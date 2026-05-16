“พระอาจารย์” ผู้บอกให้ผมรู้ก่อนกาล!!! (ตอน3)

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
บทความผมผ่านไปสองตอนแล้วครับ ที่ผมบอกเล่าถึงคำทำนายอันแสนแม่นยำเหลือเชื่อ ที่ “พระอาจารย์” บอกกับผม ซึ่งทำให้ผมได้รู้ในบางเรื่องของเมืองไทยก่อนกาล
บทความตอนสามนี้ก็เช่นกันครับ! เป็นเรื่องที่ “พระอาจารย์” บอกให้ผมรู้ล่วงหน้าก่อนกาล ผมขอเล่าคำทำนายอีกเรื่องของ “พระอาจารย์” ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบนะครับ!
คืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน ปี 2546 ที่วัดของ “พระอาจารย์” ท่านได้บอกคำทำนายกับผมว่า
“คุณชัช.. ปีหน้า เมืองไทยจะเกิดเรื่องใหญ่ จะมีคนตายในเหตุการณ์ครั้งเดียวจำนวนหลายๆ พันคนเลยนะ”
นั่นทำให้ผมถาม “พระอาจารย์” ทันที ด้วยรู้สึกเป็นห่วงกังวลบวกกับความใคร่รู้ในคำพยากรณ์ของ “พระอาจารย์” ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุหรือจะไม่เกิดเหตุก็ตามที เพราะ “ชาติไทยมักมีอภินิหาร มีเรื่องเหลือเชื่อเสมอ เรื่องไม่ควรเกิด ก็ได้เกิดขึ้นหลายครั้งอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย”!
“..ที่อาจารย์บอกคำทำนายกับผมว่า.. จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ และมีคนตายอย่างมากมายน่ะ.. เอ้อ.. ใช่เรื่องการเมืองหรือเปล่าครับอาจารย์? เพราะเรื่องอื่นเนี่ย ผมยังไม่เห็นวี่แววจะเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นเลย.. ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองเท่านั้น ที่ตอนนี้ผมคิดว่า มีโอกาสจะเกิดเหตุร้ายแรงบานปลาย จนเป็นเรื่องใหญ่ได้ และอาจจะมีคนตายมากมายได้ครับอาจารย์?”
อืม.. เวลานั้น.. ผมคิดอย่างนั้นจริงๆ จึงพูดกับ “พระอาจารย์” อย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้น.. ด้วยผมวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เรื่องอื่นๆ ในชาติไทยช่วงนั้นอย่างรอบด้านแล้ว ไม่เห็นวี่แววว่าจะเกิดเรื่อง หรือมีเรื่องรุนแรงบานปลายอื่น ที่จะส่งผลให้ผู้คนต้องตายกันเยอะแยะได้
นอกเสียจากเรื่องการเมืองที่กำลังแหลมคมอยู่ในขณะนั้นและในห้วงหน้า อันเนื่องมาจากคนไทยมีความไม่พอใจในรัฐบาลทักษิณ ที่โกงชาติมิรู้จักพอ กับจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยผูกพันและเคารพรักยิ่งชีวิตมาแต่โบราณกาลจนปัจจุบัน ซึ่งมีเค้าลางว่าเรื่องนี้อาจจะบานปลายจนยากจะควบคุม จนเกิดการปะทะกันจนบาดเจ็บล้มตายกันมากมาย..
“พระอาจารย์” เงียบไปพักใหญ่ก่อนจะยังคงยืนยันอย่างเข้มแข็งในดวงชะตาเมือง ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในภายหน้าเช่นเดิมว่า..
“คุณชัช.. อาตมาดูตามดวงแล้วมันเป็นเช่นนั้น.. เรื่องที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องการเมือง! ดวงเมืองระบุว่า เป็นเรื่องของอุบัติภัยใหญ่ร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทย โดยจุดกำเนิดไม่ใช่ประเทศไทย แต่ส่งผลมาถึงไทย และจะมีคนตายในแผ่นดินของเราเยอะแยะเลยนะคุณชัช”
นั่นคือคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ที่ “พระอาจารย์” ยังยืนยันและบอกผมแต่เพียงเท่านี้ครับ..
ห้วงนั้น ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีไทย ครองและใช้อำนาจอย่างอธรรม มีการคอร์รัปชั่นโกงงบประมาณชาติอย่างมโหฬาร อีกทั้งมีพฤติกรรมล่วงละเมิดจาบจ้วงสถาบันสูงสุด ไม่สะทกสะท้านต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนมากมายในสังคมไทย
พฤติกรรมการบริหารประเทศของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ที่ลุแก่อำนาจ ไม่แยแสใดๆ ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ผู้คนในสังคมไทยให้การสนับสนุน คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ออกมาเปิดโปงความชั่วช้าสามานย์ของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
มีการรวมตัวของชาวพันธมิตรฯ โดยผู้คนจากทุกวงการ และประชาชนทั่วไทย ชุมนุมกันอย่างล้นหลาม ประกาศการต่อสู้ขับไล่ รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ชนิดที่ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ประกาศอย่างชัดแจ้งว่า “เจ๊งเป็นเจ๊ง-ตายเป็นตาย!”
อีกทั้งเวลานั้นคนในสังคมไทยรู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เป็น “ตัวอันตรายของชาติกับประชาชน!”
ชาวบ้านร้านตลาดก็ล้วนเชื่อว่า “ทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวซวยแห่งชาติ” ซึ่งนำมาแต่เรื่องเลวร้ายมาทำร้ายทำลายชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างไม่รู้จบ
ในขณะที่บรรดาโหราจารย์ส่วนใหญ่ พยากรณ์ตรงกันว่า นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เป็น “ตัวกาลกิณีแห่งชาติบ้านเมือง”
และแล้ว.. ช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 ขณะที่ผมกำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ที่ตลาดนัดแห่งหนึ่ง ผมได้ยินผู้หญิงชาวใต้วัยกลางคนส่งภาษาใต้คุยกับแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ด้วยเสียงดังฟังชัด น้ำเสียงตื่นเต้นระคนสะอื้นว่า..
“ตอนนี้!.. คนในกรุงเทพฯ วุ่นวายกับการซื้อข้าวของกันโดยไม่รู้เลยว่า ทางใต้กำลังเกิดเหตุใหญ่มาก.. ใหญ่มากจริงๆ เมื่อกี้หลานที่ภูเก็ตเพิ่งโทรมาบอกฉันว่า ที่ภูเก็ตกับพังงา กำลังโกลาหลกันใหญ่แล้ว เพราะเกิดเหตุจนมีคนตาย คนหายมากมาย.. หลานฉันบอกว่า.. ตามชายหาดเห็นแต่ศพคนเกลื่อนไปหมด และจะต้องมีคนตายกันมากกว่านี้อีกมากมายแน่นอน เพราะยังมีผู้คนสูญหายไปอีกมาก.. นี่เป็นเรื่องใหญ่ ใหญ่มาก! เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเราเลยนะเธอ..!”
สมัยนั้นผู้คนยังไม่นิยมปั้นเฟคนิวส์ เมื่อผมฟังแล้ว ลำดับความคิดของผมจึงผูกโยงตรงไปที่คำทำนายล่วงหน้าของ “พระอาจารย์” ขึ้นมาทันที!
เอ๊ะ!.. หรือที่ “พระอาจารย์” ทำนายไว้เมื่อปีก่อน มันคือเรื่องนี้? ผมตัดสินใจขับรถมุ่งหน้าตรงไปยังวัดของ “พระอาจารย์” ด้วยความใคร่รู้ทันที!
ที่วัด.. มีการรับรายงานสถานการณ์อุบัติภัยเป็นระยะๆ ทำให้ผมรู้สึกตระหนกระคนตื่นเต้น ผมได้ยินคำใหม่ๆ ที่ดังวนเวียนซ้ำซากตลอดวันว่า “เหตุเกิดจากสึนามิ” ผ่านคลื่นวิทยุ FM 100.5
เหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเกิดในเวลาก่อน 8 โมงเช้าเล็กน้อย ใต้ทะเลนอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้พื้นทะเลยกตัวขึ้นเป็นแนวยาวหลายร้อยกิโลเมตร ดันมวลน้ำมหาศาลจนเกิดคลื่นขนาดยักษ์ ที่เรียกว่า “คลื่นสึนามิ” คลื่นนี้ใช้เวลาชั่วโมงเศษ จึงเดินทางถึงภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง
เหตุการณ์ “สึนามิ” ครั้งนั้น ในประเทศไทยมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คน ประเมินคนเสียชีวิตราว 5,000 กว่าคน ในจำนวนนี้รวมถึง “หลานของผู้มากบารมี” ด้วย!!
“ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง” ได้โทรศัพท์ด่วนถึงผมและพูดอย่างร้อนรนว่า
“ชัช.. ช่วยไปถามพระอาจารย์ด้วยว่า.. ทำไมพระอาจารย์ถึงไม่บอก-ไม่ห้ามหลานท่านไปทางภาคใต้.. ทำให้ท่าน (ผู้มากบารมี) ต้องสูญเสียหลานรักไป!”
เมื่อผมพูดเรื่องนี้กับ “พระอาจารย์” ว่า “ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง” ฝากผมถามถึงเรื่องนี้ “พระอาจารย์” ก็นำผมไปดูสำเนาจดหมายคำทำนายที่ท่านเขียนส่งผ่าน “ท่านผู้หญิงคนหนึ่ง” ซึ่งนำจดหมายทำนายไปส่งถึง “ผู้มากบารมี” ในจดหมายนั้นมีข้อความตอนหนึ่งว่า
“ช่วงปลายปีหน้า.. อย่าให้ท่านใดเดินทางไปจังหวัดทางภาคใต้เด็ดขาด.. เพราะอาจจะมีอันตราย!”
“คุณชัช.. จดหมายฉบับนี้อาตมาส่งไปเตือนล่วงหน้าเป็นเดือน” แต่ “ผู้มากบารมี” คงไม่ได้ระวัง จึงเกิดเหตุต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักในมหันตภัยครั้งนี้..”
โศกนาฎกรรมสึนามิ วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียถึง 230,000 คน ก่อหายนะต่อทรัพย์สินของชาติ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างมากมายมหาศาล
“พระอาจารย์” ได้บอกกับผมล่วงหน้า 1 ปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2546 แต่เรื่องมาปรากฎเป็นจริงตามคำทำนายในวันที่ 26 ธันวาคม 2547
“พระอาจารย์” ยังมีเรื่องทำนาย บอกให้ผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอีก ในบทความคราวหน้าครับ.