเสน่ห์ผ่านสีสันอันแตกต่างอย่างหมดจดงดงาม@ ตัวละคร “องค์รัชทายาทอีฮวี” (รับบทโดย พัคอึนบิน) ใช้โทนสีแดง เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และความมั่นคง@ สีม่วงถูกนำมาสื่อถึงตัวตนของ “จองจีอุน” (รับบทโดย โรอุน SF9) พระอาจารย์ขององค์รัชทายาทอีฮวี ตัวละครนี้ทั้งลึกลับและเปี่ยมเสน่ห์@ ตัวละคร “อีฮยอน” (รับบทโดย นัมยุนซู) ผู้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ เผยเสน่ห์ด้วยสีส้ม ที่บ่งบอกถึงบุคลิกที่สงบและอ่อนโยน@ เสน่ห์ของตัวละคร คิมกาอน (รับบทโดย ชเวบยองชาน) องค์รักษ์ขององค์รัชทายาทฮวี บ่งบอกบุคลิกอันแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความจงรักภักดี ผ่านสีน้ำตาลเข้ม@ ตัวละคร ชินโซอึน (รับบทโดย แบยุนคยอง) ลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้มีอำนาจทางการจัดการกำลังพล ผู้ทะเยอทะยานและมั่นใจในตัวเอง เผยเสน่ห์ผ่านโปสเตอร์สีฟ้าอ่อน@ ขณะที่ตัวละคร โนฮาคยอง (รับบทโดย จองแชยอน DIA) ลูกสาวคนสุดท้องของเจ้ากรมกลาโหม จิตใจอ่อนโยนและไร้เดียงสา ถูกเผยเสน่ห์ผ่านโปสเตอร์สีม่วงอมฟ้า@ The King’s Affection กำกับโดย “ซงฮยอนอุค” เจ้าของผลงาน The Beauty Inside และ Another Miss Oh กับ “ฮันฮีจอง” ผู้เขียนบท Clean with Passion for Now ออกอากาศตอนแรก 11 ตุลาคมนี้ ทางช่อง KBS และรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ วันเดียวกับเกาหลี ได้บน Netflix#TheKingsAffection #KBSDrama #NetflixTHcr : KBSDrama , soompi.com#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/