ซีอีโอ ฮอนด้าเปิดแผนปี 2569 ชูไฮบริด ลดเครื่องยนต์สันดาป เดือดรัฐอุ้ม EV ภาษีไม่สมดุล

ประธานฮอนด้า เปิดยุทธศาสตร์ปี 2569 ชูไฮบริดเป็นแกนหลัก ลดบทบาทเครื่องยนต์สันดาป เดินหน้าอีวีอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางต้นทุนแบตเตอรี่สูง ย้ำไทยยังเป็นฮับการผลิตสำคัญ พร้อมลงทุน “Smart Factory” และเทคโนโลยียั่งยืน เปิดอกเตือนรัฐบาลไทยสร้างสมดุลภาษีเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่าอุ้มแต่ EV
“นายโคจิ อิวานามิ” ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของฮอนด้าในประเทศไทยปี 2569 ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทั้งด้านเทคโนโลยี โครงสร้างต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค และนโยบายภาครัฐ โดยฮอนด้าจะเดินหน้าอย่างรอบคอบ เน้นความยั่งยืนในระยะยาว มากกว่าการเร่งแข่งขันระยะสั้น
ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปีนี้ตลาดรวมคาดว่าจะมียอดขายราว 630,000 คัน แม้ยังเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่ฮอนด้าตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 76,000 คัน หลังจากปี 2568 ปิดยอดขายที่ 74,044 คัน ลดลงเล็กน้อย 3% จากปีก่อน แต่ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด 11.9% และขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองของตลาดรถยนต์ไทย
ในเชิงโครงสร้างตลาด ฮอนด้ายังคงรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ แต่อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น ทำให้ฮอนด้าจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการลดสัดส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และเพิ่มบทบาทของรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า
นายโคจิ ระบุว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ฮอนด้าจะให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฮบริดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่า และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยรถยนต์ไฮบริดทุกรุ่นของฮอนด้าจะได้รับการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน การออกแบบ และระบบความปลอดภัยหรือระบบตรวจจับ (Sensing) พร้อมตั้งเป้าลดต้นทุนรถไฮบริดลงถึง 30% เพื่อให้สามารถตั้งราคาใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาปทั่วไป เช่น กรณีของ Honda City Hybrid
ขณะเดียวกัน ฮอนด้ายังคงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์สันดาปที่ยังจำเป็นต้องทำตลาดในช่วงรอยต่อ โดยมุ่งไปที่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบพืชหรือธรรมชาติ รวมถึงแนวคิด “Resource Circulation” หรือการหมุนเวียนทรัพยากร ที่ตั้งเป้าให้รถยนต์ทั้งคันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ในอนาคต
สำหรับกลยุทธ์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย นายโคจิ ยอมรับว่ายังมีความท้าทายสูง โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงมาก แบตเตอรี่เป็นต้นทุนหลักซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 50,000–60,000 ล้านบาทต่อสายการผลิต และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีและลดต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ปัจจุบัน ฮอนด้าได้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า Honda e:N1 จากประเทศจีน แต่ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ตามเป้าหมาย จึงอยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้ารถ EV รุ่นอื่นเพิ่มเติม ทั้งจากจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2569 ฮอนด้าเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่อย่างน้อย 2 รุ่น คาดว่าจะเป็นตระกูล Honda e:N2 (e:NP2 และ e:NS2) จากจีน และ Honda Super-ONE นำเข้าจากญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม นายโคจิ ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่า ฮอนด้าจะไม่เร่งผลิตหรือทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า หากเทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะประเด็นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และการรีไซเคิล เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหา “สุสานรถยนต์” ในอนาคต ฮอนด้าจึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่าย
ด้านการผลิตและการลงทุน ฮอนด้ากำลังวางแผนพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยนำเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อลดงานประจำ ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงสายการผลิตเดิมที่โรงงานปราจีนบุรี หรือการสร้างโรงงานใหม่สำหรับผลิตแบตเตอรี่และรถ EV โดยเฉพาะ ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของฮอนด้าในภูมิภาค
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เป็นพิเศษก็คือ “นโยบายภาครัฐ” ซึ่งนายโคจิแสดงความเข้าใจต่อแนวทางการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล แต่เห็นว่าควรหันมาวาง “โครงสร้างภาษีที่สมดุล” กับความเป็นจริงของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่รถไฮบริดยังเป็นหัวใจสำคัญของตลาด
**ประเด็นแรก** การลดภาษีนำเข้ารถ EV เหลือ 0% เพื่อเร่งการใช้รถไฟฟ้า แต่ในทางปฏิบัติกลับเกิด ความเหลื่อมล้ำรุนแรงทางภาษี ระหว่างรถ EV กับรถไฮบริดที่ต้องเสียภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นสูงถึง 80% ทั้งที่ไฮบริดเป็นเทคโนโลยีลดคาร์บอนที่ใช้งานได้จริงในประเทศไทย และเป็นฐานหลักของการผลิตในประเทศ ฮอนด้าจึงต้องการให้รัฐ ลดช่องว่างภาษีนี้ เพื่อไม่ให้ไฮบริดถูกทำให้เสียเปรียบเชิงโครงสร้าง
**ประเด็นที่สอง** ฮอนด้าส่งสัญญาณชัดว่า ไม่ควรเปิดประตู EV จีนแบบไร้เงื่อนไข โดยเห็นว่าการกำหนดภาษีนำเข้า EV จากจีนเป็น 0% อาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศและการลงทุนระยะยาว จึงอยากให้รัฐพิจารณาปรับภาษี EV จีนให้ “เหมาะสม” มากกว่าการอุดหนุนด้านเดียว
**ประเด็นที่สาม** ในเรื่องภาษีสรรพสามิต ฮอนด้าไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีที่อิงเฉพาะประเภท Powertrain หรือสูตรทางเทคนิค เพราะทำให้รถไฮบริดและรถเครื่องยนต์หลายรุ่นถูกปรับภาษีขึ้นพร้อมกัน ทั้งที่ช่วยลดการปล่อย CO₂ ได้จริง ฮอนด้าต้องการให้รัฐ ออกแบบภาษีที่มองภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรม ไม่ใช่เลือกเทคโนโลยีผู้ชนะเพียงแบบเดียว
**ทั้งนี้ ถ้ารัฐยังผลัก EV อย่างเดียว โดยไม่จัดสมดุลให้เทคโนโลยีช่วงเปลี่ยนผ่าน ฮอนด้าส่งสัญญาณชัดว่า อาจกระทบต่อการลงทุน การผลิต และบทบาทของไทยในฐานะฮับยานยนต์ในอนาคต**
นายโคจิ ยังกล่าวถึงปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวล ทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อที่ลดลง ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า และราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและการดำเนินธุรกิจ พร้อมย้ำว่าฮอนด้าพร้อมร่วมมือกับภาครัฐ หากมีความชัดเจนด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบรีไซเคิลในประเทศ
สำหรับแผนผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ฮอนด้าจะเดินหน้าปรับโฉมรถยนต์ทุกรุ่นแบบฟูลโมเดลเชนจ์ภายในปี 2572 พร้อมติดตั้งระบบ Honda Sensing รุ่นใหม่ และจะนำรถรุ่นใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำตลาดในไทย หรือเคยจำหน่ายมาแล้วในอดีต กลับมาทำตลาดอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจของแบรนด์
นอกจากนี้ นายโคจิ ยังเผยถึงเซอร์ไพรส์สำคัญในอนาคต ทั้งการนำรถ D-SUV ขนาดใหญ่กว่าฮอนด้า ซีอาร์-วี เข้ามาทำตลาดในไทย ความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง Honda Racing Corporation (HRC) ฝั่งรถยนต์ 4 ล้อในประเทศไทย รวมถึงการปรับกลยุทธ์ด้านราคาและออปชัน เพื่อให้ฮอนด้ามีภาพลักษณ์ที่สดใหม่ มีพลัง และแข่งขันได้ในระยะยาว