“หนู” เซ็ตซีโร่ “MOU 2544” ทำจริงหรือแค่ “ปาหี่” หาเสียง

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - “การคงบันทึกความเข้าใจนี้ไว้ (MOU 2544) ไม่ได้นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นใด ๆ จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่การยกเลิกต้องทำอย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมาย โดยสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมศึกษาทางออกและแนวทางที่เหมาะสม ยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ”นั่นคือข้อความที่มีการระบุตรงกันว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
คำถามต่อจากนี้ก็คือเมื่อพรรคภูมิใจไทยที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และคาดว่าจะเข้าบริหารประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เลือก “เซตซีโร่ MOU 2544” แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมา และเมื่อไม่มี MOU 2544 แล้ว การเจรจากับกัมพูชาจะดำเนินต่อไปอย่างไร ที่สำคัญคือประเทศไทยจะสามารถทำได้ฝ่ายเดียวหรือไม่ หรือถ้าไม่ได้ ประเทศคู่สัญญาคือกัมพูชาจะมีมาตรการตอบโต้กลับเช่นไรบ้างท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังคงคุกรุ่นโดยไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายได้โดยง่าย
ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่มีความชัดเจน
ก่อนอื่นมาวิเคราะห์กันว่า การยกเลิก MOU 2544 หรือ “บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน” มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรกันเสียก่อน
ในแง่ข้อดีของการยกเลิก จะทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องอธิปไตย ซึ่งอาจช่วยลดความกังวลของภาคประชาชนเรื่องเส้นอ้างสิทธิของกัมพูชาที่ลากเข้ามาใกล้บริเวณ “เกาะกูด” ซึ่งอาจจะกระทบต่ออธิปไตยของไทย เพราะแม้ความจริงแล้ว “เกาะกูด” คือผืนแผ่นดินของไทยไม่อาจเป็นอื่นไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใด แต่จากท่าทีของฝ่ายกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไม่วางใจใน “เหลี่ยมกัมพูชา”
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เป็นการเปิดโอกาสหาข้อตกลงใหม่ โดยสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการวุฒิสภาบางส่วนมองว่า MOU 2544 ใช้มานานกว่า 24 ปีแต่ไม่มีความคืบหน้า การยกเลิกจะช่วย “ทำลายทางตัน” และเปิดทางให้มีการเจรจาภายใต้กรอบใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ถ้าหากไทย-กัมพูชาสามารถสร้างกรอบใหม่ขึ้นมาเจรจากันได้
ขณะเดียวกัน การยกเลิกยังจะช่วยลดข้อเสียเปรียบทางเทคนิค ซึ่งผลการศึกษาของ กมธ. วุฒิสภา ชี้ว่า MOU 2544 มีรายละเอียดบางส่วนที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศ หากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลโลกในอนาคต
แน่นอน หลังจากนายอนุทินมีข้อสั่งการในเรื่องนี้ ทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาก็มีปฏิกิริยาออกมาทันควัน โดยสำนักข่าวเคทีพีรายงานว่า บรรดานักวิเคราะห์ในพนมเปญ บอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนมีแรงจูงใจทางการเมือง โดยที่นายอนุทิน “ตีไพ่รักชาติ” เพื่อระดมเสียงสนับสนุน หลังจากพรรคของเขาได้รับชัยชนะในศึกเลือกตั้ง
“Yang Peou” นักวิเคราะห์การเมืองชาวกัมพูชา อ้างว่า MOU 44 ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสหประชาชาติแล้ว และไม่อาจยกเลิกแต่เพียงฝ่ายเดียว
“ข้อตกลงนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และทั้ง 2 ฝ่ายมีพันธสัญญาต้องดำเนินการสอดคล้องกับหลักการเนื้อหาที่เห็นพ้องต้องกัน” เขากล่าว พร้อมเตือนว่าการถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวจะบ่อนทำลายระเบียบโลก
ด้าน “กิน เพีย (Kin Phea)” ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของราชวิทยาลัยกัมพูชา แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เน้นว่า MOU 43 และ MOU 44 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา และกล่าวว่า “การถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่มันระบุไว้อย่างชัดเจนในสนธิสัญญาเอง ซึ่ง MOU ดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาต”
เขาเตือนว่ากัมพูชาจะหันไปขอความช่วยเหลือผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และร้องขอให้สหประชาชาติเข้าแทรกแซง ถ้าไทยเดินหน้ากระบวนการดังกล่าว นักวิเคราะห์รายนี้บอกต่อว่าการยกเลิกข้อตกลง อาจทำให้ความก้าวหน้าด้านการทูตถดถอยย้อนกลับไปหลายปี บั่นทอนการสำรวจน้ำมันและก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล รวมถึงวาดภาพไทยในฐานะชาติที่ไมสนใจต่อบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
นอกเหนือจากความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ในประเทศตนเองแล้ว สำนักข่าวเคทีพี ยังอ้างคำพูดของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ที่เรียกร้องให้ระมัดระวังเช่นกัน โดยเคยเตือนว่าข้อเสนอให้จัดทำประชามติเกี่ยวกับ MOU อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวของไทย
ขณะเดียวกันเคทีพี ยังอ้างความเห็นของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน ที่เรียกร้องให้ถอนแผนการดังกล่าว เตือนว่าประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของทางรัฐบาล
เคทีพี รายงานยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า รัฐบาลใหม่ของไทยจะเดินหน้ากระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่หรืออย่างไร แต่พวกนักวิเคราะห์กัมพูชา บอกว่าความเคลื่อนไหวแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจก่อผลกระทบทางการทูตและทางกฎหมายอย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ดี ต้องบอกว่า หากรัฐบาลยืนกรานจะยกเลิกเอ็มโอยู 2544 ให้มีผลสมบูรณ์ครบถ้วนกระบวนความ ไม่เป็น “ปาหี่” เช่นสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฟากหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลนายอนุทินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ (อนุสัญญากรุงเวียนนา) เหมือนดังที่ทางฝั่งกัมพูชาแสดงท่าทีไปในทำนองเดียวกันว่า จะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตามกฎหมายภายในของไทยก่อน นั่นคือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น รมว.ต่างประเทศ ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็น เช่น ไม่มีความคืบหน้า หรือกระทบต่ออธิปไตย
จากนั้น เข้าสู่ขั้นตอนการเสนอต่อรัฐสภา (มาตรา 178) เนื่องจาก MOU 44 เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเขตแดน การยกเลิกจึงอาจถูกตีความว่าต้องได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 178 เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในภายหลัง
ระหว่างนี้ รัฐบาลก็ส่งเรื่องให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบว่าการยกเลิกจะส่งผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐบาลชุดต่อไปหรือขัดต่อกฎหมายใดหรือไม่
จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถึงแม้ไทยจะประกาศยกเลิกในประเทศแล้ว แต่ในทางสากลต้องดำเนินการตามหลัก อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) โดยการแจ้งยกเลิก (Notification) ประเทศไทยต้องส่งหนังสือแจ้ง (Written Notice) ไปยังรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางการทูตล่วงหน้าเป็นเวลา 12 เดือน โดยระบุ เหตุผลอันควรในการยุติความตกลง โดยปกติ MOU มักกำหนดระยะเวลาให้การยกเลิกมีผลหลังจากแจ้งไปแล้ว เช่น 60 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หากฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายที่ต้องใช้การเจรจาระดับทวิภาคีหรือหาอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อยุติ
แปลไทยเป็นไทยก็คือ นักกฎหมายบางส่วนมองว่าการยกเลิกฝ่ายเดียวอาจทำได้ยากหากไม่มีการระบุเงื่อนไขการเลิกสัญญาไว้ชัดเจน ดังนั้นการยกเลิกโดย “ความยินยอมของทั้งสองฝ่าย” จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แต่ถ้าหากพิจารณาจากคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน ก็ต้องบอกว่า เขามีความเห็นว่า ไทยสามารถดำเนินการได้เพียง “ฝ่ายเดียว” ได้โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงประเด็นคำถามว่า สามารถใช้อำนาจคณะรัฐมนตรียกเลิกได้เลยใช่หรือไม่ว่า “ใช่ครับ น่าจะไม่ต้องไปถึงสภาฯเพราะเป็นแค่ MOU”
อย่างไรก็ดี สมมติว่า หากรัฐบาลไทยยกเลิกเอ็มโอยู 2544 อย่างเป็นทางการแล้ว คำถามที่ว่าไทยจะไปยังไงต่อ หากดูจากทิศทางที่ไทยจะดำเนินการต่อไปตามกลยุทธ์ที่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงวางไว้ รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเสนอกรอบการเจรจาใหม่ที่เน้นความชัดเจนเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะกูดมากขึ้น และอาจปรับสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ (Profit Sharing) จากที่เคยเสนอ 50:50 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องทำการทูตเชิงรุกในการชี้แจงต่อกัมพูชาและอาเซียนว่า การยกเลิกเป็นไปเพื่อปรับปรุงความร่วมมือ ไม่ใช่การประกาศความขัดแย้ง เพื่อลดแรงกดดันระหว่างประเทศ
ส่วนการยกระดับการป้องกันอธิปไตยในพื้นที่ กองทัพเรือและหน่วยงานความมั่นคงจะเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ทับซ้อน เพื่อยืนยันสิทธิเหนือพื้นที่อธิปไตยตามเส้น Claim Line ปี 2516 ของไทย และรัฐบาลต้องวางแนวทางเยียวยาหรือคุ้มครองบริษัทพลังงานที่ถือสัมปทานเดิม เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลังจากกรอบกฎหมายเดิมเปลี่ยนไป
ดังนั้น ความสำเร็จของนายอนุทินในเรื่องนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “การประกาศยกเลิก” แต่ขึ้นอยู่กับว่า“วันรุ่งขึ้นหลังจากยกเลิก” รัฐบาลจะเดินหมากอย่างไรต่อไปเท่านั้น
ขณะที่ในส่วนของ MOU 2543 นายอนุทินยืนยันโดยการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ถามว่า ทำไมถึงไม่ประกาศยกเลิกว่า “ตรงนั้นยังมีเรื่องของการปักปันเขตแดน ที่มีความคืบหน้ามาระดับหนึ่งแล้ว และสิ่งที่เราได้ดําเนินการภายใต้เอ็มโอยู 43 ก็เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆ แต่ในส่วนที่เราเคลือบแคลงสงสัย ส่วนใหญ่เราก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ไว้หมดแล้ว”
และเมื่อถามต่อว่า ที่ผ่านมาการปะทะกับกัมพูชาทั้งสองครั้ง ทําให้ทหารและคนไทยได้รับผลกระทบสูง ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจยกเลิก MOU43 อีกหรือ นายอนุทินตอบว่า มันมีสิ่งที่กําลังดําเนินการ แต่ถ้าไม่เป็นไปในแนวทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย กับประชาชนคนไทย เราก็พร้อมที่จะต้องมีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน การดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
“ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหน ก็อยู่ตรงนั้น ตามข้อตกลง หยุดยิงล่าสุด ซึ่งได้เขียนไว้ชัดเจน ว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น”นายอนุทินกล่าวย้ำในการให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้ง
ดังนั้น จึงยังคงต้องติดตากันต่อไปว่า นายอนุทินจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะ MOU 2544 ที่แม้จะมีข้อสั่งการออกมา แต่ก็ยังคงต้องดูบทสรุปในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ส่วน MOU 2543 ดูรูปการณ์แล้วน่าจะไม่ยกเลิกค่อนข้างแน่นอน ยิ่งเมื่อมีข่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลใหม่จะมีชื่อ “พลเอก ณัฐพงษ์ นาคพาณิชย์” หรือ “บิ๊กเล็กเด็กลุง” เข้ามาสืบสานงานต่อในเก้าอี้ตัวเดิมด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เห็นคำตอบที่ยากยิ่งจะเป็นไปในแนวทางอื่นได้.