ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๙)

ก่อนหน้า ค.ศ. 1831 เบลเยี่ยมเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอื่นๆ โดยล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยมได้ลุกขึ้นปฏิวัติไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรแห่งเนเธอร์แลนด์ และประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1831 และที่น่าสังเกตคือ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเบลเยี่ยมได้ลงมติเลือกที่จะปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นระบอบเดียวกันกับที่เบลเยี่ยมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และมีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ประเทศที่อยู่ติดกับเบลเยี่ยมขณะนั้น นอกจากเนเธอร์แลนด์แล้ว คือซึ่งขณะนั้นก็ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นกันจากการที่เบลเยี่ยมไม่เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ของตัวเองมาก่อน ดังนั้น สภาแห่งชาติของเบลเยี่ยมจึงต้องลงมติเลือกบุคคลที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศ ซึ่งสภาแห่งชาติได้ลงมติเลือกและประกาศแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของเบลเยี่ยมในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1831 ในพระนามซึ่งมีการสืบราชสันตติวงศ์มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาได้ 193 ปีและมีพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1831ขณะเดียวกัน เบลเยี่ยมก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1831 ด้วย ดังนั้น วันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันชาติที่ฉลองทั้งการสถาปนาราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา (Saxe-Coburg and Gotha) และฉลองรัฐธรรมนูญไปในเวลาเดียวกันภายใต้ระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหากเปรียบเทียบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของเบลเยี่ยมกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนกัน จะพบว่า สวีเดนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก่อนในปี ค.ศ. 1809 ตามมาด้วยนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1814 ต่อมาคือ เบลเยี่ยมในปี ค.ศ. 1831 และเดนมาร์กในปี ค.ศ. 1849 และทั้งห้าประเทศที่กล่าวมานี้ก็ยังปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า เบลเยี่ยมเริ่มปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของตัวเองอย่างแท้จริงในปี ค.ศ. 1831 ก่อนหน้าไทย 101 ปี เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญบางประเทศที่กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือมาจากประชาชน รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ได้บัญญัติให้อำนาจทั้งหลายมาจากชาติ (All powers emanate from the nation.) ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่เบลเยี่ยมเคยเป็นส่วนหนึ่งกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์ โดยฉบับแปลจากภาษาดัตช์เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “Sovereignty……belongs to Willem Frederik...”รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 กำหนดให้การใช้อำนาจทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติถูกกำหนดให้พระมหากษัตริย์ สภาล่างและสภาสูงเป็นผู้ใช้อำนาจร่วมกัน และทั้งสามสถาบันนี้มีสิทธิ์ที่จะเสนอร่างกฎหมายได้ แต่หากเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน หรือกองทัพ จะต้องผ่านการลงมติของสภาล่างก่อนอำนาจบริหารเป็นของพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงใช้อำนาจบริหารได้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติเบลเยี่ยม (โดยกำเนิดหรือได้รับสัญชาติ) แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร แต่ห้ามไม่ให้สมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแม้ว่าสภาล่างประกอบไปด้วยสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพลเมือง แต่ไม่ใช่พลเมืองทุกคนจะมีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ได้กำหนดเงื่อนไขว่า พลเมืองที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นจำนวนตามที่กฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดไว้ และจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือจำนวนของสมาชิกสภาล่างให้เป็นไปตามที่กฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดไว้ โดยกำหนดตามฐานประชากรสี่หมื่นคนต่อตัวแทนหนึ่งคน ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างโดยตรงครั้งแรกของเบลเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1831 นับเป็นเวลาเพียง 37 วันหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อเทียบกับของไทย พบว่า การเลือกตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นเวลาเกือบ 11 เดือน ด้วยการเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมมีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซึ่งหมายความว่า หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว เบลเยี่ยมพยายามให้อำนาจแก่ประชาชนโดยเร็ว ส่วนของไทยนั้น ชะลอเวลาไว้ถึงเกือบ 11 เดือน และไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงด้วยและจากอัตราส่วนประชากรสี่หมื่นคนต่อผู้แทนหนึ่งคนตามกฎหมายเลือกตั้งของเบลเยี่ยม ทำให้สภาล่างของเบลเยี่ยมมีสมาชิกสภาเป็นจำนวน 102 คน ส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 มีจำนวนทั้งสิ้น 78 คน จำนวน 78 คนนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ใช้บทบัญญัติเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 โดยในมาตรา 2 กำหนดไว้ว่า “ผู้แทนตำบลในจังหวัด (ผู้ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่หนึ่ง อันเป็นระบบการเลือกตั้งโดยอ้อม) เลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดละหนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมีพลเมืองเกินกว่าหนึ่งแสน ให้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกๆหนึ่งแสน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงครึ่งให้นับเป็นแสน ถ้าต่ำกว่าครึ่งให้ปัดเศษ)”แม้ว่ารัฐธรรมนูญเบลเยี่ยมกำหนดให้จะต้องมีการเลือกตั้งสภาล่างทุกๆ สี่ปี แต่ทุกๆ สองปีจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างใหม่เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย แต่ถ้ามีการยุบสภาล่าง สมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องพ้นสภาพและมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ได้กำหนดให้สมาชิกสภาล่างได้รับเงินเดือนๆ ละ 200 ฟลอรินตลอดสมัยของสภา แต่สมาชิกสภาที่อาศัยอยู่ในเมืองที่จัดให้มีการประชุมสภาจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนเงินเดือน ส.ส. ของใครมีมูลค่ามากกว่ากัน ขอเวลาผู้เขียนไปหาทางศึกษาเทียบค่าเงินของทั้งสองประเทศในปี ค.ศ. 1831 ก่อนนะครับ