Bye bye! “ORA Good Cat” Welcome “ORA 5 SUV”

GWM (Thailand) ประกาศหยุดจำหน่าย GWM ORA Good Cat และขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ที่สร้างเรื่องราวอันน่าจดจำมากมายตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ด้วยยอดขายสะสมกว่า 20,827 คัน และเตรียมนำ GWM ORA 5 SUV และรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างน้อย 5 รุ่นในปี 2569 รวมถึงตั้งเป้าเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายเป็นกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ
ตลอดเส้นทางความสำเร็จในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา GWM ORA Good Cat ได้สร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับวงการยานยนต์ไทยในหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นการที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จุดกระแสรถยนต์ไฟฟ้า หรือ “BEV Phenomenon” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2564 จนเกิดเป็น “Good Cat Fever” จากดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ORA Good Cat ยังสร้างความสำเร็จจากกระแสความนิยม ด้วยการครองตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้ายอดขายอันดับ 1 ของไทยในปี 2565 สะท้อนความเป็นผู้นำที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย รวมทั้งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทย และเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังตลาดสำคัญ ๆ ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียและบราซิล
การยุติการจำหน่าย ORA Good Cat ดังกล่าวนั้น เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ระบุว่าเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับรถยนต์รุ่นใหม่รวมอย่างน้อย 5 รุ่น ที่จะถูกเปิดตัวภายในปี 2569 นี้ โดยหนึ่งในนั้นคือ GWM ORA 5 SUV ซึ่งเป็น B-SUV ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวในจีนเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ORA 5 SUV ถือเป็นรถเอสยูวีรุ่นแรกของแบรนด์ ORA โดยเน้นราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายเริ่มต้นที่จีนเพียง 91,800 หยวน หรือประมาณ 420,000 บาท มีรูปลักษณ์ด้านหน้าและด้านท้ายคล้ายคลึงกับ ORA Good Cat แต่มีการออกแบบตัวถังเน้นความทะมัดทะแมงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขอบประตูด้านหลังที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ตัวถังภายนอกมีขนาดความยาว 4,471 มม. ความกว้าง 1,833 มม. (รุ่นติดตั้ง LiDAR มีขนาดความกว้าง 1,844 มม.) ความสูง 1,641 มม. และความยาวฐานล้อ 2,720 มม.
ทุกรุ่นย่อยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์ หรือ 204 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 260 นิวตัน-เมตร ความเร็วสูงสุด 170 กม./ชม. แบตเตอรี่แบบ Lithium Iron Phosphate (LFP) มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 45.3 kWh และ 58.3 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 480 กม. และ 580 กม. ตามลำดับ (CLTC)
“เวย์น โจว” กรรมการผู้จัดการ GWM (Thailand) กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุน GWM ORA Good Cat มาตลอดระยะเวลา 4 ปี รถยนต์รุ่นนี้คือไอคอนของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา ความสำเร็จตลอด 4 ปีที่ผ่านมาไม่ได้วัดแค่ยอดขาย แต่คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา GWM ORA Good Cat ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผลักดันให้ GWM เดินหน้ายกระดับนวัตกรรมและประสบการณ์การใช้งานให้ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม เรายืนยันว่าจะยังคงดูแลลูกค้า GWM ORA Good Cat ทุกท่านด้วยบริการหลังการขายที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน”
“ล่าสุด GWM ได้เปิดตัวแคมเปญ “GWM รับประกันความพร้อมของอะไหล่ภายใน 7 วัน” เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยรับประกันการจัดหาอะไหล่ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่มีการยืนยันคำสั่งซ่อมของลูกค้า หากไม่สามารถจัดหาอะไหล่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับ GWM Points จำนวน 4,500 คะแนน เป็นการชดเชย เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจสูงสุดตลอดการใช้งานรถยนต์ของลูกค้า นอกจากนี้ เราจะมีการนำ GWM ORA 5 SUV รถยนต์รุ่นเรือธงของเราอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเต็มรูปแบบมาเซอร์ไพรส์ชาวไทยเร็วๆ นี้”
