คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 21/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ "ละครออนไลน์" ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ สุขสันต์วันชูซอก...ทุกคน@ tvN เผยภาพแรกจาก "Inspector Joy" (어사와조이) ซีรีส์แนว พีเรียด โรแมนติก นำแสดงโดย แทคยอน และ คิมฮเยยุน พร้อมแคปชั่น "สุขสันต์วันชูซอกทุกคน" เนื่องในเทศกาลชูซอก หรือ วันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี นอกจากนี้ได้ประกาศ วันออกอากาศ ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ทางช่อง tvN@ เล่าเรื่องราวของหนุ่มนักชิม ที่กลายมาเป็นผู้ตรวจการลับ และได้ร่วมทำงานกับ หญิงม่ายเพิ่งหย่าร้างที่กำลังค้นหาความสุข ทั้งคู่ได้วางแผนเพื่อเปิดเผยความจริงของคดีหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่#inspectorjoy #어사와조이 #tvN -- cr : tvNDrama , hancinema.net@ ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน@ "ไป๋ลู่" สวยแปลกตาขึ้นมาทันควันด้วยสีปากแดงเฉี่ยวคอลเล็คชั่นล่าสุดของ ลิปสติกแบรนด์ Lancôme ที่เธอเป็นพรีเซ็นเตอร์ ต่างลิบลับจากบทบาท "ชุยสืออี๋" ในซีรีส์ "Forever And Ever - ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคปัจจุบัน"@ เนื้อหาเรื่องราวในซีรีส์เดินทางมาถึง EP12 และ EP18 สำหรับวีไอพี เรียกว่า ครึ่งเรื่องแล้วจากทั้งหมด 30 ตอน@ โดย "สืออี๋" กับ "เซิงเฉิน" (เหรินเจียหลุน) ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันแล้ว โดยที่ทุกคนในบ้านยังไม่รู้ มีเรื่องร้ายๆ อุปสรรคอะไรให้ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอีกมากมาย ติดตามทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน ทาง iQIYI และ WeTV - - cr : weibo.com@ ภาพโปสเตอร์ตัวละครจาก "The Legend of Anle"@ YOUKU ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีนี้ ด้วยภาพโปสเตอร์ตัวละครจากซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย #TheLegendofAnLe #AnLeZhuan มาแบบเซ็ตใหญ่ไฟกระพริบ และ อย่างเป็นทางการ สาสมใจกองโจรซีรีส์มากๆ และดีงามจริงๆ ทหารรรรรรร ตั้งตาและปักหมุดรอรับชมกันนนน@ นำโดย ตี๋ลี่เร่อปา , กงจวิ้น , หลิวอวี่หนิง, เซียะหนาน , เพ่ยจื่อเทียน , เฉินเค่อเซียว และ อีกมากมาย #YOUKU #Dillireba #Dilraba #GongJun #LiuYuning #XiaNan #PeiZitian #ChenKexiaocr : YOUKU , m.weibo.cn/7644744726/4683812585341908@ #เซียวจ้าน ไม่ลืมอวยพรแฟนๆ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ "ขอให้แฟนๆ มีความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์" และ เตือนแฟนๆ ให้รักษาปลอดภัยและป้องกันตัวเองให้ดีๆ เมื่อไปชมการแสดงของตน พิจ้าน มีขนม moon cake มามอบให้อีกด้วยcr : weibo.com@ งานเทศกาลไหว้พระจันทร์ Mid - Autumn Festival Concert in The Greater Bay Area 2021 เพิ่งจัดขึ้นที่ Greater Bay Area วันนี้ (21 กันยายน) ในเซินเจิ้น@ ปีนี้เป็นปีแรก แต่ยิ่งใหญ่ขั้นสุด เพราะศิลปิน นักร้อง นักแสดง คนดังๆ เพียบๆ อาทิ แจ็คสันหวัง , 3 หนุ่ม TFBOYS #หวังจวิ้นข่าย #หวังหยวน , #อี้หยางเชียนซี , ขุ่นแม่ #ซูฉี , บอสจ้าว #จ้าวลี่อิง, #จิ่งเถียน , #จิ่งป๋อหรัน , #กวนเสี่ยวถง , #ฟ่านเฉิงเฉิง , #หลิวฮ่าวหราน และอีกมากมาย คนหลังนี้ (ฮ่าวหราน) ร่ายบทกวีเป็นภาษาเหอหนาน (บ้านเกิด) อีกด้วย "จันทราลับวิหกร้องน้ำค้างพราวฟ้า ไฟ(เรือ)หาปลา ณ ต้นเมเปิ้ลริมฝั่งน้ำ เป็นเพื่อนคนทุกข์นิทรา"@ ในวันสำคัญ ศิลปินทุกคน พร้อมใจไปกองรวมกันอยู่ที่นี่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและส่งคำอวยพรไปยังแฟนๆ โดยงานนี้ถ่ายทอดสดทาง CCTV6