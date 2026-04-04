ส่องดรามา “พยาบาลไม่ใช่หุ่นยนต์” ที่จะทนทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวัน

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569 เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหากำลังคนทางการพยาบาล ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ “การปรับรูปแบบการจัดเวรพยาบาลจาก 8 ชั่วโมง เป็น12 ชั่วโมง” ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านจากบุคคลากรทางการแพทย์อย่างหนัก พร้อมเรียกร้องผู้มีอำนาจรับฟังเสียงคนหน้างาน
โดยเฉพาะกรณีการลุกฮือของเหล่าบุคลากรแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ในการแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบาย "เวร 12 ชั่วโมง" พร้อมชูป้ายข้อความเพื่อคัดค้าน อาทิ คืนคุณภาพชีวิตให้พยาบาล บุคลากรหน้างานจะไม่ทน, 12 ชม. ไม่ได้ลด burnout แต่เพิ่มภาระ, ลด Burnout คนไม่ใช่หุ่นยนต์ หรือ, เวร 12 ชม. มีผลต่อครอบครัว เป็นต้น โดยมองว่าการปรับรูปแบบเวรพยาบาลจาก จาก 8 ชั่วโมง เป็น12 ชั่วโมง เป็นการเพิ่มภาระงาน กระทบสุขภาพและครอบครัว อีกทั้งไม่ช่วยลดภาวะหมดไฟแต่อย่างใด
สืบเนื่องจาก 10 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ.2569 โดยใจความสำคัญของประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ อาทิ ข้อ 6 ผู้บริหารการพยาบาลของสถานพยาบาล ออกแบบและดำเนินการในการจัดเวลาการปฏิบัติงานของพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและพยาบาล, ข้อ 7 กำหนดให้มีการจำกัดชั่วโมงการทำงานของพยาบาลตามช่วงเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์,
ข้อ 8 ผู้บริหารการพยาบาลต้องจัดตารางการปฏิบัติงาน โดยควบคุมให้ชั่วโมงการทำงานรวมของพยาบาลไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง และไม่เกิน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การคำนวณชั่วโมงการทำงานรวม ให้รวมถึงชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงจากการถูกเรียกตัว (On Call) ด้วย
การทำงานล่วงเวลาเป็นสิทธิของบุคคล และเป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้บริหารการพยาบาลต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้าของพยาบาล โดยมีเงื่อนไขการจัดตารางการปฏิบัติงาน
และ ข้อ 9 ผู้บริหารการพยาบาล ต้องไม่จัดตารางการปฏิบัติงานที่ทำให้พยาบาลปฏิบัติงานเกินวันละ 12 ชั่วโมง ในกรณีที่จัดให้ปฏิบัติงานวันละ 12 ชั่วโมง ต้องไม่จัดให้ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 3 วัน ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล
โดยล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2569 คณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 11 วาระ พ.ศ.2569 - 2573 ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2569 ให้เลื่อนวันบังคับใช้ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัย พ.ศ. 2569 ออกไปก่อน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลให้รอบด้านมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการจัดทำประกาศ เรื่อง ชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยฉบับใหม่ต่อไป
สำหรับประเด็นร้อนกระแสต่อต้าน “เวร 12 ชั่วโมง” จากบุคลากรทางการแพทย์หน้างานนั้น นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจ้งว่าประกาศปรับเพดานเวลาการทำงานของพยาบาลจาก 8 ชั่วโมง เป็นไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีการเสนอโดยสภาการพยาบาลนั้น เป็นเพียงทางเลือกในการบริหารกำลังคน ไม่ใช่คำสั่งบังคับจากกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวคือเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างหัวหน้าพยาบาลกับบุคลากร เนื่องจากมีการเข้าใจว่าเป็น “คำสั่ง” ให้จัดเวร 12 ชั่วโมง ทั้งที่แนวทางของกระทรวงเป็นเพียงการเปิด “ทางเลือก” เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ระบบสาธารณสุขไทยประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาล แม้ปัจจุบันแม้จะมีการรับพยาบาลใหม่เข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ามีบุคลากรบางส่วนลาออกไปทำงานในภาคเอกชน ขณะที่ตำแหน่งบรรจุข้าราชการยังมีจำกัด ทางกองการพยาบาลจึงต้องหาแนวทางบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาพยาบาลไหลออก และให้มีเวลาพักเพิ่มขึ้น
โดยแนวทางหนึ่ง คือ การปรับรูปแบบเวรพยาบาล 12 ชั่วโมง ซึ่งมีการดำเนินการแล้วที่ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานของ 2 รพ.มีการจัดเวร 12 ชั่วโมงในบางวอร์ด แต่ไม่มีระเบียบรองรับ โดยเฉพาะค่าตอบแทน ทางกระทรวงฯ จึงให้ผู้ตรวจฯ ทั้ง 2 พื้นที่หาแนวทางจัดระเบียบรองรับให้ถูกต้อง
ยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นเพียงทางเลือกสำหรับพยาบาลที่สมัครใจ เพราะเวร 12 ชั่วโมงมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด โดยข้อจำกัดคือความเหนื่อยล้าจากการทำงานต่อเนื่องยาวนาน จึงไม่เหมาะกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะวอร์ดที่มีภาระงานหนัก
สำหรับรูปแบบการจัดเวรเพื่อการแก้ไขปัญหากำลังคนทางการพยาบาล การจัดเวรพยาบาลรูปแบบเวร 12 ชั่วโมงนั้น เสนอโดย น.ส.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สืบเนื่องจากการขาดแคลนอัตรากำลัง จากการที่พยาบาลลาออก และหาอัตรากำลังทดแทนได้ยาก ส่งผลให้พยาบาลต้องขึ้นเวรถี่ขึ้น วันหยุดน้อยลง เวลาพักลดลง และคุณภาพชีวิตลดลง ตลอดจนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และฝืนนาฬิกาชีวิตส่งผลต่อสุขภาพของพยาบาล
นำสู่การพิจารณาแนวทางรูปแบบเวร 12 ชั่วโมง ซึ่งใช้จำนวนพยาบาลน้อยกว่าแบบ 8 ชั่วโมง ถึง 24% (อ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่พบว่า การจัดเวร 12 ชั่วโมงแทน 8 ชั่วโมง สามารถลดการใช้จำนวนพยาบาลได้ถึง 24% และลดจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวันของพยาบาลได้)
นอกจากนี้ เวร 12 ชั่วโมง สามารถเพิ่มเวลาในการดูแลต่อเนื่อง ลดความถี่ในการเปลี่ยนกะ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดของการส่งต่อข้อมูล ลดความต้องการในการใช้บ้านพัก อีกทั้ง พยาบาลมีวันหยุดยาวในการฟื้นฟูร่างกาย และปรับนาฬิกาชีวิต
อย่างไรก็ตาม รูปแบบเวรพยาบาล 12 ชั่วโมง ได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบกำลังคนด้านสุขภาพของไทย อีกทั้ง ซ้ำเติมปัญหาภาระหนักของงานพยาบาลที่สังคมไทยเรียนรู้จากกรณีการจากไปของ “พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี” หรือ “น้องอีฟ” พยาบาลวิชาชีพ วัย 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก โดยพบสาเหตุพยาบาลสาวกะทันหันจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่วมกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
ตลอดจนมีการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ... ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ไว้คุ้มครองบุคลากรสาธารณสุข กำหนดชั่วโมงการทำงาน และสัดส่วนบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาล และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
ขณะที่ นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สลท.) เปิดเผยในนามสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยให้พยาบาลมาขึ้นเวร 12 ชั่วโมง จากเวร 8 ชั่วโมง เพราะมันจะผูกพันกับทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ในโรงพยาบาล
“พยาบาลไม่ใช่หุ่นยนต์ ที่จะทนทำงาน 12 ชั่วโมงได้ทุกวัน” ซึ่งเวร 8 ชั่วโมง แม้บางครั้งจะต้องอยู่เวรควบ คือเท่ากับ 16 ชั่วโมง แต่ยังสามารถที่จะฝากให้คนอื่นอยู่แทนสัก 6 ชั่วโมง เพื่อไปทำธุระสำคัญได้ อีกอย่าง 1 วันมี 24 ชั่วโมง ขึ้นเวรไปแล้ว 12 ชั่วโมง ถ้าช่วงไหนเจ้าของเวรติดธุระหรือลาป่วย ใครจะอยากมาขึ้นเวรแทนให้ เพราะจะเท่ากับทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาสำหรับการพักผ่อน
ตามหลักสากลการแบ่งเวลาที่ดี คือ ทำงาน 8 พักผ่อน 8 เรียนรู้อีก 8 แต่เวร 12 ชั่วโมง จะทำให้ไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งผิดหลักธรรรมชาติของมนุษย์ ทั้งนี้ สิ่งที่สภาการพยาบาลต้องทำคือการเพิ่มจำนวนพยาบาลให้มากขึ้น และต้องแก้ปัญหาพยาบาลลาออกจากนระบบ ต้องสร้างวิชาชีพมีความมั่นคง และมีความก้าวหน้า
สำหรับประเด็น “การปรับรูปแบบการจัดเวรพยาบาลจาก 8 ชั่วโมง เป็น12 ชั่วโมง” ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียง “ทางเลือก” ในการบริหารกำลังคนสำหรับสถานพยาบาล แต่ไม่ใช่คำสั่งบังคับจากกระทรวงสาธารณสุข ปัญหา แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหากำลังคนด้านงานพยาบาลขาดแคลน ซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนาน
สุดท้าย การปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆ ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่างชอบธรรม