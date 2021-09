คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 2/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ “อีจงซอก – ยุนอา” คอนเฟิร์มร่วมงานกัน ในซีรีส์ “Big Mouth” ทางช่อง tvN ออนแอร์ปี 2022@ ซีรีส์แนว กฎหมาย ดราม่า เล่าเรื่องราวของ พัคชางโฮ ทนายความระดับล่าง ที่ได้มาทำคดีฆาตกรรมซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาชั่วข้ามคืน ให้กลายเป็นนักต้นตุ๋นอัจฉริยะเจ้าของฉายา “Big Mouth” เพื่อเอาตัวรอดและปกป้องครอบครัว เขาต้องลุกขึ้นมาเปิดโปงเรื่องราวฉ้อโกงในกลุ่มชนชั้นสูงของสังคม ผลงาน “โอชุงฮวาน” ผู้กำกับ Start-Up, Hotel Del Luna, While You Were Sleeping และ บทโดย “จางยอลชอล” กับ “จองคยอนซุน” ทีมเขียนบท Vagabond@ โดย อีจงซอก จะมารับบทเป็น พัคชางโฮ ทนายความต๊อกต๋อยที่มีสถิติการว่าความชนะแค่ 10% เท่านั้น ชอบคุยโตแต่ไม่ค่อยลงมือทำจริง จนมีฉายาว่า “Big Mouth” แต่จู่ๆ วันหนึ่งเขาถูกคนเข้าใจผิดว่าเป็น “Big Mouth” นักต้มตุ๋นอัจฉริยะ ทำให้ชีวิตเขาตกอยู่ในอันตราย@ ส่วน ยุนอา รับบท โกมีโฮ พยาบาลและภรรยาของพัคชางโฮ คอยสนับสนุนสามีทุกเรื่อง โดยเฉพาะงานทนาย และเมื่อเธอรู้ว่าเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักต้นตุ๋น ก็พยายามช่วยแก้ต่างให้@ เรื่องนี้ได้นักเขียนบท จางยองชอล และ จองคยองซุนจาก Vagabond มาร่วมงาน และ ผู้กำกับโอชุงวาน ผู้รับหน้าที่เรียบเรียงลำดับภาพใน Hotel Del Luna มากำกับเรื่องนี้@ ปักหมุดรอชม Big Mouth เริ่มถ่ายทำในเดือน กันยายน นี้ เตรียมออกอากาศในปี 2022cr : entertain.naver.com/now/read?oid=382&aid=0000930807 , hancinema.net@ สตรีม(อีก)แล้ว ซีรีส์จีนแนวย้อนยุค โรแมนติก เรื่องใหม่ “Sleeping In The Galaxy In Spring - สายธารแห่งดวงดาว” นำแสดงโดย 2 ดาวรุ่ง #หลัวเจิ้ง และ #หวงรื่ออิง รับชมทาง iQIYI และ iQ.com อัปเดตทุก วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 น. วันละ 2 ตอน สมาชิก VIP ดูล่วงหน้า 6 ตอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม จำนวน 24 ตอนจบ@ เรื่องราวแสนปั่นป่วนหัวใจ อุบัติขึ้นที่อำเภอปี้อวิ๋น ที่ถูกเรียกขานว่าเป็น “สวนบุปผาของราชวงศ์” เมื่อมี เถาจวินหราน (รับบทโดย หลัวเจิ้ง) นายอำเภอคนใหม่ รูปหล่อแต่ยากจนมากกก มาประจำการ และเจอกับ อาฉู่ (รับบทโดย หวงรื่ออิ๋ง) สาวสวยหัวใจเปี่ยมคุณธรรม ผู้เป็นเจ้าของเรือสำราญชุนหลาย@ เถาจวินหรานต้องการเข้าใกล้ อาฉู่ เพื่อเข้าไปสืบคดีเก่าคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือสำราญ ขณะที่อาฉู่เองก็อยากตีซี้กับนายอำเภอเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ทั้งสองคนต่างมีเป้าหมายอยู่ในใจ เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใกล้กันดันเกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว#SleepingInTheGalaxyInSpring #สายธารแห่งดวงดาว #iqiyi #LuoZheng #HuangRiYing@ ส่องความน่ารัก โปสเตอร์ตัวละคร “Yumi's Cells” ที่ทุกคนรอคอย!@ tvN เผย 2 โปสเตอร์ใหม่ตัวละครหลัก ในซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ สร้างจากเว็บตูนยอดฮิตชื่อเดียวกัน “Yumi's Cells” เล่าเรื่องราวของพนักงานสาวออฟฟิศธรรมดาที่ชื่อ “ยูมิ” จากมุมมองของเซลล์สมองจำนวนมากในหัว ที่คอยควบคุมทุกความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเธอ คิมโกอึน รับบทเป็นยูมิ ที่ต้องต่อสู้กับการแสดงความรู้สึกของเธอ ในขณะที่ อันโบฮยอน รับบทเป็น กูอุง หนุ่มนักพัฒนาเกมที่มีจิตใจอบอุ่น และเป็นคนตรงไปตรงมา@ โปสเตอร์แนะนำให้ผู้ชมรู้จักเซลล์สมองน่ารักตัวเล็กตัวน้อยบนหัวสองคน เป็นเซลล์สมองที่แตกต่างกันอย่างมาก บ่งบอกถึงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของนักแสดงนำทั้งสองและสัญชาตญาณที่ขัดแย้งกันมากมาย ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นความสนุกสนานสนุกสนาน และความสร้างสรรค์ตลอดทั้งเรื่อง@ คำบรรยายบนโปสเตอร์ของคิมโกอึนตั้งคำถามว่า “ตอนนี้ยูมิกำลังคิดอะไรอยู่?” ในขณะที่โปสเตอร์อันโบฮยอน มีคำถามดังก้องว่า “ตอนนี้คูอุงกำลังคิดอะไรอยู่?”@ “Yumi's Cells” พร้อมออกอากาศตอนแรกในวันที่ 17 กันยายน เวลา 22:50 น. ทางช่อง tvN ซับไทย รับชมทาง iqiyi และ iQ.com #YumisCells #iqiyicr : soompi.com@ “อีจุนโฮ” 2PM คัมแบคซีรีส์เรื่องแรกหลังปลดทหาร | แค่ 3 ภาพ แต่ออร่ากระจัดกระจาย เสน่ห์เกินต้านจริงๆ ช่อง MBC เผยภาพแรกของ “อีจุนโฮ” 2PM จากบทบาทในซีรีส์ย้อนยุค โรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ เรื่องใหม่ “The Red Sleeve Cuff” หรือ “Red Sleeve” (ชื่อไม่เป็นทางการ)@ เป็นการคัมแบคซีรีส์เรื่องแรกหลังออกจากกรมทหาร ฝีมือผู้กำกับหญิง จองจีอิน ผลงานจากซีรีส์ Let's Watch the Sunset (ช่อง MBC ปี 2018) บทโดย จองแฮรี ผู้(ร่วม)เขียนบท Ruler: Master of the Mask (ช่อง MBC ปี 2017) แจ้งคิวออกอากาศแล้ว รอดู พฤศจิกายน นี้#อีจุนโฮ #LeeJunHo #2PM #TheRedSleeveCuffcr : soompi.com , hancinema.net , MBCDrama@ กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์มาก ในวันนี้ (2 ก.ย.) เป็นภาพ นักแสดงสาว “ไป๋ลู่” ร้องไห้หนักมาก จนตาบวมช้ำ เห็นแล้วน่าสงสารและน่าเอ็นดูมาก นั่นเป็นผลพวงมาจากการที่เธอดู ซีรีส์ #OneAndOnly #ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีต นั่นเอง@ ซึ่งเวลานี้ ออนแอร์ถึงตอนท้ายๆ เรื่องราวเศร้ามากๆ เพราะ ไป๋ลู่ ในบท ชุยสืออี๋ ตัดใจ คืนกุญแจหอสมุดที่ อ๋องน้อยแห่งหนานเฉิน “โจวเซิงเฉิน” (เหรินเจียหลุน) มอบให้ และไปเตรียมตัวเข้าพิธีเสกสมรสกับ องค์รัชทายาท “หลิวจื่อสิง” หรือ “กว่างหลิงอ๋อง” (หวังซิงเยว่) ขณะที่อ๋องน้อย ก็เตรียมตัวออกศึกใหญ่ที่ชายแดน@ ก่อนหน้ามีคำสัมภาษณ์ผู้กำกับ กั้วหู ที่เล่าถึงบทของไป๋ลู่ว่า “ไป๋ลู่มีซีนร้องไห้ 30 ซีนในละคร และเธอออกแบบซีนร้องไห้แต่ละซีนให้ต่างกันออกไปด้วยตัวเอง มันยอดเยี่ยมมาก” ขณะที่เจ้าตัวพูดถึงการทำงานในคาแรคเตอร์ ชุยสืออี๋ ว่า “ฉันร้องไห้ตลอดทาง จากกองถ่ายไปขึ้นรถ และร้องตลอดทางจนถึงบ้าน และมันอึดอัดมาก ฉันเสียน้ำตาให้กับตัวละครนี้มากจริงๆ”@ เรียกว่า เล่นเอง ดูเอง ร้องไห้เอง นักเลงพอ โค้งสุดท้าย เหลือ 4 ตอน สุดท้าย ซึ่งจะจบในต้นสัปดาห์หน้านี้แล้ว และเตรียมรับชม ภาค 2 ภาคปัจจุบัน #ForeverAndEver เห็นในทีเซอร์แว่บๆว่า อาจใช้ชื่อไทย #หนึ่งชีวิตนิจนิรันดร์ ตอนนี้ ดู ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีต ทาง iQIYI และ WeTV กันก่อนจ้ะ#ไป๋ลู่ #BaiLu #OneAndOnly #ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีต #iQIYI #WeTV#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/