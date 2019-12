EXTREME ASIA TOUR 2018 สายร็อคเตรียมมันส์

เปิดซิงครั้งแรกในเมืองไทยกับวงฟังก์ร็อคระดับโลก

ข้อมูลจำเพาะ

สมาชิกในวง

IMC LIVE THAILAND ร่วมกับ PMG ขอเสนอ Extreme Live in Bangkok2018 หนึ่งในสุดยอดวงร็อคระดับโลกที่ยังคงความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่คุย 90 เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “More Than Words” , “Get The Funk Put” , “Decadence Dance” ‘Play With Me’ และอีกหลายบทเพลงที่เพียงแค่อัลบั้มแรกก็สร้างชื่อเสียงให้พวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นวงร็อคหัวก้าวหน้าที่น่าจับตามองโดยเฉพาะมือกีตาร์หน้าหล่ออย่าง นูโน่ เบทเทนคอร์ท ที่ว่ากันว่าการเล่นกีตาร์ของเขาสามารถสะกดแฟนเพลงสายร็อคได้อยู่หมัดนัก และวาระสำคัญเช่นนี้ กับเอเซียทัวร์ครั้งนี้พวกเขาจะแวะเวียนมาสร้าวความมันส์ให้กับแฟนเพลงชาวไทยได้สัมผัสกันเป็นครั้งแรก ขออนุญาตไม่ถามว่าจะไปกันไหม แต่จะถามว่าจะไปมันส์กันกี่คนน่าจะเข้าท่ากว่าโดย Extreme โด่งดังขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1980 ตอนปลายจนถึงช่วงต้นของ1990 ว่ากันว่าความสามารถทางดนตรีของพวกเขาเทียบชั้นวงร็อครุ่นพี่อย่าง Van Halen, Queen, Aerosmith หรือ Led Zeppelin ได้สบายๆ กับคำจำกัดความแนวดนตรีของตัวเองว่าเป็น “Funky Metal” พร้อมดึงเอาแรงบันดาลใจจากดนตรีหลายแนว อย่าง Classic rock มาผสมกับ Post-Grunge และ Alternative rock ได้อย่างลงตัว หลังจากโกยชื่อเสียงได้ทั้งโล่ได้ทั้งยอดขายจาก 4 อัลบั้มแรก ครั้งนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับอัลบั้มล่าสุดหลังจากทิ้งช่วงไปนานกว่า 13 ปี Saudades de Rock นำเสนอสถานะของวงร็อคชั้นดีจากบอสตันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าพวกเขาเจ๋งแค่ไหน โดยสมาชิกในวงประกอบด้วยสมาชิกในช่วงต้นๆ ทั้งหมด คือ แกรี่ เชอโรน นักร้องนำ, นูโน่ เบทเทนคอร์ท มือกีตาร์, แพต แบดเจอร์ มือเบส และ เควิน ฟิเกเรโด มือกลอง ที่แต่ละคนยังคงรักษาดีกรีร้อนแรงทางด้านดนตรีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และจัดการยัดมันลงในอัลบั้มชุดใหม่อย่างเผ็ดร้อน กับสไตล์ดนตรีอันหลากหลายแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของดนตรีฟังก์ที่ยืนบนพื้นฐานร็อคหนักแน่นจัดจ้านที่เป็นจุดขายของวง ทำให้อัลบั้มชุดนี้อาจจะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเขาก็เป็นได้ โดยอัลบั้มชุดนี้ นูโน่ รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และมิกซ์เพลงในอัลบั้มนี้ด้วยตัวเอง มีเพลงมันส์ๆ อย่าง “King Of The Ladies” , เพลงฟังก์เมทัลดิบๆ อย่าง “Learn To Love” ไปจนถึงเพลงบัลลาดกระชากใจ “Interface” หรือเพลงที่เด่นด้วยเปียโนเพราะๆ อย่าง “Ghost” พูดได้ว่าอัลบั้มชุดนี้พวกเขาเข็นของดีออกมากระซวกกันสุดฝีมือไม่มีกั๊ก และสำหรับการแสดงครั้งแรกที่แฟนเพลงชาวไทยจะได้สดับความมันส์กับพวกเขาอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญจะขาดไม่ได้สำหรับทัวร์ครั้งนี้ พวกเขาจะขนเพลงในผลงานสร้างชื่ออย่าง Pornograffitti ที่ออกมาในปี 1990 ที่มีเพลงฮิต “More Than Words” , “Get The Funk Put” , “Decadence Dance” รวมถึงผลงานอื่นๆ ทั้งหมด 4 ชุด มาประเคนบรรเลงให้แฟนเพลงได้ร้องได้มันส์กันกระหึ่มฮอลล์แน่นอนพบกับ EXTREME ASIA TOUR 2018 ที่ Full Team , Full Productionพร้อมระเบิดความมันส์ครั้งแรกในเมืองไทย กันในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ณ GMM LIVE HOUSE @ CENTRAL WORLD เวลา 19.00 น.ราคาบัตรคอนเสิร์ต บัตรราคา 3,000 และ 2,000 บาท จำหน่ายบัตรที่PMG และ Thai Ticket Major ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Pmg/Odbkk Line @prart 02-2030423-6 FB.me/odbkk(1989)Extremeอัลบั้มแรกของพวกเขาที่มีริฟฟกีต้าร์ที่ติดหู และท่วงทำนองที่ฟังแล้วน่าโยกตามในรูปแบบของการเป็นวงFunky Metal และที่สำคัญยังมีส่วนของกีต้าร์ที่ดุเดือดจากNuno Bettencourt(1990)Pornograffitti (A Funked Up Fairy Tale)อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ทำให้วงExtremeโด่งดังขึ้นอย่างมากจากเพลงMore than words และ Hole Hearted ซึ่งติดอันดับ1และ4 ในBillboard100(1992)II Sides To Every Storyอัลบั้มที่สามหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากกับอัลบั้มที่ผ่านมา ซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่เป็นสมาชิกชุดที่ก่อตั้ง(1995)Waiting for the Punchline เป็นอัลบั้มที่สี่จากวงExtreme ซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เรียกได้ว่ามีซาวด์การบันทึกเสียงต่างจากอัลบั้มที่ผ่านๆมา แต่ยังคงเอกลักษณ์จากกีต้าร์ของNunoอยู่(2008)Saudades de Rock อัลบั้มที่ห้าจากExtreme ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกที่ที่ร่วมกันบันทึกเสียงกับมือกลองคนใหม่KevinFigueiredo.นักร้องเพลงร้อคชาวอเมริกัน เค้าเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องนำของวงExtreme และยังเป็นนักร้องนำให้กับVan Halenในอัลบั้มที่11 นอกจากนี้เค้ายังมีผลงานเดี่ยวของเค้าก่อนที่จะกลับมาทำผลงานกับExtremeในปี2007มือกีต้าร์,นักแต่งเพลงลูกครึ่งอเมริกัน-โปรตุเกต เค้าเป็นที่รู้จักในนามของหนึ่งในสุดยอดมือกีต้าร์ของวงExtreme นอกจากนั้นยังมีผลงานเดี่ยวของตัวเอง และร่วมวงกับศิลปินอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหลังจากแยกกับExtremeเพื่อทำงานเดี่ยวของเขา ในปีค.ศ.2007เค้าก็ได้กลับมาร่วมกับวงExtremeอีกครั้งPat Badger มือเบสแห่งวงExtremeซึ่งเคยมีผลงานมากมายกับศิลปินหลายๆวงเช่นDaemon,In the Pink และ Tribe of Judah อีกทั้งยังเป็นนักร้องbackingให้กับวงอย่างDweezil Zappaอีกด้วยมือกลองชาวอเมริกันผูเป็นมือกลองให้กับExtreme ซึ่งเป็นคนนึงที่เริ่มตีกลองเมื่ออายุเพียงแค่สิบขวบ และยังได้รับการถ่ายทอดวิชาจากมือกลอง Bob Gullotti”The Fringe” และMike Manginiผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้กับตัวของเค้าเอง