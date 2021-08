คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 1/8/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายโปสเตอร์แรก จากซีรีส์ดราม่า สืบสวน สอบสวน เรื่อง #THEVEIL #검은태양 ทางช่อง MBC นำแสดงโดย #นัมกุงมิน #พัคฮาซอน #คิมจีอึน ผลงานผู้กำกับ คิมซองยง (ผลงาน My Healing Love - 2018 MBC) พร้อม ออกอากาศ 10 กันยายน 2564 นี้ ซับไทย #ดูได้ที่Viuเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ภาคสนามชั้นยอดระดับท็อป ของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ NIS ที่หายตัวไปปีกว่าๆ ก่อนจะกลับมาสางบัญชีคนทรยศ ที่ทำให้ชีวิตเขาพังcr : MBCDramaภาพนิ่งชุดแรกจาก ซีรีส์เรื่องใหม่ แนวตื่นเต้น สืบสวน สอบสวน #TheWindBlowsFromLongxi #风起陇西 ผลงานซีรีส์คุณภาพจาก Huace Film&TV ที่จะได้ดูในปีหน้า 2022 นำแสดงโดย #เฉินคุน #ไป๋อวี้ #แองเจลล่าเบบี้ #ซุ่นอี้เรื่องราว การชิงไหวชิงพริบ หักเหลี่ยมเฉือนคมของสายลับ และกระชากหน้ากากหนอนบ่อนไส้ในองค์กร สร้างจากนิยายของนักเขียนดัง Ma Boyong เจ้าของผลงาน #ฉางอัน12ชั่วยาม อันลือลั่น #ChenKun #Baiyu #Angelababy #SunYi #HuaceTVสายสืบเดเร็คโจ (ซงซึงฮอน) เผชิญหน้ากับ เซอร์คัสแมน หรือ ทงบังมิน (อีกยูฮยอง) ฆาตกรโรคจิต พร้อมอาวุธสังหาร ขณะที่ ผอ.กวอนจู (อีฮานา) และทีมไซเบอร์ เร่งหาข้อมูลสมัยเด็กๆ ของทงบังมิน จนพบสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นฆาตกรโหด และเข้าใกล้ความจริงที่ว่า เหตุใดทงบังมินถึงต้องปลอมเป็นเธอในการฆ่าคนด้าน ชิมแดชิก (แบคซองฮยอน) รับงานเป็นหนอนอีกครั้ง และรู้ความจริงว่า ผู้เฒ่าดงบังฮยอนยอบ (มุนชางกิล) เจ้าลัทธิบนเกาะบีโม อยู่เบื้องหลังการตายของแม่สายสืบเดเร็คใน “VOICE 4” ลุ้น 2 ตอนสุดท้าย ซับไทย เสาร์ 31 ก.ค. และ อาทิตย์ 1 ส.ค. นี้ ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. ทาง #WeTV #VIU และ #iQIYI #VOICE440 แล้วไง? ภาพ “เซียะถิงฟง” จากงานฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์แอ็กชั่นฟอร์มยักษ์แห่งเอเชีย เรื่องใหม่ “Raging Fire” (เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เข้าฉายในจีน 30 ก.ค.) ขึ้นเทรนด์ มาแรง บนเวยป๋อวันนี้ (31 ก.ค.) ชาวเน็ตต่างตกตะลึง ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะเข้าสู่วัย 40 แล้ว และต่างชื่นชมว่า ดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองดีมากกกเซียะถิงฟง นักแสดง นักร้อง และเชฟชื่อดัง ลูกชายของ นักแสดงอาวุโส ตำนานบันเทิงฮ่องกง เซียะเสียน และ ตีปอร่า ปัจจุบันเอาดีด้านทำอาหาร มีรายการทำอาหารของตัวเอง และชื่อ "เชฟนิก" (Chef Nic) กลายเป็นที่ยอมรับRaging Fire ถือเป็นผลงานภาพยนตร์แอ็กชั่นในรอบหลายปีของ เซียะถิงฟง ประกบกับ “ดอนนี่ เยน” และที่สำคัญเป็นผลงานอำลาวงการของ "เบนนี่ ชาน" ผู้กำกับคู่บุญ ของ “เฉินหลง" (ซึ่งเฉินหลงเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย) เข้าฉายในไทย วันที่ 19 สิงหาคมนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ #RagingFire #เซียะถิงฟง #NicholasTsecr : weibo.comtvN เผยโปสเตอร์แรกของซีรีส์ “Hometown” (홈타운) นำแสดงโดย #ยูแจมยอง #ฮันเยริ และ #อึมแทกู เล่าเรื่องราวในปี 1999 ขณะที่นักสืบหนุ่มกำลังสืบคดีฆาตกรรม พบว่าไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตามหาหลานสาวของเธอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ 10 ปี ก่อนผลงานจากฝีมือ “พัคฮยอนซอก” ผู้กำกับ Stranger 2 ประกาศวันออกอากาศ กันยายน นี้ ยังไม่ระบุวันเวลา และ #ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน #Hometown #tvN #tvNDrama #YooJaeMyung #HanYeRi #UhmTaeGoocr : tvNDrama , naver.me/FlJoyM6Eหม่ามี้หมอฉิน #หูอี้เสวียน แชร์ภาพเบื้องหลัง จากกองถ่ายซีรีส์ #UnforgettableLove #รักนี้ไม่ลืมเลือน กับ เสี่ยวเป่า หรือ น้อน #ซุนซือเฉิง บนเวยป๋อ น่ารักกินกันไม่ลงทั้งอิแม่ทั้งลูก มิน่า ปาป๊า ประธานเฮ่อ #เว่ยเจ๋อหมิง หลงหัวปักหัวปำ ทั้งแม่ทั้งลูกส่วน #MangoTV ก็ปล่อยภาพนิ่งจาก EP โค้งสุดท้ายออกมายั่วๆ ไปจ่ะ ซับไทยอัปเดตตอนใหม่ ทุก วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน (สมาชิก VIP ดูล่วงหน้า 6 ตอน) ทาง #iQIYI และ iQ.com #贺先生的恋恋不忘 #WeiZheming #HuYiXuan #SunSiCheng #UnforgettableLove #รักนี้ไม่ลืมเลือนขึ้นแท่นหนุ่มฮอต ที่ร้อนแรงมาตั้งแต่ปีที่แล้ว จนล่วงเข้าสู่ครึ่งปี 2021 ก็ยังฮอตไม่สร่าง ล่าสุด “หยางหยาง” เพิ่งถูกอวยยศเป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ WeTV แถมซีรีส์โรแมนติก “You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ” ก็เพิ่งออนแอร์เมื่อ 26 ก.ค. นี้เอง จึงเป็นเหตุเป็นผลที่เขาไปปรากฏโฉม บนปกแมกกาซีน L'Officiel Hommes China ฉบับเดือนสิงหาคมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาสรรเสริญ นอกจาก หล่อละมุนละไมไปโหม้ดดด #หยางหยาง #YangYang #杨洋cr : weibo.com/1359179855/Kr6Tsbcmq#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/