กฎหมายน่ารู้ของชาวต่างชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

คอลัมน์ “กฎหมายน่ารู้”
โดย ภัทระ เตมีศรีสุข
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนไปมาระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นประเทศเพื่อนบ้านเราเกิดสงครามภายในประเทศ รวมทั้งเกิดความไม่มั่นคงภายในประเทศ เป็นเหตุให้ประชาชนภายในประเทศนั้นต้องพยายามดิ้นรนลักลอบเข้ามาในประเทศข้างเคียง ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยว การลงทุน หรือการทำงาน ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม การเข้ามาอาศัยหรือดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยของชาวต่างชาติจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ กฎหมายหลักที่ควบคุมชาวต่างชาติในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามา การพำนัก และการออกนอกประเทศของชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยมีสิทธิพื้นฐานบางประการ เช่น สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม สิทธิเหล่านี้มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับพลเมืองไทย เช่น การถือครองที่ดิน ซึ่งโดยหลักแล้วชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองได้โดยตรง
ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด เช่น การรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามระยะเวลาที่กำหนด และการไม่ประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยประเทศไทยมีการกำหนดข้อจำกัดหลายประการเพื่อควบคุมกิจกรรมของชาวต่างชาติ เช่น การจำกัดประเภทของธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติทั้งในระดับทักษะสูงและแรงงานทั่วไป การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อควบคุมและกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อนายจ้าง แรงงาน และผลประโยชน์ของประเทศ โดยกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และกฎหมายแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมของชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเปิดรับการลงทุนและแรงงานจากต่างประเทศ กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทย การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยหรือดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยสิทธิ หน้าที่ และข้อจำกัดในการทำงานในประเทศไทยของชาวต่างชาติโดยสรุปเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้
สิทธิของชาวต่างชาติในการทำงาน
ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เช่นเดียวกับแรงงานไทยในหลายประการ ได้แก่
1.สิทธิในการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมตามสัญญาจ้างและไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
2.สิทธิในการได้รับสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สิทธิในการลาป่วย ลาพักผ่อน และลาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
4.สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และสามารถใช้สิทธิทางศาลแรงงานได้
อย่างไรก็ตาม สิทธิบางประการอาจมีข้อจำกัด เช่น การประกอบอาชีพบางประเภทที่สงวนไว้สำหรับคนไทย
หน้าที่ของชาวต่างชาติในการทำงาน
ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่
1.ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และทำงานตามประเภทและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2.ต้องไม่ทำงานในอาชีพที่กฎหมายห้ามหรือสงวนไว้สำหรับคนไทย
3.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาสถานะการพำนักให้ถูกต้อง
การฝ่าฝืนหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ถูกปรับ หรือถูกส่งกลับประเทศ
บทบาทของนายจ้าง
นายจ้างที่จ้างชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดให้มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง การแจ้งการจ้างงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติอย่างเป็นธรรม หากนายจ้างฝ่าฝืนอาจมีความผิดทางอาญาและหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง
ข้อจำกัดทางกฎหมาย
กฎหมายไทยมีการกำหนดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการทำงานของชาวต่างชาติ เช่น การกำหนดประเภทงานที่ห้ามทำ และเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยสรุปแล้ว เรื่องของสิทธิและหน้าที่ของชาวต่างชาติในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อนของการพยายามหา 'จุดสมดุล' ระหว่างการเปิดรับโอกาสทางเศรษฐกิจกับการปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศ และสิทธิหน้าที่ของชาวต่างชาติในความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพได้ด้วยความเป็นธรรม การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อย่างถูกต้องจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้ง และส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน หากผู้อ่านสนใจรายละเอียดเชิงลึกหรือบทวิเคราะห์ในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถติดตามต่อได้ในบทความฉบับต่อไปนะคะ