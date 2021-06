คอลัมน์ “เม้าท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 27-6-64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจายภาพนิ่งชุดแรก จากซีรีส์แนวดราม่า เยาวชน สืบสวน “Police University – 경찰수업” ของ 3 นักแสดงนำ นายเจี๋ยมเจี้ยมในตำนาน ชาแทฮยอน, จินยอง B1A4 และ คริสตัล ออกอากาศทางช่อง KBS เริ่ม 26 กรกฎาคม นี้ ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนผลงานผู้กำกับ “ยูกวานโม” (เจ้าของผลงาน ซีรีส์พิเศษ ตอนเดียวจบ A Jaunt – MBC 2020) จากบทซีรีส์ของ นักเขียนบทหญิง “มุนมินจอง”เรื่องราวของนักสืบผู้มากประสบการณ์ที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยตำรวจ กับเด็กหนุ่มแฮ็กเกอร์สุดชาญฉลาด และนักเรียนหญิงอดีตนักกีฬายูโด พวกเขาต้องนำทีมร่วมมือกันเพื่อไขคดีให้สำเร็จ #PoliceUniversity #경찰수업 #KBSDramacr : KBSDrama : hancinema.net#กงจวิ้น ขึ้นปก Bazaar Men China ฉบับเดือน กรกฎาคม 2564 เป็นครั้งแรกของจวิ้น บนปก #BazaarMen ซึ่งไม่มีอะไรเลย นอกจาก หล่อๆๆๆ เต็มไปหมด นอกจากจะมาในฐานะ ผู้ชายของหลุยส์ วิตตอง แล้ว น่าจะเป็นการต้อนรับ บทบาทใหม่ของจวิ้น ในซีรีส์อบอุ่นหัวใจ เรื่องราวความรัก ของ หนุ่มนักผจญเพลิง กับ คุณหมอสาวคนสวย ใน “The Flaming Heart” นำแสดงร่วมกับ นักร้อง-นักแสดงสาว #จางฮุ่ยเหวิน (นางเอกภาพยนตร์ของ จางอี้โหมว เรื่อง Coming Home และ ซีรีส์ นางโจร) ที่เตรียมออนแอร์ ทาง YOUKU ไวๆ นี้ #BazaarMenChina #GongJuncr : m.weibo.cn/1664275343/4651945102934578ตำรวจสืบจนได้ข้อมูลว่า “ซอฮีซู” (อีโบยอง) เข้าโรงพยาบาลเพราะกระดูกหักในวันที่ “ฮันจียง” (อีฮยอนอุค) ตกตึกคฤหาสน์คาเดนซ่าลงมาตายคาที่ ที่สำคัญยังเจอคลิปคนที่ไปส่งสะใภ้เล็กที่โรงพยาบาลคือ สะใภ้ใหญ่ “จองซอฮยอน” (คิมซอฮยอง) คนนี้นี่เอง นอกจากนี้ คุณตำรวจยังเจอข้อมูลข่าวว่า “ซอฮีซู” เคยคว้ารางวัลจากการเล่นเป็นคนความจำเสื่อม ตอนเข้าวงการใหม่ๆ จ้าใครนะฆ่าจางกียง และ อื่นๆ อีกมากมาย ใน #MineEP15 สองตอนสุดท้าย ซับไทย ลุ้นเยี่ยวเหนียว 3 ทุ่ม คืนนี้ บน #NetflixTH #Mine #ธาตุแท้ #tvNDramaอีกหนึ่ง อปป้าตาหยีในตำนาน “จีจินฮี” เพิ่งฉลอง วัย 50 ปี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา นมยังตั้ง เนื้อยังแน่น ฝีมือยังเป็นที่ต้องการของผู้จัดผู้สร้าง ผลงานเรื่องที่แล้ว “Undercover" ไม่มีให้ดูตามช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากมีประเด็นอ่อนไหว ทั้งเรื่องการเมืองและการทหาร แต่ ผลงานใหม่ “The Tragedy of One" มีภาพการอ่านสคริปต์ออกมาแล้ว นำแสดงร่วมกับยอดฝีมือ ทั้ง ยุนเซอา, และ คิมฮเยอึน เห็นว่า เราท่านจะได้ดู โศกนาฏกรรม เรื่องนี้ 4 สิงหาคม จ้ะ ทางช่อง tvN ซับไทยรอลุ้นผู้แสดงตน #TheTragedyofOne #더로드1의비극 #tvN #tvNDrama #jijinhee #지진희 #จีจินฮี“หวังอี้ป๋อ” ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพยนตร์โฆษณา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี หนุ่มหล่อแสนดีคนนี้ มีซีรีส์จ่อคิวลงจอเพียบๆ ทั้ง Faith makes great ทาง ManoTV, Being a hero ทาง YOUKU, และ Fengqi Luoyang ทาง iQIYI รวมทั้ง เป็น 1 ใน กัปตัน ทีมแดนซ์เท้าไฟ ใน #StreetDanceofChina S4 ร่วมกับ 3 หนุ่ม #หานเกิง , #เฮนรีหลิว และ #เลย์จาง (จางอี้ซิง) ทาง YOUKU #หวังอี้ป๋อ #WangYibocr : m.weibo.cn/status/4652338108960674?#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ : https://mgronline.com/drama ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/