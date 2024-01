ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาท ของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๖): การฉกฉวยการนำในการปฏิวัติ

ต่อจากตอนที่แล้ว เราสามารถสรุปสาเหตุที่นำไปสู่การที่คนในพื้นที่ทางใต้ (เบลเยี่ยม) ของสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ลุกขึ้นประท้วงต่อต้านรัฐบาลจนนำไปสู่การปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนเกิดเป็นราชอาณาจักรเบลเยี่ยมในปี ค.ศ. 1831 ได้ดังนี้คือปัญหาความไม่เสมอภาคทางการเมือง ทางเหนือและทางใต้มีจำนวนตัวแทนในสภาเท่ากัน ทั้งที่มีประชากรไม่เท่ากันการให้ความสำคัญกับภาษาดัตช์โดยลดทอนภาษาอื่นๆ ทั้งในระบบการศึกษาและระบบราชการการให้เสรีภาพทางศาสนาจะกระทบสิทธิ์พื้นฐานการให้ความสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกขตทางใต้ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจให้กับเขตทางเหนือชาวดัตช์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการมากกว่าชาวเบลเยี่ยมถึงสี่ต่อหนึ่งชาวเบลเยี่ยมถูกเกณฑ์ทหารเป็นจำนวนมาก แต่เป็นทหารสัญญาบัตรได้น้อยมาก เจ็ด ปัญญาชนเบลเยี่ยมเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายเสรีภาพสื่อสิ่งพิมพ์และเสรีภาพในการชุมนุม เป็นเครื่องมือที่ทางเหนือใช้ควบคุมทางใต้ชนวนที่นำไปสู่การบานปลายเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดกระแสรวมตัวกันระหว่างเสรีนิยมกับคาทอลิก (a union of Catholicism and Liberalism) อันเป็นปฏิกิริยาต่อนโยบายเสรีภาพทางศาสนาของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่ต้องการเปิดพื้นที่ในการนับถือศาสนาความเชื่อ โดยไม่ต้องการให้มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีความสำคัญ แต่พวกคาทอลิกในเบลเยี่ยมเห็นว่า นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปลูกฝังบ่มเพาะเยาวชนที่เป็นเณรคาทอลิกเพื่อเตรียมเป็นบาทหลวงในอนาคต ที่ต้องการการอบรมสั่งสอนศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเข้มข้นให้แก่เยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น ในสายตาของพวกคาทอลิกในเบลเยี่ยม การไม่ให้มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษากลับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางศาสนาของพวกตน พวกคาทอลิกจึงรณรงค์เผยแพร่ความคิดความเชื่อของตนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนพวกเสรียม ในตอนแรก พวกเขาเห็นด้วยกับนโยบายทางศาสนาของรัฐบาล แต่สิ่งที่พวกเสรีนิยมต้องการจากรัฐบาลคือ เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งยังไม่เปิดให้เท่าที่ควร จากความขัดแย้งไม่พอใจรัฐบาลทำให้พวกเขาหันมาประนีประนอมกับพวกคาทอลิกเพื่อร่วมพลังในการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1828บรรณาธิการวารสารชื่อได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความรณรงค์การรวมตัวของคาทอลิกและเสรีนิยม และโจมตีรัฐบาลของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งอย่างรุนแรง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (Cornelis Van Maanen) ได้จัดเจ้าหน้าที่นำตัวเขามาขึ้นศาล และในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1828 ถูกตัดสินปรับเงินและจำคุก 18 เดือนวารสาร Courrier des Pays-Bas ได้ออกข่าวว่า ในขณะที่เขาถูกนำตัวไปที่เรือนจำ มีฝูงชนจำนวนมากเดินขบวนติดตามเขาและแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างรุนแรง ส่งผลให้รัฐบาลตระหนักถึงภัยที่จากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในทางใต้ของประเทศ พระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งตัดสินพระทัยเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม โดยหวังว่าจะทำให้ลดกระแสของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตาม ในขณะที่ถูกจำคุก หลุยส์ เดอ ปอตเตอร์ได้เขียนบทความในรูปแบบของการถวายรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเบลเยี่ยมจากรัฐมนตรีไปยังพระมหากษัตริย์ พระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่ง โดยมีใจความว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นต่อรัฐธรรมนูญและสัตยาบันต่อชาติ ย่อมจะทรงชื่นชมยินดีกับการมีฝ่ายต่อต้านที่รวมตัวเข้มแข็งขึ้น ส่วนการที่มีรัฐมนตรีประกาศว่า รัฐบาลได้สูญเสียการการปกครองไปจากการเกิดกลุ่มฝ่ายต่อต้านที่เข้มแข็งนั้น ข้าพเจ้ากลับเห็นตรงกันข้าม และขอยืนยันว่า รัฐบาลของพระองค์ยังคงมีอำนาจปกครองอยู่ และชาติจะอยู่รอด และรัฐบาลจะสุขุมขึ้น และเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากการประสานความเห็นต่างๆคำว่า ฝ่ายต่อต้านที่หลุยส์ เดอ ปอตเตอร์กล่าวนี้ ไม่ได้หมายถึงฝ่ายค้านในสภา แต่เขาหมายถึงกลุ่มฝ่ายค้านนอกสภาที่รวมตัวกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่พวกเขาไม่เห็นด้วยขณะเดียวกัน ความคิดที่ว่า ยิ่งมีกลุ่มประชาชนที่ออกมารวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง พระมหากษัตริย์และรัฐบาลของพระองค์จะยิ่งได้ประโยชน์นั้น น่าจะสื่อว่า การเปิดให้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและพระมหากษัตริย์น่าจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเสรีภาพของผู้คน แสดงให้เห็นถึงความเข็มแข็งของรัฐบาลมากกว่าจะเป็นความอ่อนแอ และหากรัฐบาลปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริง ก็ย่อมจะต้องไม่มองว่าคนที่เห็นต่างนั้นเป็นภัย ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ เราจะเห็นได้บ่อยๆ จากทรรศนะของที่ในปี พ.ศ. 2563 ท่านได้ให้ความเห็นต่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มเยาวชนว่าตลอดระยะเวลาที่เขาถูกจำคุก เขาก็ยังเขียนบทความรณรงค์ต่างๆ ออกมา จนเขาโดนตั้งข้อหาเป็นภัยคุกคามต่อรัฐและปลุกปั่นให้เกิดการปฏิวัติ และสามเดือนก่อนที่จะเขาจะพ้นโทษในคดีแรก ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1830 เขาถูกตัดสินให้ถูกเนรเทศเป็นเวลาแปดปี เขาคิดจะไปลี้ภัยที่ฝรั่งเศส แต่ฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะให้เขาเข้าประเทศ เขาเลยตัดสินใจไปอยู่ที่ปรัสเซียแทน จนเมื่อเกิดการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม (the July Revolution) ในฝรั่งเศส เขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าฝรั่งเศสได้ในช่วงตั้งแต่หลุยส์ เดอ ปอตเตอร์ติดคุกและถูกเนรเทศ กระแสการต่อต้านของชาวเบลเยี่ยมภายใต้การรวมตัวกันระหว่างพวกเสรีนิยมและคาทอลิกยังดำเนินอย่างต่อเนื่องและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมในฝรั่งเศส กระแสการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมในฝรั่งเศสได้แผ่อิทธิพลมายังกระแสต่อต้านรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในเบลเยี่ยม โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในกรุงบรัสเซลส์ วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1830 โดยมีการจัดแสดงอุปรากรขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองการครองราชย์ครบสิบห้าปีของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่ง ขณะเดียวกัน จากอิทธิพลของการปฏิวัติในฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคม ได้มีการวางแผนปฏิวัติขึ้นในกรุงเบลเยี่ยม มีการติดแผ่นประกาศมีข้อความว่าจากข้อความดังกล่าว ทางการจึงจำเป็นต้องประกาศงดการจุดพลุและขบวนแห่เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบ แต่ยังคงให้มีการแสดงอุปรากรอยู่ เพราะเป็นกิจกรรมสาธารณะหนึ่งเดียวสุดท้ายที่จะการให้เป็นเกียรติต่อพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งเป็นอย่างไร ? โปรดติดตามตอนต่อไป