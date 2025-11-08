ยลโฉม “Concept Car” สุด “ว้าว”

ในงาน Japan Mobility Show 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีการเปิดตัว “Concept Car” หรือ รถต้นแบบ จากหลายค่าย ซึ่งแต่ละคันเห็นแล้วก็ต้องร้อง “ว้าว” ออกมาเลยทีเดียว
ดังนั้น “ผู้จัดการสุดสัปดาห์” จึงขออนุญาตพาไปยลโฉมและความโดดเด่นของรถต้นแบบแต่ละค่ายว่า “ว้าว” กันที่ตรงไหนบ้าง
Corolla Concept
Corolla Concept สามารถเรียกความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพลิกโฉมงานดีไซน์แตกต่างไปจากโคโรลล่ารุ่นก่อนหน้า และอาจกลายเป็นก้าวสำคัญของโตโยต้าในการเข้าสู่ตลาด EV ระดับแมสอีกด้วย
โตโยต้าระบุว่า Corolla Concept ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์มที่รองรับพลังงานอันหลากหลายตามแนวทาง Multi-pathway ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ไม่เพียงแต่มุ่งไปยังระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยจะรองรับทั้งเครื่องยนต์สันดาปล้วน เครื่องยนต์ไฮบริด และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละภูมิภาคของโลก
สำหรับเวอร์ชันคอนเซ็ปต์ถูกออกแบบเน้นความล้ำสมัย เน้นเส้นสายที่ดูเฉียบคม มีความสปอร์ตเต็มตัว โดดเด่นด้วยไฟหน้ารูปทรงตัว C และไฟท้ายแบบพาดยาว อีกทั้งขอบประตูคู่หน้าบริเวณใต้กระจกมองข้างยังใช้เป็นหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ได้อีกด้วย
ขณะที่ห้องโดยสารเน้นความล้ำสมัยไม่แพ้กัน ด้วยการออกแบบคอนโซลให้มีลักษณะลอยตัว ติดตั้งพวงมาลัยแบบสามก้านดีไซน์แปลกตา มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ส่วนหน้าจอกลางถูกขยับไปยังบริเวณฝั่งผู้โดยสาร ขณะที่สวิตช์ควบคุมต่างๆ ถูกขยับไปบริเวณหลังพวงมาลัย
อย่างไรก็ตาม รถคันนี้ยังเป็นเพียงรถต้นแบบเพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนารถขนาดกลางของโตโยต้าเท่านั้น ส่วนเวอร์ชันขายจริงจะต่างออกไปจากนี้อย่างแน่นอน
Honda 0 α และ Super-ONE
Honda 0 α เป็นต้นแบบรถเอสยูวีไฟฟ้าตระกูล Honda 0 Series รุ่นล่าสุด หลังจากที่มีการเปิดตัว Honda 0 Saloon และ Honda 0 SUV ที่งาน CES 2025 ก่อนหน้านี้ โดย Honda 0 α จะเข้ามาเสริมไลน์อัปในฐานะ Gateway Model หรือโมเดลที่เป็นประตูสู่โลกของ Honda 0 Series ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอันประณีตและความสะดวกสบายเหนือระดับแก่ผู้โดยสาร
ตัวรถถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "Thin" (บาง) ทำให้ความสูงของตัวรถต่ำ แต่ไม่กระทบต่อความสูงจากพื้นถนน และมีห้องโดยสารที่เพรียวบาง แต่ยังคงมอบพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ด้วยระยะฐานล้อที่กว้างจะช่วยมอบความมั่นคงและความคล่องแคล่วปราดเปรียวในการขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของรถเอสยูวี
ดีไซน์ภายนอกเน้นความล้ำสมัยตามฉบับ Honda 0 Series โดยรูปลักษณ์ด้านหน้ามีการออกแบบไฟหน้า ฝาปิดช่องชาร์จ และโลโก้เรืองแสง รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายรูปตัว U ที่รวมไฟท้าย ไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวเข้าด้วยกัน
Honda 0 α รุ่นผลิตจริงจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาของ Honda 0 Series ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด “Thin, Light, and Wise” (บาง เบา และชาญฉลาด) โดยมีแผนวางจำหน่ายทั่วโลกในปี พ.ศ. 2570 เน้นตลาดหลักที่ประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย
ขณะเดียวกัน Honda ยังได้เผยโฉม Super-ONE ต้นแบบ Compact EV ภายใต้แนวคิด e: Dash BOOSTER ตัวถังขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อยกระดับการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน โดยชื่อ Super-ONE สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าที่จะสร้างยนตรกรรมที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและมาตรฐานแบบเดิมๆ (super) พร้อมส่งมอบคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากฮอนด้า (one and only) ให้กับลูกค้า
Super-ONE ถูกต่อยอดมาจากรถในกลุ่ม N Series เน้นการขับขี่ที่คล่องตัวและสปอร์ต เพิ่มความกว้างของช่วงล่างและฐานล้อที่ขยายออกไป พร้อมซุ้มล้อโป่งนูนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ ช่วยให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้น เพิ่มเติมด้วย Boost Mode ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบสมรรถนะได้อย่างเต็มกำลัง ผสานการจำลองเกียร์ 7 สปีด และ Active Sound Control เพื่อสร้างเสียงจำลองเครื่องยนต์อันทรงพลัง
นอกจากนี้ Boost Mode ยังมีการตั้งค่าพิเศษสำหรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดแบบสามช่อง และการปรับเปลี่ยนโทนแสงภายในห้องโดยสาร ทั้งหมดนี้ทำให้รถยนต์ต้นแบบ Super-ONE สามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้ครบทุกประสาทสัมผัส ทั้งการมองเห็น การได้ยิน รวมถึงความรู้สึกด้านสัมผัสจากการเร่งความเร็วและการสั่นสะเทือน เพื่อมอบ “ความสนุกในการขับขี่” สู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ตัวรถถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ มาพร้อมช่องระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของอากาศ และระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตที่สามารถโอบกระชับลำตัวของผู้ขับขี่อย่างมั่นคง เพื่อให้ได้ตำแหน่งและท่าทางการขับขี่ที่นิ่งและมั่นใจได้ตลอดการขับขี่ รวมถึงการเลือกวัสดุพื้นผิวสีฟ้าและออกแบบในลักษณะ Asymmetric Layout ช่วยเพิ่มลูกเล่นที่สนุกสนาน ผผงหน้าปัดถูกออกแบบในแนวระนาบ ช่วยลดสิ่งรบกวนสายตา มอบทัศนวิสัยที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิมากยิ่งขึ้น
MAZDA VISION X-COUPE และ MAZDA VISION X-COMPACT
มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เผยโฉมยานยนต์ต้นแบบ Vision Model 2 รุ่น ได้แก่ MAZDA VISION X-COUPE (มาสด้า วิชั่น ครอส-คูเป้) และ MAZDA VISION X-COMPACT (มาสด้า วิชั่น ครอส-คอมแพ็ก) ในการแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนในงาน Japan Mobility Show 2025 ซึ่งยานยนต์ต้นแบบทั้งสองรุ่นได้รับการถ่ายทอดแนวคิด “The Joy of Driving Fuels a Sustainable Tomorrow” เพื่อมุ่งสู่อนาคตปี 2035 และสอดคล้องกับธีมของการจัดแสดงรถยนต์มาสด้าในปีนี้
คอนเซ็ปต์คาร์ MAZDA VISION X-COUPE (มาสด้า วิชั่น ครอส-คูเป้) คือรถสปอร์ตคูเป้ ที่ถ่ายทอดแนวทางการออกแบบตามแนวคิด KODO-Soul of Motion ที่ได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยมาพร้อมระบบ ปลั๊ก-อิน ไฮบริด ที่ผสานกับเครื่องยนต์โรตารี่เทอร์โบแบบ 2 โรเตอร์ เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รถยนต์รุ่นนี้ให้พละกำลังสูงสุด 510 แรงม้า (PS) และมีระยะทางการขับขี่ที่ 160 กิโลเมตร เมื่อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ จะทำให้รถรุ่นนี้มีระยะทางการขับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง 800 กิโลเมตร ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผสานกับพลังงานเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) และ เทคโนโลยีการดักจับ CO2 ของมาสด้าในชั้นบรรยากาศ ที่เรียกว่า “Mazda Mobile Carbon Capture” จะทำให้ยิ่งขับมากขึ้น จะยิ่งเป็นการช่วยลดปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย
และอีกหนึ่งรุ่น คือรถต้นแบบ MAZDA VISION X-COMPACT (มาสด้า วิชั่น ครอส-คอมแพ็ก) เป็นรถที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความรู้สึกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันยิ่งขึ้นระหว่างคนกับรถ ด้วยการผสมผสานระหว่างโมเดลดิจิทัลที่จำลองระบบการรับรู้ของมนุษย์ กับ AI เข้าไว้ด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนที่รู้ใจ สามารถสื่อสารกับผู้ขับขี่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังช่วยแนะนำเส้นทางให้กับผู้ขับขี่ สิ่งเหล่านี้ แสดงถึงความมุ่งพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะแห่งโลกอนาคตของมาสด้า ที่รถยนต์และผู้ขับขี่สอดประสานเชื่อมโยงกันทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เสมือนกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและจริงใจ
Lexus LS Concept
เลกซัสเผยโฉม “Lexus LS Concept” ยานยนต์ต้นแบบที่พลิกนิยามคำว่า Luxury MPV ด้วยดีไซน์สุดล้ำและระบบขับเคลื่อน 6 ล้อเต็มรูปแบบ — สะท้อนจิตวิญญาณใหม่ของชื่อ “LS” ที่ย่อมาจาก Luxury Space มุ่งเน้นความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยเหนือระดับ ซึ่งต่างจาก Lexus LM ที่เน้นความหรูในเชิงพาณิชย์
LS Concept ถูกออกแบบเพื่อโชว์แนวคิดด้าน “สเปซและความผ่อนคลาย” อย่างแท้จริง ตัวรถมี ล้อหน้าขนาดใหญ่สำหรับบังคับเลี้ยว 2 ล้อ และ ล้อหลังเล็ก 4 ล้อ สำหรับขับเคลื่อน — การออกแบบเช่นนี้ช่วยให้ห้องโดยสารตอนท้ายกว้างขวางขึ้น เพราะซุ้มล้อไม่กินพื้นที่ภายใน
ดีไซน์เนอร์ Lexus ตั้งใจสร้าง LS Concept ให้เป็นเสมือน “ห้องรับรองเคลื่อนที่” ที่ให้ความรู้สึกสงบและหรูหราเหมือนห้องรับรองสถานทูต ภายในตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ทำเป็นม่านบังแสงแนวระแนง พร้อมไฟ LED สร้างบรรยากาศอบอุ่นประณีต ประตูบานใหญ่เปิดออกแบบอัตโนมัติ เหมือนประตูโรงเก็บเครื่องบิน ชวนให้รู้สึกถึงความอลังการตั้งแต่ก้าวแรก
แม้จะดูเหมือนยานยนต์แห่งอนาคต แต่ LS Concept ยังคงมีห้องคนขับแบบดั้งเดิม ไม่ได้ออกแบบให้ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ — แสดงถึงแนวคิดที่ Lexus ยังคงยึด “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการขับขี่” เป็นหัวใจสำคัญ
แม้ต้นแบบคันนี้จะ ไม่มีแผนผลิตจริง แต่เลกซัสยืนยันว่า “LS Concept” คือการสื่อถึงแนวทางใหม่ของแบรนด์ในอนาคต — การผสมผสานความหรูหราเข้ากับจินตนาการ และการออกแบบที่กล้าฉีกทุกกรอบเดิมของตลาดรถหรู
สุดท้าย แม้ LS Concept จะยังเป็นเพียง “รถโชว์หกล้อสุดหรู” แต่ก็ชัดเจนว่า Lexus ต้องการบอกให้โลกรู้ว่า ความล้ำหน้า และการสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด คือหัวใจที่แท้จริงของยานยนต์แห่งอนาคตจากแบรนด์นี้
Subaru Performance-E STI Concept
ซูบารุประกาศจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยรถต้นแบบ Performance-E STI Concept ที่สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ในยุคไฟฟ้า 100% ตัวรถถูกออกแบบให้เป็น “BEV สาย Performance” ที่ยังคง DNA ความเร้าใจของ STI แต่เพิ่มความเงียบ นุ่ม และตอบสนองได้ฉับไวจากขุมพลังไฟฟ้า
เส้นสายภายนอกโดดเด่นด้วยสัดส่วนสปอร์ตดุดัน สอดแทรกดีเทลอากาศพลศาสตร์รอบคัน ทั้งสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ ดิฟฟิวเซอร์หลัง และแนวหลังคาลาดแบบคูเป้ ทุกมุมของตัวรถถูกออกแบบเพื่อ “Performance ที่แท้จริง” ไม่ใช่แค่ความสวยงาม
ห้องโดยสารจัดวางแบบ “Driver-Oriented” เน้นความสปอร์ตและการควบคุมง่ายดาย ขณะเดียวกันยังให้ความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยที่เหนือกว่ารถสปอร์ตทั่วไป
ซูบารุระบุว่าโมเดลนี้รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายอย่าง เพื่อมอบ “ประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจและเป็นธรรมชาติ” เหมือนหลอมรวมความแรงของ STI เข้ากับความฉลาดของรถไฟฟ้า
Subaru Performance-E STI Concept คือการประกาศศักดาแห่งยุคใหม่ จุดเริ่มต้นของ “STI พลังไฟฟ้า” ที่ยังคงความเร้าใจทุกอณู เหมือนที่แฟนซูบารุตัวจริงรอคอย
