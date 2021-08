คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 8/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายถูกตั้งกระทู้ถาม จนขึ้นเทรนด์ แฮชแท็ก “เมื่อไหร่ซีรีส์แนวแฟนตาซี แอ็คชั่น ผจญภัย #CandleIntheTomb ภาค 3 จะออนแอร์” ทำให้ Tentcent Video อยู่เฉยไม่ไหว ออกมาประกาศวันออนแอร์แล้วว่า 30 สิงหาคม นี้ ภาค 3 มาแน่ ในชื่อ #CandleIntheTomb ตอน #TheWormValley นำแสดงโดยพานเยว่หมิง,จางอี่ฉี และเจียงเฉาสำหรับ “Candle In the Tomb – นักล่าสุสานต้องสาป” ภาคแรก รับชมแบบสมาชิกวีไอพี ได้ทาง Ch3plus จ้า#云南虫谷 #CandleIntheTomb #lakornonlinefan #PanYueming #ZhangYuqi #JiangChaocr : weibo.comซีรีส์แนวระทึกขวัญ แฟนตาซี สืบสวน สอบสวน #Reset #开端 ผลงานผู้ผลิต Daylight Entertainment นำแสดงโดย #ไป๋จิ้งถิง #จ้าวจินม่าย #หวงจู #หลิวเทา และ #หลิวอี้จวิ้น โดย Daylight แชร์ภาพบรรยากาศขณะถ่ายทำ ตั้งแต่ เริ่มอ่านบทวิแคะตัวละคร จนปิดกล้อง เมื่อไม่กี่วันก่อน ใช้เวลาถ่ายทำ 2 เดือนกว่าReset เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์รถระเบิด ทำให้พวกเขาย้อนเวลากลับไปช่วงก่อนเกิดเหตุ 10 กว่านาที เพื่อค้นหาความจริงเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการระเบิดหากออนแอร์ในปี 2021 นี้ จะเป็นผลงานเรื่องที่ 5 ที่ ออกอากาศในไทย ในปีเดียวกันของ หนุ่มเนื้อแน่น ไป๋จิ้งถิงเตรียมออกอากาศในจีนทาง Tencent Video รอลุ้นซับไทยพร้อมจีน ทาง WeTV#BaiJingting #ZhaoJinmai #HuangJue #LiuTao #LiuYijuncr : m.weibo.cn/7599286247/4667210692563540ในที่สุด WeTV ก็ประกาศข่าวดี กำหนดวันฉายซีรีส์จีน แนวโรแมนติก ดราม่า เรื่อง “The Oath of Love – คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก” อย่างเป็นทางการแล้วถือเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดของนักแสดงหนุ่ม “เซียวจ้าน” ที่แฟนๆ เฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ประกาศสร้างและเริ่มถ่ายทำในปี 2019 จนล่วงเข้าสู่ปี 2021 จึงมีข่าวดีออกมา โดยได้เผยภาพโปสเตอร์เป็นทางการใหม่ล่าสุด พร้อมวันออนแอร์ 8 กันยายน นี้ รับชมได้ทาง WeTV เท่านั้นThe Oath of Love คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก เป็นเรื่องราวของนักเชลโลสาว หลินจือเสี้ยว (หยางจื่อ) กำลังจะจบการศึกษาในปีสุดท้าย แต่แล้วกเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น ชีวิตเธอตกต่ำถึงขีดสุด เมื่อได้รู้ข่าวว่าพ่อของเธอเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง ภาพความฝันทั้งชีวิตรักและอนาคตอันสวยงามพังทะลายลงจนไม่เหลือจนกระทั่ง กู้เว่ย (เซียวจ้าน) หมอหนุ่มเจ้าของไข้คุณพ่อของเธอได้เดินเข้ามาในชีวิตของหลินจือเสี้ยว ก็ทำให้โลกของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไป และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มก่อตัวเป็นความรักโดยไม่ทันตั้งตัวสำหรับนักแสดงสาว “หยางจื่อ” เคยฝากผลงานยอดนิยมหลายเรื่อง Legend of the Dragon Pearl ลิขิตรักไข่มุกมังกร (2017) , Ashes of Love - มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (2018) และ Go go squid - นายเย็นชากับยัยปลาหมึก (2019)นับถอยหลัง ตั้งตารอติดตามชม The Oath of Love - คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก ออกอากาศวันที่ 8 กันยายน 2021 ทาง WeTV เท่านั้นhttp://bit.ly/TheOathofLove#TheOathofLove #คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก #XiaoZhan #YangZi #WeTVth #WeTVซีรีส์จีนโปสเตอร์แรกจาก ซีรีส์พีเรียด โรแมนติก แฟนตาซี อิงประวัติศาสตร์ “Lovers of the Red Sky” (홍천기) ทางช่อง SBS นำแสดงโดย คิมยูจอง, อันฮโยซอบ, กงมยอง, จางวอนฮยอง และ กวักซียัง ปล่อยออกมาไล่ๆ ทีเซอร์แรก น่าดูมากๆ ออนแอร์ 30 ส.ค. นี้ ซับไทย ยังไม่รู้ว่า Viu จะเสิร์ฟ พร้อมเกาหลีหรือไม่ แต่ได้ดูแน่ๆ ที่เดียว ทาง Viu_Thailand จ้าโปสเตอร์บอกเล่าคาแร็คเตอร์ของ 2 ตัวละครหลักได้อย่างงดงามหมดจด แบบแรก คือเธอ จิตรกรหญิงคนแรกแห่งโชซอน และแบบที่สอง เป็นเขา นักโหราศาสตร์ผู้มีดวงตามืดบอด แต่กลับเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดในความมืดดัดแปลงจากนวนิยายชื่อดังชื่อเดียวกันของนักเขียน จองอึนกวอล เจ้าของผลงาน Sungkyunkwan Scandal และ The Moon Embracing the Sun ที่เคยถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ยอดนิยมมาแล้ว ฝีมือผู้กำกับ จางแทยู เจ้าของผลงาน My Love from the Star (SBS-2013) อันลือลั่น และ Hyena (KBS-2020) จากบทโทรทัศน์ของ ฮาอึน (ผลงาน Be Melodramatic jTBC - 2019)Lovers of the Red Sky เล่าเรื่องราวสุดแสนโรแมนติกแฟนตาซีในสมัยโชซอน ที่โชคชะตาลิขิตให้ 2 ดวงชีวิตต้องมาเกี่ยวพันกัน ฮงชอนกี (คิมยูจอง) จิตรกรหญิงคนแรกคนเดียวสมัยโชซอน ที่เกิดมาพร้อมดวงตาที่มองไม่เห็น แต่กลับมามองเห็นได้ราวกับปาฏิหาริย์ กับ นักโหราศาสตร์ตาบอด ฮารัม (อันฮโยซอบ) แม้จะสูญเสียการมองเห็น เขากลับสามารถอ่านดวงดาวบนท้องฟ้าได้#LoversOfTheRedSky #ViuOriginalcr : ent.sbs.co.krเหมือนตกลงไปในหลุมดำขนาดใหญ่ เฮ่อเฉียวเยี่ยน (#เว่ยเจ๋อหมิง) จมจ่อมอยู่กับความรู้สึกผิด เอาแต่โทษตัวเองว่า การตายของพี่ชายและพี่สะภ้ จนทำให้ เสี่ยวเป่า (#ซุนซือเฉิง) ต้องกำพร้าพ่อและแม่ เป็นความผิดของตัวเอง และผิดหวังกับนวัตรกรรมกำไลข้อมือที่เขาทุ่มเทสร้างมันขึ้นมาขณะที่ หมอฉิน (#หูอี้เสวียน) ตัดสินใจล้มเลิกแผนการไปทำงานที่เยอรมัน และกลับมาดูแลให้กำลังใจประธานเฮ่อ แต่ถูกเขาปฏิเสธอย่างไม่ใยดี บอกย้ำว่า “เราเลิกกันแล้ว” หรือ “ผมไม่อยากเจอคุณอีก” บลาๆๆเสี่ยวเป่ากับหม่าม้าจะเยียวยาหัวใจ ป่าป๊า ได้สำเร็จด้วยวิธีไหนลุ้นเงื่อนงำของอุบัติเหตุร้ายเมื่อ 5 ปีก่อน อะไรเป็นสาเหตุของการที่รถยนต์เบรกแตก? ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้? สมาชิกวีไอพี ติดตาม 2 ตอนสุดท้าย “UnforgettableLove - รักนี้ไม่ลืมเลือน” EP23 - EP24 คืนวันเสาร์ 7 ส.ค. นี้ พร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทาง #iQIYI และ #WeTVพิเศษ พบไลฟ์ หม่าม้าหมอฉินกะเสี่ยวเป่า ทาง iQiyi Official YouTube : bit.ly/iqiyiytb เวลา 19.00 น. จย้า#iQIYIซีรีส์เด็ด #WeTVซรีส์จีน #MangoTV #WeiZheming #HuYiXuan #SunSiCheng #UnforgettableLove #รักนี้ไม่ลืมเลือนสั่งการลงไป ปิดประกาศให้รู้ทั่วใต้หล้า #DreamofChangAn #ลำนำรักเคียงบัลลังก์ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ แนวพีเรียด โรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ นำแสดงโดย #เฉิงอี้ #จางอวี่ซี และ #หานตง ออกอากาศ 49 ตอนจบ (จากเดิม 55 ตอน) ออนแอร์วันนี้แล้ว ทาง หูหนานทีวี (Hunan TV) และ แมงโก้ทีวี (Mango TV) ซับไทยรับชมพร้อมจีน 19.00 น. วันนี้ ทาง WeTV (สมาชิกวีไอพีรับชมล่วงหน้า)#YuJunGe #与君歌 #ChengYi #ZhangYuxi #WeTVth #WeTVซีรีส์จีน#lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/