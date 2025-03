วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (27): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680” การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)

คนแคระบนบ่ายักษ์

ไชยันต์ ไชยพร



ในตอนนี้จะขอกล่าวต่อไปจากประเด็นความขัดแย้งต่อนโยบายเวนคืนไปสู่ความขัดแย้งเห็นต่างในเรื่องพระราชอำนาจในการออกกฎหมายและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ



ประธานที่ประชุมสภาของแต่ละฐานันดรก็ยังไม่มีความแน่ใจต่อประเด็นที่ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงรับฟังคำแนะนำของสภาบริหาร แต่การตัดสินใจเป็นของพระองค์” หรือ “ในบางเรื่อง พระมหากษัตริย์ต้องฟังสภาบริหาร และตัดสินใจตามคำแนะนำของสภาบริหาร” หรือ “บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่อำนาจตัดสินใจอยู่สภาฐานันดร”



ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมสภาของฐานันดรอภิชน ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างจริงๆจัง ดังนั้น เมื่อประธานสภาได้ไปพบฐานันดรพ่อค้าและฐานันดรนักบวช เขาได้รายงานว่าที่ประชุมสภาอภิชนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า **“จากที่พระมหากษัตริย์ต้องทรงให้สัตย์ปฏิญาณต่อกฎหมายและอภิสิทธิ์ของพระองค์ ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้ถูกผูกมัดกับสิ่งอื่นใด” นั่น



คือ การใช้พระราชอำนาจของพระองค์เป็นไปตามกฎหมายและอภิสิทธิ์ที่พระองค์ทรงมี และไม่ได้ผูกมัดกับสภาบริหารเท่ากับตัวกฎหมายส่วนสภาบริหารได้มีความเห็นว่า “ต้องเข้าใจว่า สภาบริหารแห่งแผ่นดิน (the Council of State) อาจจะแสดงออกซึ่งความเห็นของพวกเขาและไตร่ตรองในเรื่องต่างๆที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้ถวายคำปรึกษา ด้วยทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอให้พวกเขาพิจารณา แต่การตัดสินใจและการนำไปปฏิบัติยังคงเป็นพระราชอำนาจและพระราชสิทธิ์ขององค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น” ซึ่งผู้นำของฐานันดรนักบวชและฐานันดรพ่อค้าก็ไม่ได้คัดค้านความเห็นดังกล่าวนี้



ต่อมา ฐานันดรต่างๆ ได้มีฉันทามติในประเด็นดังกล่าวนี้ว่า พระมหากษัตริย์จะทรงขอคำแนะนำจากสภาบริหารหรือไม่ก็ได้ และแม้นว่า สภาบริหารจะมีคำแนะนำอย่างไร แต่พระองค์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้พระราชอำนาจตามคำแนะนำหรือไม่ก็แล้วแต่พระองค์ และได้มีการพิมพ์รายงานความเห็นพ้องของฐานันดรต่างๆ ดังกล่าวนี้ในวันที่ 12 ธันวาคม ปรากฏเป็นเอกสารชื่อ The Declaration of the Estates และพระมหากษัตริย์ทรงยอมรับเอกสารดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการ



เอกสารดังกล่าวมีข้อความว่า “พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบรรลุพระชันษาแล้ว เป็นผู้ปกครองราชราชอาณาจักรตามกฎหมายและจารีตประเพณี ในฐานะราชอาณาจักรที่สืบสายโลหิตที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด พระองค์ทรงรับผิดชอบการกระทำของพระองค์ (envälde) ต่อพระผู้เป็นเจ้า” (คำว่า envalde ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า royal autocracy หรือ “the rule of one” มีความหมายตรงกันข้ามกับแนวความคิดที่เรียกว่า pluralitesvalde ที่มีความหมายตรงตัวว่า “the rule of many”)



จะเห็นได้ว่า The Declaration of the Estates ได้ตอบคำถามที่พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด (Charles XI) ได้ทรงหยิบยกขึ้นมา และเอกสารดังกล่าวนี้ได้วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระราชอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสภาบริหาร และยืนยันว่า รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย “the Form of Government” มีอำนาจบังคับเฉพาะต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้น



นั่นคือ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผูกพันที่จะใช้อำนาจปกครองแผ่นดินตามคำแนะนำของสภาบริหารและสภาฐานันดร แต่เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระชันษาและขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์มิได้ทรงอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้



-สภาบริหารไม่ใช่ฐานันดรแห่งราชราชอาณาจักร และไม่ใช่ตัวกลางระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร และ

-พระมหากษัตริย์ทรงรับคำปรึกษาจากสภาบริหารตามที่พระองค์จะทรงเห็นสมควร และอำนาจตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ลำพังพระองค์เท่านั้น



อาจกล่าวได้ว่า the Declaration of the Estates ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เพราะการกล่าวถึงสถานะการสืบสายโลหิตของสถาบันพระมหากษัตริย์ในเอกสารดังกล่าวนี้ ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแตกต่างอะไร เพราะเป็นเรื่องปกติและเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในบริบทของยุโรปในยุคสมัยใหม่ตอนต้น



แต่ประเด็นสำคัญในกรณีของสวีเดนคือ อย่างน้อยก็เป็นการตีความกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้มีความชัดเจนขึ้น กฎหมายที่ว่านี้คือ กฎหมายแห่งแผ่นดิน (Land Law) ซึ่งมีปัญหาความคลุมเครือในประเด็นเกี่ยวกับคำแนะนำของสภาบริหารต่อพระมหากษัตริย์ เพราะในกฎหมายแห่งแผ่นดินไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ในการรับคำปรึกษาจากสภาบริหาร พระมหากษัตริย์จะต้องรับคำปรึกษาในทุกกรณี และไม่ชัดเจนด้วยว่าพระองค์จะต้องทรงผูกพันปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นด้วยหรือไม่



อย่างไรก็ตาม ในการถวายสัตย์ปฏิญาณของสภาบริหาร กฎหมายแห่งแผ่นดินได้กำหนดให้สภาบริหารต้องเสนอคำแนะนำ แม้พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงขอ แต่หากสภาบริหารเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับสวัสดิภาพของราชอาณาจักร

ต่อประเด็นดังกล่าวนี้ แม้ว่า the Declaration of the Estates จะไม่ได้มีข้อความที่ปิดกั้นไม่ให้สภาบริหารถวายคำแนะนำ แม้พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงขอ แต่การกล่าวว่า พระมหากษัตริย์จะทรงรับคำแนะนำตราบที่พระองค์เห็นสมควร ก็ดูเหมือนจะเป็นการกันไม่ให้สภาบริหารเสนอความเห็น หากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงขอ



พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดได้ทรงส่ง the Declaration of the Estates ไปยังสภาบริหาร แม้ว่าพระองค์ไม่ได้มีพระราชประสงค์ให้สภาบริหารต้องมีหนังสือตอบแต่อย่างใด แต่สมาชิกสภาบริหารเห็นพ้องกับ de la Gardie ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารว่า “จะเป็นการเสียหายต่อสภาบริหาร หากสภาบริหารจะนิ่งเฉยและไม่ตอบหนังสือของพระมหากษัตริย์”



นั่นคือ หากนิ่งเฉยก็เท่ากับเป็นการยอมรับสาระใน the Declaration of the Estates ที่ลดทอนสิทธิ์และอำนาจของสภาบริหารในการถวายคำแนะนำที่จำเป็นแก่พระมหากษัตริย์ แม้ว่าจะไม่ได้ทรงขอก็ตาม



ที่ประชุมสภาบริหารได้มีการอภิปรายอย่างยาวนานในวันที่ 22 และ 29 ธันวาคม และความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วไปในที่ประชุมคือ สภาบริหารมีความรู้สึกลังเลที่จะต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด ในที่สุด สภาบริหารยอมรับประเด็นอื่นๆทั้งหมด แม้กระทั่งประเด็นที่ว่า พระมหากษัตริย์ไม่ผูกมัดกับคำแนะนำของสภาบริหาร



แต่ประเด็นที่มีการอภิปรายถกเถียงกันมากที่สุดคือ ข้อผูกมัดของสภาบริหารต่อคำสัตย์ปฏิญาณที่สภาบริหารสามารถถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงขอ สภาบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องถวายคำแนะนำเพื่อสวัสดิภาพของราชอาณาจักร และสภาบริหารเห็นว่า อย่างไรก็ตาม การถวายคำสัตย์ปฏิญาณดูจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้



สภาบริหารเห็นว่า พวกตนกำลังอยู่ในทางสองแพร่ง นั่นคือ “สภาบริหารอยู่ท่ามกลางกองไฟสองกอง นั่นคือในทางหนึ่ง สภาฐานันดรจะไม่ยอมปล่อยให้สภาบริหารไม่ผูกมัดต่อคำสัตย์ปฏิญาณ หรืออีกทางหนึ่ง สภาบริหารจะต้องประท้วงอย่างนอบน้อมถ่อมตนในการยืนยันสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องสนองเบื้องพระยุคลบาทรับใช้องค์พระมหากษัตริย์ แม้ว่าพระองค์จะไม่ทรงโปรด แต่อย่างน้อยก็เพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรด”



นั่นคือ สภาบริหารจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณและผูกพันตามคำสัตย์ปฏิญาณ แต่จะต้องขัดแย้งกับหลักการใน **the Declaration of the Estates** และสภาบริหารอาจจำเป็นต้องประท้วง the Declaration of the Estates เพื่อทำหน้าที่ถวายคำแนะนำเมื่อมีสถานการณ์ที่จำเป็น แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงขอ



ในที่ประชุมสภาบริหาร มีผู้สงสัยว่า หาก the Declaration of the Estates ไม่ยอมให้สภาบริหารไม่ต้องทำหน้าที่ตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ปรากฏในกฎหมายแห่งแผ่นดิน และเป้าหมายของ the Declaration of the Estates คือต้องการให้กฎหมายแห่งแผ่นดินมีความชัดเจน ดังนั้น the Declaration of the Estates จึงควรอยู่ในอำนาจของสภาบริหารและรวมทั้งสภาฐานันดรที่จะออกกฎหมายใหม่และตีความกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ



นั่นคือ หากเป้าหมายของ the Declaration of the Estates คือการตีความกฎหมายแห่งแผ่นดินหรือ the Form of Government ที่ประมวลกฎหมายต่างๆไว้เพื่อให้ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ และการตีความกฎหมายถือว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งย่อมต้องอยู่ในอำนาจของสภาบริหารและสภาฐานันดรด้วย



ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาได้กำลังเคลื่อนจากประเด็นขอบเขตของพระราชอำนาจ—การตีความความสัมพันธ์ระหว่างสภาบริหารและพระมหากษัตริย์ไปสู่ปัญหาว่าใครคือผู้มีอำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สภาบริหารจะยืนยันในสิทธิ์ที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติต่อพระมหากษัตริย์ สุดท้าย ที่ประชุมสภาบริหารก็ไม่สามารถได้คำตอบอะไรหรือให้ความเห็นอะไรต่อ the Declaration of the Estates ที่พวกเขาได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด



แม้ว่าในการอภิปรายในที่ประชุมสภาบริหารจะไม่ได้มีการเอ่ยถึงปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้นจาก the Declaration of the Estates ที่สภาบริหารต้องเผชิญ แต่ในบันทึกส่วนตัวของสมาชิกสภาบริหารบางคน พบว่ามีการกล่าวว่า the Declaration of the Estates ได้ทำให้เกิดประเด็นในทางรัฐธรรมนูญหรือรูปแบบการปกครองขึ้น ด้วย “อำนาจอันชอบธรรมของสภาบริหารที่เคยเป็นรากฐานในการพิทักษ์รักษาสิทธิ์ของราชอาณาจักรและเสรีภาพของฐานันดรต่างๆให้มั่นคง ได้ถูกปฏิเสธและถูกทำลายลง เพราะแต่เดิมกฎหมายแห่งแผ่นดินได้ให้สภาบริหารมีอำนาจร่วมกับพระมหากษัตริย์ในการปกครองราชอาณาจักรผ่านเงื่อนไขที่สภาบริหารให้คำแนะนำ”



ในบันทึกดังกล่าวชี้ว่า จากการที่ the Declaration of the Estates ได้ลดทอนเงื่อนไขอันทำให้เกิดทางเลือกในการหาคำปรึกษา นั่นคือ พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดรับคำแนะนำจากสภาบริหารหรือไม่ตามที่พระองค์เห็นสมควรและการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ลำพังพระองค์เท่านั้น การลดทอนดังกล่าวถือว่าเป็นกำจัดสถาบันที่เคยมีอำนาจในการตั้งคำถามในสาธารณะต่อการใช้พระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ แต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นหรือละเลยที่จะเห็นว่ามันได้เกิดประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองขึ้นแล้ว เพราะไปมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญหรือรูปแบบการปกครอง



ประเด็นคือ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชอำนาจในการปกครองไม่จำกัด เพราะไม่มีใครสงสัยในประเด็นนี้ตราบเท่าที่พระองค์ทรงปกครองตามกฎหมาย แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1680 ที่นำมาซึ่ง the Declaration of the Estates คือ สมาชิกสภาบริหารจะสามารถใช้สถานะของตนตามรัฐธรรมนูญในการตีกรอบการทำงานตามเจตจำนงของคณะตุลาการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (the Regency Tribunal) ได้หรือไม่ และนี่คือปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบในช่วงท้ายของสมัยการประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1680 มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า



พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดได้ทรงเข้าไปควบคุมการทำงานของรัฐบาลโดยลำพังพระองค์เอง มีบันทึกในสมัยนั้นได้กล่าวว่า “พระมหา กษัตริย์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจไปอย่างที่เคยเป็นมา โดยมีพระแสงดาบข้างพระวรกาย และทรงแต่งกายในเครื่องแบบทหารเหมือนอยู่ในค่ายทหาร พระองค์ไม่ทรงต้องระคายเคืองจากภยันตรายทั้งหมดที่อยู่รอบๆพระองค์ และไม่มีผู้ใดมีอำนาจเหนือความคิดของพระองค์” และพระองค์ได้ทรงใช้เวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่ที่เมืองคุณเซอร์ (Kungsör) และห้ามมิให้ใครไม่ว่าจะเป็นทูตหรือข้าราชการติดตามพระองค์ไปที่นั่น



(โปรดติดตามตอนต่อไป)