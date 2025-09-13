All-new Benz GLC ปะทะ BMW iX3 ศึกรถไฟฟ้าหรู ใครไม่เกี่ยวถอยไป

ถือว่าเปิดตัวในห้วงระยะเวลาที่น่าสนใจยิ่งสำหรับ 2 แบรนด์หรูอย่าง “เมอร์เซเดส-เบนซ์” และ “บีเอ็มดับเบิลยู” ในสมรภูมิ รถไฟฟ้าเอนกประสงค์ โดยค่ายแรกเปิดตัวในรุ่น All-new GLC ส่วนค่ายหลังคือ All-new iX3 งานนี้เรียกว่า ใครเป็นแฟนทั้งสองค่ายคงตัดสินใจได้ลำบากกันเลยทีเดียว
กล่าวสำหรับ All-new GLC ขุมพลังไฟฟ้า เป็น Sport Utility Vehicle (SUV) ขนาดกลางจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเป็นรถรุ่นแรกที่มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ เน้นความหรูหราด้วยการตกแต่งโครเมียม พร้อมไฟตกแต่งกว่า 942 ตำแหน่ง ที่สามารถส่องสว่างในรูปแบบเคลื่อนไหวได้ เส้นสายด้านข้างมีความโค้งมนสวยงาม พร้อมซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งตามฉบับเอสยูวี
ด้านหน้าของ All-new GLC ติดตั้งไฟหน้าแบบ Full-LED เป็นมาตรฐาน และสามารถเลือกออปชันเป็นไฟหน้า DIGITAL LIGHT ที่ถูกตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ดาวสามแฉก พร้อมไฟท้ายที่ส่องสว่างเป็นรูปดาวสามแฉก สามารถแสดงไฟเคลื่อนไหวขณะล็อกและปลดล็อกประตูเพื่อรับกับกระจังหน้าได้
ภายในห้องโดยสารตกแต่งภายใต้แนวคิด Sensual Purity ที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่หรูหรา ติดตั้งหน้าจอ MBUX HYPERSCREEN แบบชิ้นเดียวขนาดใหญ่ 39.1 นิ้ว (หรือ 99.3 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เท่าที่เคยมีมา
นอกจากนี้ พื้นที่ภายในห้องโดยสารได้รับการขยายให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะ ซึ่งใหญ่กว่ารุ่นเครื่องยนต์สันดาปอย่างชัดเจน และเพื่อตอกย้ำถึงความยั่งยืน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยังนำเสนอแพคเกจห้องโดยสาร Vegan Package ซึ่งใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก The Vegan Society ทำให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของโลกที่นำเสนอตัวเลือกดังกล่าว
GLC ไฟฟ้าติดตั้งระบบปฏิบัติการ MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) หรือขับเคลื่อนด้วยระบบ AI (MB.OS superbrain) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทุกส่วนของรถ ตั้งแต่ระบบความบันเทิง ไปจนถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง MB.DRIVE ที่ใช้กล้องภายนอกถึง 10 ตัว, เซ็นเซอร์เรดาร์ 5 ตัว และเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 12 ตัว
นอกจากนี้ ตัวรถยังมาพร้อมระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (Air Suspension) และระบบเลี้ยวล้อหลัง (Rear-axle Steering) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ และระบบเบรกแบบใหม่ One-Box ที่ให้ความรู้สึกในการเหยียบเบรกที่สม่ำเสมอและแม่นยำ
หัวใจสำคัญของ GLC ขุมพลังไฟฟ้า คือ ระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด มาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ 800 โวลต์ เตรียมประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น GLC 400 4MATIC ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 489 แรงม้า (PS) หรือ 360 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่ที่มอบระยะทางขับขี่ไกลสูงสุด 713 กม. ต่อชาร์จ (WLTP)
GLC ยังมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จแบบ Bidirectional Charging ที่ทำให้รถสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรองให้กับบ้าน (V2H) หรือแม้กระทั่งจ่ายพลังงานกลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า (V2G) ได้
ขณะที่ All-new BMW iX3 รถอเนกประสงค์ SUV รุ่นแรกของตระกูล Neue Klasse ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น iX3 50 xDrive พ่วงมอเตอร์ไฟฟ้า 469 แรงม้า (PS) แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 805 กม. (WLTP)
BMW iX3 เจเนอเรชันที่ 2 ถูกออกแบบด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตคู่ (Kidney Grille) และไฟหน้าคู่จัดวางในแนวตั้ง ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรถตระกูล Neue Klasse ในยุค 1960 พร้อมออกแบบมือเปิดประตูแบบเรียบไปกับตัวถัง เสริมด้วยซุ้มล้อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อยังคงภาพลักษณ์ความบึกบึนแบบรถตระกูล X
ตัวถังมีขนาดความยาว 4,782 มม. ความกว้าง 1,895 มม. ความสูง 1,635 มม. ตัวถังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.24 แม้ว่าจะเป็นตัวถังแบบ SAV (Sport Activity Vehicle) ก็ตาม
การออกแบบภายในของ BMW iX3 เน้นความโล่ง โปร่ง และถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่เป็นหลัก เบาะนั่งถูกออกแบบเน้นความสบายสำหรับการขับขี่ทางไกล รองรับผู้โดยสารได้ 5 ที่นั่ง ตกแต่งแผงคอนโซลหน้าด้วยวัสดุผ้าและ Ambient Light เพิ่มความน่าใช้งาน
สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระ สามารถเพิ่มความจุจาก 520 ลิตร เป็นสูงสุดถึง 1,750 ลิตร เมื่อพับเบาะหลัง และยังมีช่องเก็บของพิเศษใต้ฝากระโปรงหน้าอีก 58 ลิตร ขณะที่เวอร์ชันยุโรปสามารถเลือกออปชันเสริมเป็นขอพ่วงลากรถแบบพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า รองรับน้ำหนักลากจูงสูงสุด 2,000 กก.
ไฮไลต์สำคัญของ BMW iX3 ใหม่ คือการติดตั้งระบบ BMW Panoramic iDrive ที่ประกอบไปด้วยหน้าจอ BMW Panoramic Vision สามารถแสดงข้อมูลสำคัญทอดยาวตลอดความกว้างของแผงคอนโซลหน้า พร้อมหน้าจอ BMW 3D Head-up Display ที่สามารถแสดงแผนที่และระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบเสมือนจริง ทำงานบนระบบปฏิบัติการ BMW Operating System X
BMW iX3 มาพร้อมขุมพลัง BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบ 800V โดยรุ่นแรกที่จะเริ่มออกสู่ตลาด คือ BMW iX3 50 xDrive ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว กำลังสูงสุด 469 แรงม้า (345 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 645 นิวตัน-เมตร อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ใน 4.9 วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้ 210 กม./ชม.
แบตเตอรี่ถูกเพิ่มความหนาแน่นพลังงานขึ้น 20% ชาร์จเร็วขึ้น 30% (เมื่อเทียบกับ BMW eDrive เจเนอเรชันที่ 5) ส่งผลให้มีระยะทางขับขี่ไกลสูงสุดถึง 805 กิโลเมตร (WLTP) หากชาร์จที่สถานีชาร์จแบบ DC กำลังไฟ 400 กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง 372 กิโลเมตร ในเวลาเพียง 10 นาที หรือชาร์จจาก 10% ถึง 80% ได้ใน 21 นาที
นอกจากนี้ ระบบชาร์จแบบ Bidirectional charging ยังเป็นครั้งแรกในรถ BMW ที่ทำให้ตัวรถสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับไปได้ ทั้งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) หรือแม้แต่จ่ายไฟฟ้าให้กับบ้าน (V2H)
BMW iX3 เจเนอเรชันใหม่จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานแห่งใหม่ในเมือง Debrecen ประเทศฮังการี โดยจะเริ่มสายการผลิตในฤดูใบไม้ร่วงปี 2568 และจะเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2569 อีกทั้งยังจะมีรุ่นที่ผลิตในเมืองเสิ่นหยางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศจีนโดยเฉพาะอีกด้วย