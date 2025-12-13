คนไทยป่วยจิตเวชพุ่ง แบกภาระค่ายาต้านเศร้า

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - รายงานสุขภาพคนไทยปี 2568 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าคนไทยกว่า 13 ล้านคน เคยประสบปัญหาด้านจิตเวช และ 1 ใน 5 คน เคยเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยพบภาวะซึมเศร้ามากที่สุดในกลุ่มเยาวชนอายุ 18 - 24 ปี
ขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยไตรมาสแรก ปี 2567 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการด้านจิตเวชมากขึ้น เป็นจำนวน 2.9 ล้านคน โดยประเมินว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเมืองไทยมีมากว่า 10 ล้านคน นับเป็นสัดส่วนของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในไทยจึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก
อีกทั้ง ผลการประเมินสุขภาพจิตตนเอง (Mental Health Check In) ของกรมสุขภาพจิต ปี 2567 พบจำนวนของผู้ที่มีความเครียดสูงถึงร้อยละ 15.5 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 17.2 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 10.6 โดยสัดส่วนของคนที่เป็นโรคทางจิตเวชพบว่ามีอาการของโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าสูงพอๆ กับผู้ที่มีใช้สารเสพติด
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล ซึ่งผู้ป่วยกำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำเข้าถึงยารักษาอาการทางจิตเวช เพราะบางกลุ่มสามารถเข้าถึงยาต้านเศร้าที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ผ่านสิทธิตามระบบประกันสุขภาพ อาทิ บัตรทอง, ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งกลุ่มยาต้านเศร้ามีหลายกลุ่ม บางชนิดไม่อยู่ในบัญชียาหลักเป็นยานอกบัญชี ทำให้มีราคาที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่มเติม
ข้อมูลจากโครงการวิจัยปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ความทุกข์ส่วนบุคคล เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2566 บ่งชี้ว่าทุกระบบหลักประกันสุขภาพไม่เอื้อกับผู้ป่วยทั้งขาดแคลนยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ยามีราคาแพง และยาบางรายการที่จำเป็นต่อการรักษาไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ผู้ให้บริการอ้างเก็บเงินส่วนต่างจากผู้ป่วยเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจนผู้ป่วยบางรายต้องหยุดยาเอง หยุดการรักษาและกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ปัญหาขาดแคลนจิตแพทย์และนักจิตบำบัดทำให้การเข้าถึง ส่งต่อ รอคิวการรักษาเป็นเวลานาน ขาดทางเลือกในการรักษา เป็นต้น
ยกตัวอย่าง ผู้ป่วยบางรายได้รับการวินัจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงและกลับมาป่วยซ้ำ มีแนวโน้มต้องกินยาต้านเศร้าประคองอาการไปตลอดชีวิต จำเป็นต้องพึ่งพาบริการบัตรทองแต่ถูกเรียกเก็บเงินยานอกบัญชียา กลายเป็นภาระที่ผู้ป่วยต้องแบกรับ
โดยที่ผ่านมามีมีข้อเสนอเร่งด่วนไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้ สปสช. เร่งรัดการเพิ่มยาต้านเศร้าและยาจิตเวชที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อรองราคายาให้ถูกลงเพื่อนำไปสู่การทำระบบเบิกจ่ายยา ส่งยาตรงไปถึงโรงพยาบาล คลินิกจิตเวช และร้านยาทั่วประเทศ และเร่งแก้ปัญหาการเรียกเก็บค่ายาส่วนต่างจากผู้ป่วย รวมทั้ง ผลักดันยาดังกล่าวให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วย เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบสุขภาพโดยรวม
นอกจากนี้ ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยซึมเศร้า เผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 กลุ่มหลัก คือ คนที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนอาการปรากฏแล้วและไม่มีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาล, คนที่รู้ตัวว่าป่วยแต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยู่ระหว่างการรักษาและทุกข์อยู่กับระบบสุขภาพอย่างเดียวดาย
นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล คณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ตอบสนองต่อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ต้องใช้ยาที่อยู่นอกบัญชีที่มีราคาสูง”
ตามข้อมูลระบุว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ มียาต้านเศร้าอยู่ 7 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ยากลุ่ม SSRIs เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่ช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมอง เพื่อทำให้สุขภาพจิต อารมณ์ มีสมาธิดีขึ้น ถือเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง, ยากลุ่ม TCAs เป็นยาช่วยลดอาการที่เกิดจากโรคซึมเศร้า ที่ยาต้านเศร้ากลุ่มอื่นรักษาไม่ได้ และยากลุ่ม TeCAs และ NaSSA มีเพียงยาไมแอนเซอรีน (Mianserin) เป็นยาที่ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคนอนไม่หลับ โดยยาต้านเศร้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจะมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไป เช่น อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักขึ้น เป็นต้น โดยผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ลมชัก โรคไต ใช้ยาเหล่านี้ไม่ได้
ที่ผ่านมา ภาคประชาชนโดยกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยซึมเศร้า เคยยื่นเรื่องไปยัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ขณะดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยเสนอเพิ่มยาต้านเศร้า-ยาจิตเวช 4 ตัว เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ โอแลนซาปี (Olanzapine) อะริพิพราโซล (Aripiprazole) เวนลาฟาซีน (Venlafaxine) และ เมทิลเฟนิเดต (Long acting Methylphenidate) ซึ่งยาเวนลาฟาซีนเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้ารุนแรง เพรายาเหล่านี้เป็นยาจำเป็นสำหรับผู้ป่วยบางคน และยังมีคุณภาพดีกว่ายาที่มีอยู่ในระบบในขณะนั้น
K WEALTH เปิดเผยข้อมูลโรคซึมเศร้ากับสิทธิ์การรักษา ระบุว่าโรคซึมเศร้ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยรวมอยู่ที่ 500 – 3,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรักษาของแต่ละบุคคล สิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทองจะครอบคลุมการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช แต่ประกันสุขภาพโดยทั่วไปไม่คุ้มครองเนื่องจากเป็นข้อยกเว้น การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยการดูแลด้านจิตใจและการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เช่น ค่าจิตบำบัดมักอยู่ในช่วง 500 - 2,000 บาทต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เช่น กิจกรรมกลุ่มหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ล่าสุด เกิดประเด็นเกี่ยวแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ แพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช ตั้งข้อสังเกตุว่ายาที่ซื้อจากหน่วยงานรัฐแพงกว่าเมื่อเทียบกับยาเอกชน โดยพบว่ายาริสเพอริโดน (Risperidone) ขนาด2 มิลลิกรัม ที่ใช้กับผู้ป่วยจิตเวช เป็นยาที่ใช้รักษาบ่อย ราคาขายที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งต่างกันเม็ดละ1 บาท แต่ราคาต้นทุนอาจไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งส่วนต่างในราคาขายไม่ควรให้กองทุนสุขภาพต่างๆ ต้องมาแบกรับเพิ่มขึ้น หรือคนไข้ที่จ่ายเงินเองต้องจ่ายค่ายาที่ราคาแพงหรือไม่?
อย่างไรก็ตาม องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ออกมาชี้แจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง สำหรับราคาจำหน่ายยาภาคราชการ รายการยา Risperidone ขนาด 2 มิลลิกรัม ขององค์การเภสัชกรรม จำหน่ายในราคาเม็ดละ 3.33 บาท (200 บาท/กล่อง(6x10's) รวม VAT) ซึ่งต่ำกว่าราคาบริษัทเอกชนที่อ้างถึง
ท้ายที่สุด แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งบัตรทอง บัตรประกันสังคม และบัตรข้าราชการ แต่ข้อมูลจาก Rocket Media Lab ตอกย้ำว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่งเลือกที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง โดยให้เหตุผลว่าเลือกจ่ายเองลดความวุ่นวายแทนการใช้สิทธิรักษาฟรี
โดยพบว่า ผู้ป่วย 1 ใน 3 เสียเงินค่ารักษาอย่างน้อย 21% ของรายได้ และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท จำนวนมากกว่า 2 ใน 3 เลือกชำระค่ารักษาเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ร้อยละ 11.9 อันดับที่ 3 สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 8.7 อันดับที่ 4 ประกันสุขภาพ/สวัสดิการของที่ทำงาน ร้อยละ 5.7 อันดับที่ 5 สิทธิข้าราชการร้อยละ 5.3 อันดับที่ 6 ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ร้อยละ 0.2
สุดท้าย การดำเนินการอุดช่องโหว่ปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงยารักษาอาการทางจิตเวชนับเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐโดยมีผู้ป่วยเป็นตัวประกัน