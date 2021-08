คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 31/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ โปสเตอร์ตัวละคร จากซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ “Dali and Cocky Prince” (달리와 감자탕) 6 นักแสดง คาแรคเตอร์หลัก #คิมมินแจ , #พัคกยูยอง , #ควอนยูล , #ฮวังฮี, #ยอนอู และ #อูฮีจิน สวยงามตามท้องเรื่อง แปลกตา แนวการ์ตูนๆ ฮาๆ และน่าดูมากๆ ออนแอร์ 22 กันยายน นี้ ทางช่อง KBS จนบัดนี้ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน@ เรื่องของ จินมูฮัก หนุ่มหล่อ ทายาทร้านซุปกระดูกหมูมันฝรั่ง (คัมจาทัง) ที่โด่งดังไปทั่วโลก ต้องการฮุบพิพิธภัณฑ์ศิลปะจาก คิมดัลรี ลูกสาวตระกูลไฮโซที่บ้านกำลังล้มละลาย แต่เขาดันตกหลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัว #달리와감자탕 #Daliandcockyprince #KimMinJae #ParkGyuYoung #KwonYul #HwangHee #Yeonwoo #WooHeeJin #KBSDRAMAcr : KBSDrama , hancinema.net@ เรื่องราวความลับที่ถูกซ่อนไว้ ของกลุ่มหญิงสาวชนชั้นอีลิท เพียง 0.1% ในสังคม อาจจะไม่งดงามสวยหรูเหมือนอย่างที่คิด@ ใกล้ได้ดูแล้ว ซีรีส์ เมโลดราม่า ทริลเลอร์ “High Class” (하이클래스) นำแสดงโดย โชยอจอง, คิมจีซู, ฮาจุน, พัคเซจิน และ กงฮยอนจู@ ออกอากาศทางช่อง tvN เริ่ม 6 กันยายน 2564 ซับไทยแสดงตัวตนให้รับรู้แล้วว่า รับชมได้พร้อมกันบน 3 สตรีมมิ่ง iQIYI , Viu และ WeTV เริ่ม 7 กันยายนนี้ (หลังเกาหลี) คราวนี้ก็มาลุ้นกันว่า เจ้าไหนจะเสิร์ฟ ซับไทย ไวที่สุดในสามโลก#HighClass #하이클래스 #iQIYI #Viu #WeTVcr : iQIYI , Viu , WeTV@ สตรีมคืนนี้ ฟินพร้อมเกาหลี! #LoversOfTheRedSky ซีรีส์โรแมนติก ตำนานรักบทใหม่ นำแสดงโดย #คิมยูจอง, #อันฮโยซอบ, #กงมยอง และ #กวักชียัง รับชมทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.30 น. #ดูได้ที่Viu เริ่มตอนแรกวันนี้@ เรื่องราวของเธอ ฮงชอนกี ตาบอดตั้งแต่กำเนิด แต่กลับมามองเห็นอีกครั้ง กลายเป็นนักวาดภาพ และเขา ฮารัม นักโหราศาสตร์ ที่อยู่ๆ กลับตาบอด เพราะเหตุการณ์ประหลาดในวัยเด็ก#ViuOriginal #Viu_Thailand cr : Viu_Thailand , SBSDrama@ ซีรีส์จีนช่องทางธรรมชาติ และซับไทยถูกลิขสิทธิ์ เปิดช่อง มีให้รับชมง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะทางยูทูป ล่าสุด สตรีมมิ่ง และผู้ผลิตซีรีส์รายใหญ่ของจีน YOUKU ออกหมายออนแอร์ แจ้งพิกัด เตรียมส่งซีรีส์โรแมนติกสายละมุน เรื่องใหม่ ให้ชม ฟรีๆ “GO Into Your Heart” นำแสดงโดย #หนิวจวิ้นเฟิง และ #หลี่หลานตี๋ ความโรแมนติกกำลังจะมาในเร็วๆ นี้ รับชมพร้อมกันทั่วเอเชีย 8 กันยายน เวลา 22:00 น. (20.00 น. ไทย) สตรีมทุกวันบน YOUKU YouTube จ้า#YOUKU #优酷 #GOIntoYourHeartcr : ทวิตภพ YOUKU@ พล็อตไฮโซชนชั้นอีลิทอีกเรื่อง โปสเตอร์แรกจาก ซีรีส์ดราม่า “One the Woman” (원 더 우먼) เป็นคาแรคเตอร์ 2 สาว ที่รับบทโดย “อีฮานี” ทั้งคู่ โปรแกรม ศุกร์-เสาร์ ทางช่อง SBS ประกาศออนแอร์ 17 กันยายน นี้ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้ อัยการสาวสุดระห่ำกับลูกสะใภ้ตระกูลแชโบล ซึ่งหน้าตาเหมือนกันราวกับแกะ สูญเสียความทรงจำ และทั้งคู่ต้องสลับตัวกัน #OnetheWoman #원더우먼#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/