คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 19/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ "ละครออนไลน์" ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย3 ตัวละครหลัก ที่จะมาทำให้หัวใจฟู ในซีรีส์เรื่องใหม่ "Hometown Cha Cha Cha - โฮมทาวน์ชะชะช่า"ช่อง tvN เผยเสน่ห์ของ 3 คาแรคเตอร์หลัก ในซีรีส์โรแมนติกที่ รีเมกจากภาพยนตร์เรื่อง "Mr. Hong" เริ่มจาก "ยุนฮเยจิน" รับบทโดย ชินมินอา ทันตแพทย์สาวสวยสุดเพอร์เฟ็กต์ที่ย้ายจากโซลมาเปิดคลินิกทำฟันยังหมู่บ้านกงจิน หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเล "สาวเมืองกรุงผู้น่ารักและฉลาดหลักแหลม" บนโปสเตอร์ว่างั้นเขาละ "ฮงดูชิก" รับบทโดย คิมซอนโฮ มากับนามบัตรการันตีความสามารถยาวเป็นหางว่าว บ่งบอกคาแรคเตอร์ แปลกประหลาดสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญความหวังของหมู่บ้านกงจิน โปสเตอร์อธิบายว่าเขาเป็น "วีรบุรุษประจำเมือง ที่ว่างงานโดยสมัครใจ"และ อีซังอี รับบทเป็น "จีซองฮยอน" PD รายการวาไรตี้โชว์สุดปังดังขีดสุด ที่นำเสนอชีวิตประจำวันของผู้คน และเลือกหมู่บ้านกงจินเป็นคอนเทนต์ใหม่ในรายการของเขาจนเริ่มมีความผูกพันกับ ฮงดูชิก, ยุนฮเยจิน และผู้คนแจ่มๆ ในหมู่บ้าน "จู่ๆ ก็มาโผล่ในกงจิน พีดีซุปตาร์" โปสเตอร์บรรยายตัวตนเขาว่างั้นเตรียมพบความสดใสของทั้ง 3 คาแรคเตอร์ ใน #HometownChaChaCha #โฮมทาวน์ชะชะช่า ออนแอร์ 28 ส.ค. นี้ ทางช่อง tvN ซับไทยวันเดียวกับเกาหลีใต้ ทาง #NetflixTHปกติ 2 สตรีมมิ่งใหญ่ ไม่เคยสตรีมซีรีส์จีนพร้อมๆ กัน แถมยังประกาศว่าเป็น #iQiyiOriginal เลยถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนๆ สำหรับซีรีส์ พีเรียด อิงประวัติศาสตร์ โรแมนติก ดราม่า เรื่องใหม่ "One And Only – ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต" นำแสดงโดย #เหรินเจียหลุน และ #ไป๋ลู่ เพราะรับชมได้พร้อมกัน ทั้งทาง #iQIYI และ #WeTV เริ่มตอนแรกคืนนี้ (18 สิงหาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 19.00 น.iQIYI : อัปเดตตอนใหม่ ทุกวันพุธ - วันศุกร์ เวลา 19:00 วันละ 4 ตอน VIP รับชมล่วงหน้า 2 EP ก่อนใครWeTV : อัพเดตตอนใหม่ ทุกวัน พุธ – อาทิตย์ เวลา 19:00 น. (1EP/วัน) | VIP ทุกวัน พ. - ศ. (2EP/วัน)โศกนาฏกรรมความรักของคุณหนู "ชุยสืออี๋" (ไป๋ลู่) ว่าที่พระชายาองค์รัชทายาทแห่งจงโจ ถูกส่งตัวมาอบรมเล่าเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าวังที่สำนักศิลปะจวนอ๋อง ด้วยความที่ได้ใกล้ชิดกัน เธอตกหลุมรักอ๋องน้อยหนานเฉิน "โจวเซิงเฉิน" (เหรินเจียหลุน) ผู้มีศักดิ์เป็นน้าชายขององค์รัชทายาทโดยไม่รู้ตัว ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังต้องอยู่ภายใต้ท่าทีอันสำรวมไม่นานต่อมา ชุยสืออี๋ ต้องเข้าพิธีอภิเษกกับองค์รัชทายาท ขณะที่โจวเซิงเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสในการนำทัพออกรบ และเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา พร้อมกับทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้กลางหัวใจชุยสืออี๋#iQIYIth #WeTVth #OneAndOnly #ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีต #RenJiaLun #Bailucr : iQIYI_Thailand , WeTVth#ซงฮเยคโย เฟียร์ซ และฟาดมาก ถ่ายแฟชั่นบนดาดฟ้า ตึกสูงย่านกังนัม กรุงโซล ยามอรุณรุ่ง ตอนเวลา ตี 5.23 นาที ขึ้นปกนิตยสาร Vogue เกาหลี ฉบับเดือนกันยายน เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบรนด์ FENDI ทั้งเล่มจ้ะแม่ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FENDI ไงจ๊ะ ไม่บอกก็รู้ว่า ต้อนรับซีรีส์ใหม่ #NowWeAreBreakingUp (지금, 헤어지는 중입니다) ที่ประกบคู่ #จางกียง และใกล้ออนแอร์แล้ว ซับไทย #ดูได้ที่Viucr : VOGUE KOREA , naver.me/Fvnqirmyยังใช้ ภาพถ่าย เน้นสีหน้า แววตา บอกเล่าเรื่องราว และ คาแรคเตอร์ตัวละคร ในซีรีส์แนวดราม่า "Lost" (인간실격) ทาง ช่อง jTBC นำแสดง จอนโดยอน และ รยูจุนยอล ออนแอร์ตอนแรก 4 กันยายน นี้ ประเดิมเวลาใหม่ของช่อง ในคืนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี) #ซับไทยยกมือแสดงตนแล้ว ดูได้ทาง iQIYI และ iQ.comเมื่อ 2 ผู้กำกับสายภาพยนตร์ ฮอจินโฮ (ผลงาน ภ. April Snow - 2005, Christmas In August -1998, Forbidden Dream - 2018) และ พัคฮงซู (ผลงานกำกับร่วม ภ. Forbidden Dream - 2018) แท็กทีมกำกับซีรีส์ร่วมกัน จึงน่าติดตามชมมากเรื่องราวของ นักเขียนเงาหญิงในวัย 40 ที่สูญเสียตัวตนและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เหลือ กับหนุ่มแน่นวัย 27 ที่หวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะล้มเหลว #Lost #jtbcdramacr : jTBCDrama , iQIYI#TencentVideo จัดพิธีบวงสรวง พร้อมเริ่มถ่ายทำ ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ #MyGirl รีเมกจากซีรีส์เกาหลีชื่อเดียวกัน (ออนแอร์ทางช่อง sbs - ปี 2005) และได้ประกาศนักแสดงนำเป็นทางการ นำโดย #สิงเจาหลิน , #ซิงเฟย (สิงเฟย ก็เรียก จากผลงาน ซีรีส์สุดฮอต กระตุกรักหัวใจไฟช็อต - Miss Crow With Mr.Lizard) , #หลี่เกอหยาง และ #ฟ่านจินเหว่ย รอลุ้นชมซับไทย ทาง #WeTV กันจ้ะ #XingZhaoLin #XingFei #LiGeYang #FanJinWeicr : weibo.com , sbskr.comภาพนิ่งเป็นทางการ การเจอกัน ของ 2 นักแสดงนำ #คิมโกอึน ในบทสาวออฟฟิศ #ยูมิ กับ #อันโบฮยอน ในบท #กูอุง หนุ่มนักพัฒนาเกม จากซีรีส์โรแมนติก แฟนตาซี Yumi's Cells (유미의 세포들) สร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน ออนแอร์ตอนแรก 17 กันยายน นี้ ทางสตรีม TVING (เกาหลี) และช่อง tvN ซับไทย รับชมพร้อมเกาหลีใต้ ทาง iQIYI และ iQ.comเรื่องราวของพนักงานสาวชื่อว่า "ยูมิ" กับการทำงานของเหล่าเซลล์สมองตัวน้อยตัวนิด ที่คอยดูแลความคิดของเธอ #YumisCells #iQIYI #Y