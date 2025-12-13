วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (65): การสิ้นสุดสมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน

คนแคระบนบ่ายักษ์
ไชยันต์ ไชยพร
จากที่ได้อธิบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 เราสามารถแบ่งผู้อ่านที่ได้อ่านและรับรู้เกี่ยวกับสาระ หลักการและเนื้อหาสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้คือ
ประเภทแรกคือ ผู้อ่านที่เห็นด้วยและชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ลดทอนพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์จนแทบจะไม่เหลืออะไร และอาจเห็นด้วยว่า สวีเดนในยุคแห่งเสรีภาพได้เข้าสู่ระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากการที่ให้อำนาจสูงสุดอยู่ที่สภาฐานันดรที่มาจากเลือกตั้งจากผู้คนจากฐานันดรทั้งสี่ และเริ่มให้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีเงื่อนไขแก่สตรีเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มคนใหม่ๆที่เริ่มเติบโตขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ก็ตาม
ประเภทที่สอง ผู้อ่านประเภทที่สองจะคิดตั้งคำถามต่อยอดจากผู้อ่านประเภทแรกว่า หากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1718 สามารถนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 ที่ลดทอนพระราชอำนาจได้ถึงขนาดนั้น เหตุไฉนสวีเดนจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบสาธารณรัฐเสียเลย ?
ประเภทที่สาม จะตั้งคำถามว่า รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 ไม่ได้เกิดจาการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ใช้กำลังความรุนแรง แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดทอนพระราชอำนาจมากมายอย่างฉับพลันอันเกิดจากเพียงการต่อรองและตกลงกันระหว่างฝ่ายพระบรมวงศานุวงศ์ที่ต้องการขึ้นครองราชบัลลังก์กับฝ่ายอภิชน สภาบริหาร กองทัพและสภาฐานันดร รัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเสถียรภาพมั่นคงไปได้นานแค่ไหน และเพราะอะไร ?
ประเภทที่สี่ ผู้เขียนจะตอบคำถามผู้อ่านประเภทที่สองและประเภทที่สาม โดยผู้อ่านประเภทที่สี่จะตอบคำถาม ผู้อ่านประเภทที่สองเกี่ยวกับสาเหตุที่สวีเดนไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1718 มีเหตุผลสามประการ นั่นคือ
หนึ่ง ในบริบทการเมืองการปกครองในยุโรปในช่วง ค.ศ. 1718 กระแสสาธารณรัฐนิยมยังไม่ได้เติบโตและมีอิทธิพลมากพอ
สอง ความนิยมในสถาบันพระมหากษัตริย์ของสวีเดนมีรากฐานที่ยาวนานมั่นคง โดย เฉพาะกับประชาชนที่เป็นฐานรากของสังคม อันได้แก่ พวกชาวนา
สาม สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของระเบียบทางสังคมแบบฐานันดร โดยเฉพาะฐานันดรอภิชน ที่พวกอภิชนที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อรักษาโครงสร้างทางชนชั้นแบบฐานันดรที่พวกเขาได้รับประโยชน์
สี่ ผู้อ่านประเภทที่สี่จะเห็นด้วยกับการตั้งคำถามของผู้อ่านประเภทที่สามที่ถามว่า “รัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเสถียรภาพมั่นคงไปได้นานแค่ไหน และเพราะอะไร ?” และผู้อ่านประเภทที่สี่เห็นว่า รัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีเสถียรภาพมั่นคงไปได้นาน โดยจะชี้ไปที่สภาวะที่ขาดสมดุลยภาพของโครงสร้างและสัมพันธภาพของอำนาจระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ สภาบริหาร สภาฐานันดรในการใช้อำนาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการที่ไม่แบ่งแยกและสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้
ดังนั้น เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจติดตามอย่างยิ่งว่า เพราะเหตุใด รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 ถึงได้พบกับจุดจบในปี ค.ศ. 1772 จากการทำรัฐประหารโดยพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับสนับสนุนชื่นชมจากประชาชนชาวสวีเดนในปี ค.ศ. 1772
ในการศึกษาการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 ผู้เขียนจะแบ่งออกเป็นสามช่วง ได้แก่
ช่วงที่หนึ่ง รัฐบาลภายใต้การนำของ Arvid Horn ค.ศ. 1720-1739
ช่วงที่สอง รัฐบาลภายใต้การนำของ the Hats ค.ศ. 1739-1765
ช่วงสุดท้าย รัฐบาลภายใต้การนำของ the Caps ค.ศ. 1765-1772
รัฐบาลภายใต้ Avid Horne สภาบริหารแห่งดินและ Frederick I:
จากสภาบริหารแห่งพระมหากษัตริย์สู่สภาบริหารแห่งอาณาจักร (the Council of the Realm) ค.ศ. 1720-1739 **
หลังจากที่สภาฐานันดรลงมติให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1720 ในวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1720 และลงมติให้ Frederick of Hesse * ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ Frederick I ในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1720 แล้ว ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหาร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคือ Arvid Horn ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้มาก่อนตั้งแต่ในสมัยสมบูรณาสิทธิราชย์ในรัชสมัย Charles XII และหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1718 แต่เมื่อมีความขัดแย้งกับสมเด็จพระราชินี Urika Eleonora เขาได้ลาออก และได้รับความไว้วางใจให้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารนี้อีกครั้งหนึ่ง และ Horn เป็นผู้มีบทบาทนำที่สำคัญในการเมืองสวีเดนต่อไปเป็นเวลา 19 ปี
Arvid Horn คือใคร ?
Arvid Horn (1664-1742) มาจากตระกูลอภิชนฟินนิช (Finnish) ที่ยากจน และรับราชการทหารจนได้รับตำแหน่งนายพล เป็นนายทหารคนสนิทและเป็นนายทหารรักษาพระองค์และเป็นหนึ่งในนายพลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่โปรดปรานของ Charles XII จากช่วงแรกของมหาสงครามทางเหนือ ในปี ค.ศ. 1704 เขาได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติการทางการต่างประเทศ (diplomatic mission) เป็นครั้งแรก และภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองในแซกโซนี (Saxony) นั่นคือ การถอดถอน Augustus II และการเลือก Stanislaus ให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งโปแลนด์ และเขาสามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสามารถที่โดดเด่นและเด็ดขาดโดยไม่สนใจประเด็นทางศีลธรรม
ในปี ค.ศ. 1705 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาบริหาร และในปี ค.ศ. 1708 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล Charles Frederick Duke of Holstein-Gottorp พระราชนัดดาของ Charles XII และในปี ค.ศ. 1710 เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารต่อจาก Nils Gyldenstolpe
และเมื่อเขาได้มาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอำนาจการบริหารราชการ เขาจึงมีโอกาสเต็มที่ที่จะเสนอความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศ และการทักท้วงของเขาทำให้เขาได้กลายเป็นที่ไม่โปรดของ Charles XII อย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 1710 และ 1713 เขาสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาฐานันดร แต่ในปี ค.ศ. 1714 เมื่อสภามีท่าทีต่อต้านพระมหากษัตริย์ และอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วว่า ในช่วงนี้ได้เกิดกระแสข่าวลือเรื่องรัฐประหาร แต่ Horn ก็มีความกล้าหาญที่จะตักเตือนสภาและยุบสภาในที่สุด
ในช่วงปลายรัชสมัยของ Charles XII เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักในการบริหารราชการ และหลังจากการสวรรคตของ Charles XII ในปี ค.ศ. 1718 เขาเป็นผู้ที่โน้มน้าวให้เลือก Ulrika Eleonora ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนหลังจากที่พระองค์ยอมตกลงที่จะสละพระราชอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัย Charles XI พระราชบิดาของพระองค์ แต่หลังจากที่ Ulrika Eleonora ขึ้นครองราชย์แล้วและกลับทรงพยายามที่จะใช้พระราชอำนาจในแบบเดิม ทำให้ Horn ประท้วงโดยการลาออกจากสภาบริหารอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
และอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า จากการที่สภาบริหารได้โน้มน้าวให้สมเด็จพระราชินีทรงสละราชสมบัติเพื่อเปิดทางให้ Frederick of Hesse พระสวามีของพระนางได้เป็นตัวเลือกให้แก่สภาฐานันดรเพื่อสืบราชบัลลังก์แทน และหลังจากที่ประชุมสภาฐานันดรได้ลงมติเลือก Frederick ขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงแต่งตั้ง Horn กลับมาเป็นสมาชิกสภาบริหาร และได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเคยเป็นมาแล้วครั้งแรกในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชสมัยของ Charles XII และได้ดำรงตำแหน่งนี้อีกเมื่อ Ulrika Eleonora ขึ้นครองราชย์ ซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ตำแหน่งประธานสภาบริหารนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
(โปรดติดตามตอนต่อไป)