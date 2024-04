PM 2.5 วิกฤตมลพิษซ้อนวิกฤตแห่งรัฐ ไม่ได้นิ่งดูดาย แต่ไฉนเหมือนปล่อยให้เป็นไปตามกรรม

- สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ IQAir (วันที่ 9 เม.ย. 2567) จัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุด พบว่าโดย AQI เฉลี่ย 194 มีค่าฝุ่นสูงสุดของโลกติดต่อกันหลายวันแต่ถึงกระนั้น รัฐบาลไทยก็ไม่ได้ประกาศให้ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ฉุกเฉิน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าหากประกาศจะส่งผลทางลบมากกว่า เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ จะกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวหลังจากผลกระทบโควิด-19 เพราะนักท่องเที่ยวที่ซื้อประกันมาจากประเทศต้นทาง หากเข้ามาท่องเที่ยวในเขตภัยพิบัติ หรือพื้นที่ฉุกเฉิน ประกันจะไม่คุ้มครองทันทีทั้งนี้ ประเด็นฝุ่นพิษ PM 2.5 ดุเดือดถึงขีดสุดเมื่อมีการเปิดรายชื่อบรรดาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอด เพราะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5” โดยรายล่าสุดก็คือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนก่อนหน้านี้ก็มีภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์อายุรแพทย์โรคหัวใจ และหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ทั้ง 4 รายเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ ซึ่งปกติจะมีสัดส่วนที่น้อย แต่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานเรื้อรัง กลับพบผู้ป่วยโรคมะเร็งมีสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่อื่นจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศพบว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5 ในระดับที่ไม่ปลอดภัยเป็นระยะเวลานานมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ที่ทำให้มีโอกาสที่เกิดมะเร็งปอดสูงขึ้นอย่างมาก เพียงระยะเวลา 2-3 ปีก็มีความเสี่ยง ซึ่งฝุ่น PM2.5 ไม่ได้พียงส่งผลกระทบระยะสั้นแค่แสบตา ตาแดง แสบจมูกเท่านั้น แต่ยังเกิดการสะสม และส่งผลกระทบกับสุขภาพอย่างรุนแรงด้วย ทั้งโรคมะเร็งปอด, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองตีบขณะที่รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าโรคมะเร็งปอดเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในภาคเหนือ โดยพบว่ามีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่นๆ ภาคเหนือพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่เฉลี่ยปีละ 2,487 คนต่อปี หรือประมาณวันละ 7 คน และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเฉลี่ยปีละ 1,800 คนต่อปี หรือประมาณวันละ 5 คน ทั้งนี้ 80 % ของผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อธิบายว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปอดที่สูงในภาคเหนือเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ทั้งพันธุกรรม หรือการได้รับสารก่อมะเร็งต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคมะเร็งปอดที่สำคัญเกิดจากการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสองนอกจากนี้ มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ได้แก่ การสัมผัสก๊าซเรดอน การสัมผัสแร่ใยหิน การสัมผัสรังสี ควันธูป และมลภาวะทางอากาศต่าง ๆ ซึ่งฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในส่วนนี้ โดยสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency for Research on Cancer หรือ IARC) ได้กำหนดให้มลภาวะทางอากาศเป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่มที่ 1 หมายถึงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการศึกษาว่าหากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ร่วมด้วยกับการสัมผัส PM2.5 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดร้อยละ 40 เทียบกับประชากรทั่วไป“PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดมะเร็งปอด แต่ไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียว และในปัจจุบันยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างเจาะจงว่าในผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดนั้นเป็นจากสาเหตุใด เนื่องจากการเกิดโรคมะเร็งมีหลายกระบวนการ และเกิดได้จากหลายปัจจัย”สำหรับมาตรการรับมือด้านสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และมาตรการด้านสาธารณสุข โดย สธ. ได้วางมาตรการรองรับค่าฝุ่นสูงขึ้น 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมการลดมลพิษ ด้วยการสื่อสารให้ความรู้ประชาชน 2.ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชน และเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง 3. จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งบริการเชิงรุกในพื้นที่และในสถานพยาบาล และ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติทั้งนี้ บทบาทของรัฐกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี 2567 ท่าทีของ “รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน” มีความพยายามกอบกู้วิกฤตการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาใน หลายพื้นที่หลายจังหวัดอย่างเต็มกำลัง ล่าสุดสั่งการยกระดับการปฏิบัติการแก้ปัญหาบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำงาน ผ่านมาตรการต่างๆ เข้มงวดสำหรับพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ที่มลพิษติดอันดับ 1 โลกนั้น ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2567ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน เนื่องจากระหว่างวันที่ 4 - 8 เมย. 2567 พื้นที่เชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐานระหว่าง 84.1-224.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งและขอความร่วมมือบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้ Work from Home ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เม.ย. 2567ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดเผยว่ามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผา รวมถึงออกประกาศข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย ไฟป่า) ไปแล้วรวม 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ฮอด อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.พร้าว อ.ไชยปราการ อ.แม่แตง อ.แม่อาย และ อ.เวียงแหงแนวทางตามมาตรการฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ระดับที่ 2 จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ จากกรมบัญชีกลาง หากมีการออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วจึงจะสามารถอนุมัติงบประมาณลงไปช่วยเหลือยังพื้นที่ต่างๆ ได้ส่วนด้านการจัดการไฟในป่า ล่าสุด ได้มีการออกประกาศปิดป่าอนุรักษ์ทั้งหมด 21 แห่ง ส่วนป่าสงวนแห่งชาติ 25 แห่ง อยู่ในช่วงประกาศควบคุมการเข้าพื้นที่ป่า และคาดว่าจะยกระดับให้ปิดป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดในเร็วๆ นี้ ขณะที่ด้านการจัดการไฟในพื้นที่เกษตร ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรจุเป็นเงื่อนไขในการดำเนินภารกิจต่างๆ หากตรวจพบว่าเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนการเผาในพื้นที่เกษตร จะถูกระงับความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกกรณีและการควบคุมฝุ่นในเขตเมือง ได้ห้ามรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลทีมีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานเข้าสัญจรในเขตพื้นที่เมือง โดยเน้นย้ำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษฯ เพิ่มความถี่ในการตรวจควันดำรถให้มากขึ้น เช่นเดียวกับในภาคอุตสาหกรรม เน้นย้ำให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน หากมีการตรวจพบและเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังไม่ดำเนินการ ให้ออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวในทันที