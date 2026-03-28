Porsche กำไรร่วงหนัก 93% จาก 206,000 ล้านบาท เหลือ 15,200 ล้านบาท

จากอาณาจักรที่แกร่งในโลกยานบยนต์ ตอนนี้ Porsche (เปอร์เช่) กำลังเผชิญกับตัวเลขที่น่าตกใจ หลังจากได้รายงานผลประกอบการ ปี 2025 โดยพบว่า กำไรจากการขายดิ่งเหวจาก 5,600 ล้านยูโร (ประมาณ 206,000 ล้านบาท) เหลือ 413 ล้านยูโร (ราว 15,200 ล้านบาท) หรือหายไป 93%
และแน่นอนว่า คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดอะไรขึ้นกับเปอร์เช่
ฝันร้ายในเมืองจีน
ก่อนหน้านี้ทาง Porsche เคยให้ ‘จีน’ เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของทางบริษัท แต่ตอนนี้สถานการณ์กำลังเข้าขั้นวิกฤต เนื่องเพราะปัจจัยสำคัญคือ ยอดส่งมอบดิ่งหนัก โดยในปี 2025 Porsche มียอดส่งมอบรถทั่วโลก 279,449 คัน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นยอดส่งมอบที่จีน 41,938 คัน ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 26% และคาดการณ์ว่า ปี 2026 จะเหลือเพียง 30,000 คัน หรือหายไปเกือบ 70% จากจุดสูงสุดในปี 2021
ดังนั้น เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทาง Porsche เตรียมปิดศูนย์จำหน่ายในจีนจาก 150 แห่ง เหลือเพียง 80 แห่งภายในปี 2026 หรือหั่นดีลเลอร์ทิ้งไปถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดจากปัญหารถค้างสต็อก
ตลาดEVแถมเจอพิษภาษีทรัมป์
นอกจากกำไรจากการขายจะร่วงลงอย่างหนักแล้ว ยังทำให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีกว่า 3,900 ล้านยูโร (ประมาณ 143,000 ล้านบาท) ซึ่งเหตุผลนอกจากต้องเผชิญกับตลาดจีนที่ซบเซาแล้ว ยังเกิดจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ผิดพลาด
โดยก่อนหน้านี้ Porsche ต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อยืดอายุรถน้ำมันอย่าง Macan และ 718 หลังจากพบว่า โลกไม่ได้เปลี่ยนเป็น EV เร็วอย่างที่คิด
รวมถึงยังเจอพิษกำแพงภาษีในสหรัฐฯ ทำให้แบกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า 700 ล้านยูโร หรือราว 25,700 ล้านบาท และในปีนี้ต้องเผชิญกับมรสุมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ผลกระทบในเรื่องห่วงโซ่อุปทานและราคาน้ำมันโลก จากสงครามในตะวันออกกลาง
ผลที่ตามมา Porsche ได้ปรับเป้ายอดขายในปี 2026 โดยคาดการณ์ว่า ผลตอบแทนจากการดำเนินงานจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และประกาศปลดคนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี 2030 จะลดพนักงาน 3,600 คน
บทพิสูจน์ฝีมือซีอีโอคนใหม่
สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านตำแหน่งซีอีโอ โดย Oliver Blum ได้ส่งไม้ต่อตำแหน่งให้กับ Michael Leiters อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Ferrari และ McLaren ไปเมื่อเดือนมกราคม 2026 ซึ่ง Leiters ได้ประกาศกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ที่ส่งสัญญาณว่า Porsche จะเลิกวิ่งตามกระแส แต่จะกลับไปหา ‘รากเหง้า’ ของตัวเอง ได้แก่
•Triple Threat : การเดินหน้ารถยนต์ทั้งสันดาป ไฮบริด และ EV ไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
•จุดยืนของ Porsche ในจีน เลือกจะเสีย ‘ยอดขาย’ ดีกว่าจะลงไปเล่น ‘สงครามราคา’ กับรถ EV เจ้าถิ่น จนเสียภาพลักษณ์แบรนด์หรู
•Software Collaboration ด้วยการหันมาจับมือกับบิ๊กเทคในจีนเพื่อแก้จุดอ่อนเรื่อง ‘รถอัจฉริยะ’ ที่ค่ายยุโรปตามหลังจีนอยู่หลายก้าว
สถานการณ์ของ Porsche ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘ตัวเลขในงบการเงิน’ แต่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปที่กำลังถูกท้าทายด้วยความเร็วของโลกยุคใหม่ และเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของซีอีโอคนใหม่ว่า จะพาแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับตำนานอย่าง Porsche ฝ่าเคลื่อนมรสุมไปได้หรือไม่