คลี่เงื่อนงำใหม่ “ฮุนเซน” แตกหัก “แม้ว” ขวางแผนฮุบหุ้น “น้ำมันบางจาก”? บริษัทพลังงานตะวันตกแห่เสียบแทน PTT

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - แม้จะมีความพยายามในการไขปริศนาว่า อะไรคือต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งระหว่าง “ฮุน เซน” กับ “ทักษิณ ชินวัตร” จนนำไปสู่การปล่อยคลิบสนทนา “ฮุน เซน” กับ “แพทองธาร ชินวัตร” ทำให้ แพทองธาร ต้องพ้นไปจากความเป็นนายกรัฐนตรีของไทย เช่น ไม่พอใจที่กวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งสแกมเมอร์ หรือการเปิดผลักดันร่างกฎหมายกาสิโนในไทยที่จะกระทบกับ “ฮุนเซนและวงศ์วานว่านเครือ เป็นต้น ล่าสุดมี “สมมติฐานใหม่” ที่น่าสนใจไม่น้อยว่ามีความเกี่ยวโยงกับความพยายามเข้ามาซื้อหุ้น “บางจาก”
ที่สำคัญคือ เงื่อนงำดังกล่าวเริ่มเผยแพร่ออกไปในวงกว้างหลังจากที่ “สม รังสี” อดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาที่เวลานี้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ นำมาขยายความว่า “ฮุนเซนพยายามเข้าซื้อหุ้นบางจาก 24% มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านนายหน้าชาวแอฟริกาใต้ แต่กองทุนประกันสังคมของไทยได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว” และรัฐบาลกัมพูชาแถลงการณ์ปฏิเสธอย่างหนักแน่น โดยระบุว่า “สมเด็จฮุนเซน สมเด็จฮุน มาเนต และครอบครัวของพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับนายหน้าชาวแอฟริกาใต้รายดังกล่าว และไม่เคยซื้อหุ้นจากบริษัทไทยใด ๆ ตามที่ถูกกล่าวหา”
ทั้งนี้ ต้นเรื่องมาจากการที่ “สำนักข่าวเอเชีย เซนติเนล (Asia Sentinel)” ในสหรัฐอเมริกา รายงานข่าวถึงกรณีที่ชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นนอมินี ใช้งานกลุ่มบริษัทชื่อว่า ชาเตอร์ กรุ๊ป (Chartered Group) เพื่อจะเข้าไปถือหุ้นบางจาก คิดเป็นจำนวนหุ้น 31.35 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 24.96% โดยการซื้อขายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2567 และชายแอฟริกาใต้คนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว
รายงานข่าวระบุต่อไปว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกถือครองให้กับนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลรายหนึ่ง ซึ่งมีการกล่าวว่าคือ นายทักษิณ ชินวัตร
ที่สำคัญคือ สำนักข่าวดังกล่าวยังได้อ้างแหล่งข่าวรายงานอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อขายหุ้นบางจากด้วยว่า กำลังจะถูกโอนไปให้ยัง นายฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยอ้างอิงรายงานข่าวสำนักข่าวอิศรา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ระบุว่าเหตุผลมาจากเพราะกองทุนประกันสังคมไทย ซึ่งถือหุ้นบางจาก 14% ปฏิเสธที่จะขายหุ้นบางจากในส่วนนี้ แม้ว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายทักษิณ ควบคุมอยู่เบื้องหลังจะกดดันแค่ไหนก็ตาม เรื่องนี้จึงส่งผลทำให้นายฮุน เซน โกรธ เพราะไม่ได้หุ้นตามที่ต้องการ
รายงานระบุว่าสำหรับบริษัทบางจาก มีความน่าสนใจเนื่องจากการบริหารจัดการอย่างอิสระและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ ด้วยงบประมาณการลงทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท (3.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยในอีกสี่ถึงห้าปีข้างหน้า คาดว่าบางจากจะกลายเป็นฐานการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา ที่มีศักยภาพสูงในด้านก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรอง
ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับปัญหาชายแดนไทยหรือไม่ก็ตาม แต่นายฮุน เซน ก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยคลิปเสียงการโทรศัพท์มือถือระหว่างตัวเขากับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วยความรู้สึกที่โกรธจัด
มีการคาดกันว่าชายชาวแอฟริกาใต้คนที่ว่าก็คือ “นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์”
ขณะที่ “สำนักข่าวอิศรา” ได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ ‘เบน สมิธ’ ซึ่งถูกระบุชื่อในบทความของ นายทอม ไรต์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล (WSJ) และหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่เปิดโปงการทุจริต เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐ “1 มาเลเซีย ดีเวลอปเมนต์ เบอร์ฮัด" (1MDB) ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ Whalehunting.projectbrazen.com โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ 5 ประการที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่
1.นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นนายหน้าขายเครื่องบินส่วนตัวให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย และนายยิม เลียก ประธานกลุ่มบริษัท B.I.C. ของกัมพูชา ซึ่งพันธมิตรของ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่า นายเบนจามิน เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจคนสำคัญให้กับนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในประเทศไทย คือ นายทักษิณ ชินวัตร โดยนายเบนจามิน จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ และการตัดสินใจในหลายเรื่องต้องผ่านความเห็นของ นายเบนจามิน อีกด้วย
2.ในช่วงปลายปี 2567-ต้นปี 2568 นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือในชื่อ นายสมิธ เบน ถือสัญชาติกัมพูชา ตามเอกสารหนังสือเดินทางกัมพูชา เลขที่ AAoooXXXX ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้ยื่นเรื่องขอสละสัญชาติกัมพูชา เพื่อแปลงสัญชาติเป็นไทย แต่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ในช่วงวันที่ 22-27 ต.ค. 2567 นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ และภรรยา คือ นางสาวแคทรียา บีเวอร์ ถูกระบุชื่อเป็นประธานเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี วัดดงช้างดี ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดดงช้างดีนั้น ปรากฏชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ประธานพรรคกล้าธรรม เป็น ‘ประธานอุปถัมภ์’
3.ในช่วงเดือน พ.ค. 2567 นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ พร้อมกับ นายยิม เลียก ประธานกรรมการธนาคาร B.I.C ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนกับธนาคารแห่งชาติกัมพูชา มีบุคคลสำคัญในประเทศไทย เข้าไปร่วมนั่งเป็นบอร์ดบริหาร
4.ในช่วงปี 2547 สื่อของประเทศอังกฤษ ได้รายงานข่าวกรณีหลอกขายหุ้นระดับโลกของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งรายงานข่าวชิ้นดังกล่าว มีการระบุข้อมูลเชื่อมโยงไปถึง นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ รวมไปถึงข้อมูลบริษัท Brinton Group ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชื่อดังในกรุงเทพฯ ช่วงปี 2544 ก่อนที่นายเบนจามิน จะเข้าไปมีบทบาทในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2557 และเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและยื่นเรื่องขอสละสัญชาติกัมพูชา ในช่วงต้นปี 2567 แต่ไม่ได้รับอนุญาต
และ 5.นางสาวแคทรียา ภรรยา นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 10 ของ BCP จำนวน16,843,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.22% มีมูลค่าหุ้นล่าสุด (30 ส.ค. 2568) 543.19 ล้านบาท และ 2. ถือบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ GTV จำนวน 535,936,733 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.88% มีมูลค่าหุ้นล่าสุด (30 ส.ค.2568) 42.87 ล้านบาท
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ข้อมูลที่ปรากฏข้างต้นมีความน่าสนใจยิ่ง เพราะเต็มไปด้วยความซับซ้อนซ่อนเงื่อน ส่วนจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่าง “ฮุน เซน” กับ “ทักษิณ” หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไป แต่ที่แน่ ๆ คือเห็นร่องรอยและความเชื่อมโยงที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยทีเดียว
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าดีลบางจาก “ทักษิณ-ฮุนเซน” จะเป็นเช่นไร และมีบทตัดจบแบบเต็มไปด้วยเงื่อนงำที่ชวนพิศวงงงงวย แต่สำหรับ “บางจาก-เชฟรอน” มีความร่วมมือด้วยดีต่อกัน โดยล่าสุด บางจากได้เข้าร่วมลงทุนในการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G2/65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ส่วนจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบางจากที่จะเข้าร่วมกับเชฟรอน ซึ่งถือสัมปทานเดิมในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา ที่มีศักยภาพสูงในด้านก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรองหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันยาวไกล
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด (BCPR) ในกลุ่มบริษัทบางจาก จะได้เรียนรู้การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของอ่าวไทยจากบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เชฟรอน) ที่มีประสบการณ์สูงในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในไทยและระดับสากล เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของกลุ่มบางจาก ในการก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งผู้ดำเนินงานไทยในธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยในอนาคต
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ กล่าวว่า การที่เชฟรอนเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทบางจาก ได้ร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือที่มีศักยภาพและยั่งยืนในอนาคต
ทางด้าน นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เห็นพ้องว่า การผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก ถือเป็นการผสานองค์ความรู้และนวัตกรรมของเชฟรอนในระดับมาตรฐานโลก รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซึ่งถือเป็นธุรกิจพลังงานต้นน้ำ เข้ากับศักยภาพอันแข็งแกร่งของกลุ่มบางจาก ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ ทั้งในระดับกลางน้ำและปลายน้ำ การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาแปลงสำรวจ G2/65 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะยังมีการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ รวมถึงการสร้างบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2566 เชฟรอนได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจ G2/65 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ในระยะการสำรวจ ภายใต้ความร่วมมือนี้ เชฟรอนได้โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในสัดส่วนร้อยละ 30 ให้แก่ BCPR เพื่อเข้ามาเป็นผู้ร่วมประกอบกิจการในแปลงสำรวจ G2/65 ซึ่งมีเชฟรอนเป็นผู้ดำเนินการ ความร่วมมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจทรัพยากรปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ G2/65 อันจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
ส่วนผลของการ “ทุบหม้อข้าว” – “ยิงปืนใส่หัวแม่เท้า” ตนเองของกัมพูชา ที่แบนปั้มน้ำมันของ ปตท. โดยการเปลี่ยนแบรนด์จาก ปตท. (PTT) ไปเป็น Peach นั้น นอกจากจะทำให้คนกัมพูชาเองที่เดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ในเชิงธุรกิจเองบอกได้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และดูทรงแล้วการเปลี่ยนแบรนด์จาก ปตท. ไปเป็น Peach ไม่น่าจะไปรอด เนื่องจากการหาน้ำมันมาขายไม่ง่าย อีกทั้งต้นทุนสูงขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันตัดสินเปลี่ยนแบรนด์ไม่มากดังคาด
นายเตีย สยาม นักธุรกิจ อดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ในกัมพูชา ที่ล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็น พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย (PEACE Petroleum Cambodia) หรือ PPC อย่างเป็นทางการแล้วนั้น โพสต์เฟสบุ๊ค เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ว่า ตอนนี้ มีสถานีบริการน้ำมัน 35 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง ที่ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ PTT และเปลี่ยนชื่อมาเป็น PPC และกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาด้วย
มีรายงานข่าวว่า เบื้องหลังการแบนปั๊มน้ำมัน ปตท.ในกัมพูชานั้น บุคคลที่อยู่เบื้องหลังคือ นายเตีย วิเจ็ต น้องชาย พล.ร.ท.เตีย ซกคา ผบ.ทร. ของกัมพูชา ที่ยุยงให้นายเตีย สยาม ซึ่งมีธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ 2 แห่ง เป็นผู้ออกหน้า โดยว่ากันว่านายเตีย วิเจ็ต เป็นผู้ค้าน้ำมันเถื่อน จึงใช้โอกาสนี้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แต่เมื่อกระแสแบนปั๊ม ปตท. ไม่พีคเพราะมีเจ้าของปั๊มเข้าร่วมน้อยกว่าที่คาด นายเตีย วิเจ็ต ก็ฟาดงวงฟาดงาโพสต์เฟสบุ๊คว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ไม่เปลี่ยนแบรนด์เป็นพวกขายชาติ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนอยู่ในกัมพูชาเวลานี้
สำนักข่าวขแมร์ไทม์ส รายงานถึงการแสวงหาแหล่งน้ำมันใหม่ที่จะป้อนตลาดกัมพูชาว่า ล่าสุด นายแก้ว โรจนะ รัฐมนตรีเหมืองและพลังงานของกัมพูชา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของเอ็กซอนโมบิล ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ตามถ้อยแถลงของกระทรวงฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568
เอ็กซอนโมบิล บริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติสัญชาติอเมริกา แสดงความตั้งใจร่วมมือกับกัมพูชาในจัดหาน้ำมันและก๊าซป้อนให้กับกัมพูชา หลังจากเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ของฝรั่งเศส เตรียมเข้ามาดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
สำนักข่าวขแมร์ไทม์ส ระบุว่า การพบปะกันดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชา สั่งแบนนำเข้าพลังงานจากไทย ทั้งดีเซล, เบนซิน, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันเครื่องบิน มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2568 หลังเกิดความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา พร้อมกับโอ่ว่าภาคน้ำมัน ก๊าซฯ และพลังงานหมุนเวียนของกัมพูชา กำลังดึงดูดความสนใจจากบรรดาผู้ผลิตและผู้ค้าปิโตรเลียมระดับโลก ซึ่งนอกจากเอ็กซอนโมบิล และโททาลแล้ว ยังมีวู้ดไซด์ เอเนอร์จี ยักษ์ใหญ่ด้านแอลเอ็นจี และ โคโนโคฟิลลิปส์ ยักษ์ใหญ่ด้านไฮโดรคาร์บอน สัญชาติสหรัฐฯ รวมอยู่ด้วย
การเข้ามาของ เอ็กซอนโมบิล และ โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ยังถูกตั้งข้อสังเกตตามทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเข้ามาแทรกแซงการสงบศึกแนวชายแดนระหว่างไทย - กัมพูชา อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พิพาททางทะเลไทย - กัมพูชา ซึ่งมีบริษัทพลังงานจากตะวันตกถือครองสัมปทานเดิมอยู่
แต่ความซับซ้อนซ่อนเงื่อน ทั้งประวัติศาสตร์ บาดแผล และผลประโยชน์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทำให้ความร่วมมือของสองชาติในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พิพาทฯ ยังอีกยาวไกล