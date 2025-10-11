ตลาด EV จีนสุดร้อนแรง Nio โต 64% Xiaomi ทะยาน 3 เท่า BYD ร่วง 6%

ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จีนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในเดือนกันยายน ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Golden Week โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ทำยอดขายเติบโตโดดเด่น ยกเว้น BYD และ Li Auto ที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง Xiaomi, Xpeng และ Leapmotor พุ่งแรงเกินคาด สะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด EV จีนซึ่งกำลังขยายบทบาทสู่ระดับโลก
ข้อมูลจาก China EV DataTracker ระบุว่า ยอดขายทั่วโลกของรถยนต์พลังงานใหม่ (BEV+PHEV) เดือนกันยายนส่วนใหญ่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Nio มียอดเติบโต 64%, Xpeng เพิ่มขึ้น 95%, Leapmotor พุ่ง 97% ขณะที่ผู้นำตลาด BYD กลับลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
แรงส่งสำคัญมาจากการเร่งทำยอดก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Golden Week (1–8 ตุลาคม) ซึ่งเป็นฤดูกาลจับจ่ายใหญ่ในจีน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน (วันอาทิตย์) เป็นวันทำงานพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุด ทำให้ยอดขายในเดือนกันยายนขยับขึ้นมากกว่าปกติ
Xiaomi พุ่งสามเท่า – Tesla คาดขายในจีนราว 55,000 คัน
Xiaomi ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่ระบุว่ามียอดส่งมอบ “มากกว่า 40,000 คัน” ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ส่งมอบได้เพียง 13,559 คัน (อ้างอิงจากข้อมูลประกันภัย) เท่ากับเติบโตมากกว่า 3 เท่า ภายในหนึ่งปี
ส่วน Tesla China ยังไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเช่นกัน แต่จากข้อมูลการจดทะเบียนประกันภัยในช่วงวันที่ 1–28 กันยายน พบว่ามีรถจดทะเบียนใหม่ 50,200 คัน ขณะที่ CarNewsChina ประเมินว่ายอดส่งมอบจริงในประเทศน่าจะอยู่ที่ราว 55,000 คัน ไม่รวมยอดส่งออกจากโรงงานเซี่ยงไฮ้
BYD สะดุดยอดขาย – แต่ยอดรวม 9 เดือนยังโต 17.8%
แม้จะยังเป็นผู้นำตลาด EV แต่ BYD Group มียอดขายรถยนต์นั่งทั่วโลกเดือนกันยายนอยู่ที่ 393,060 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% จากเดือนสิงหาคม แต่ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ช่วง มกราคม–กันยายน 2025 BYD ยังทำยอดรวมได้กว่า 3.22 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายงานยังระบุว่า BYD ได้ปรับลดเป้ายอดขายภายในปี 2025 จาก 5.5 ล้านคัน เหลือ 4.6 ล้านคัน เมื่อเดือนที่แล้ว หลังแรงกดดันจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงทั้งในและนอกประเทศ
Geely มาแรง – แบรนด์ Galaxy พุ่ง 316%
Geely Group มียอดขายรถไฟฟ้าเดือนกันยายน 165,201 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 81.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมยอดขาย 9 เดือนอยู่ที่ 1.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 113.9% จากปีก่อน
แรงขับหลักมาจากแบรนด์ Geely Galaxy ซึ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และภายหลังแยกออกมาเป็นแบรนด์เต็มรูปแบบ โดยรวมเอารุ่นจากแบรนด์ย่อยอย่าง Geometry เข้ามาอยู่ในไลน์เดียวกัน เดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว Galaxy ทำยอดขายได้ถึง 120,868 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 316% เมื่อเทียบรายปี
Leapmotor โตพรวดเกือบ 100% – ปรับเพิ่มเป้ายอดขายปีนี้
Leapmotor ทำยอดขายเดือนกันยายนได้ 66,657 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 97.4% จากปีก่อน รวม 9 เดือนแรกของปีขายได้แล้ว 395,516 คัน โต 128.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ล่าสุดบริษัทประกาศปรับเพิ่มเป้ายอดขายปี 2025 เป็นช่วง 580,000–650,000 คัน สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพตลาดรถไฟฟ้าจีน
Huawei HIMA Alliance โตแรง – พลังจาก 5 แบรนด์พันธมิตร
กลุ่มพันธมิตร HIMA (Huawei Intelligent Mobility Alliance) ที่รวม 5 แบรนด์ย่อย ได้แก่ Aito, Luxeed, Stelato, Maextro และ Shangjie (Saic) มียอดขายเดือนกันยายน 52,916 คัน เพิ่มขึ้น 18.7% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 32.5% จากปีก่อน ยอดขายสะสม 9 เดือนอยู่ที่ 350,101 คัน เพิ่มขึ้น 113.7% เมื่อเทียบปีต่อปี
HIMA ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ Huawei ในการสร้างระบบนิเวศรถอัจฉริยะ โดยเน้นเทคโนโลยีเชื่อมต่อและระบบขับขี่อัตโนมัติเป็นจุดขายหลัก
Xpeng–Nio ทะลุเป้า – Li Auto สะดุดต่อเนื่อ
Xpeng ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มียอดขายเดือนกันยายน 41,581 คัน เพิ่มขึ้น 10.3% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 94.7% จากปีก่อน ยอดรวม 9 เดือนอยู่ที่ 313,196 คัน เพิ่มขึ้นถึง 217.8% จากปีก่อน ซึ่งเกินครึ่งทางของเป้ายอดขายทั้งปี 380,000 คัน ไปแล้ว
Nio Group มียอดขายเดือนกันยายน 34,749 คัน เพิ่มขึ้น 11% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 64.1% จากปีก่อน รวมยอดขาย 9 เดือนอยู่ที่ 201,221 คัน โต 34.8% เมื่อเทียบปีต่อปี
ในทางกลับกัน Li Auto ยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง มียอดขายเดือนกันยายน 33,951 คัน แม้เพิ่มขึ้น 19% จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 36.8% จากปีก่อน ยอดรวม 9 เดือนอยู่ที่ 297,149 คัน ลดลง 13.1% เมื่อเทียบปีต่อปี หลังบริษัทปรับลดเป้ายอดขายภายในปีนี้จาก 700,000 เหลือ 640,000 คัน และอาจต้องทบทวนเป้าอีกครั้ง
SGMW–Great Wall ยังไปต่อ – Polestones ขยับเล็กน้อย
กลุ่ม SAIC–GM–Wuling (SGMW) มียอดขาย 100,593 คัน เพิ่มขึ้น 35.9% จากเดือนก่อน ขณะที่ Great Wall Motor ทำได้ 45,961 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้น 52.5% จากปีก่อน รวม 9 เดือนขายได้ 278,463 คัน โต 31.7% ส่วน Polestones (Rox Motor) มียอดขาย 1,398 คัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.9% จากเดือนก่อน
ภาพรวมเดือนกันยายนตอกย้ำว่า ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้จะมีบางค่ายชะลอตัว แต่ผู้ผลิตหน้าใหม่และกลุ่มเทคโนโลยีกลับขยายตัวรวดเร็ว จนกำลังเปลี่ยนโฉมโครงสร้างการแข่งขันทั้งในประเทศและตลาดโลก
การแข่งขันระหว่าง “ยักษ์เดิม” อย่าง BYD, Li Auto กับ “คลื่นลูกใหม่” อย่าง Xiaomi, Xpeng และ Huawei กำลังกลายเป็นสมรภูมิสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในยุคถัดไป