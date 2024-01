“กำไรแบงก์” อู้ฟู่ตลอดกาล รีดดอกโหด ต้องกดส่วนต่างให้ต่ำลง

หลังบรรดาธนาคารพาณิชย์ปิดงบไตรมาสที่ 4/2566 กันไปเรียบร้อย และกลางเดือนมกราคมนี้เริ่มทยอยประกาศผลประกอบการปี 2566 บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งรับรู้ข้อมูลก่อนใครอื่นต่างพากันออกมาคาดการณ์ พร้อมให้คำแนะนำนักลงทุนดักซื้อหุ้นแบงก์เพื่อเก็งกำไร ซึ่งตัวเลขคาดการณ์ของหลายสำนักต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าปีที่ผ่านมาธนาคารต่างๆ มีผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นที่จัดว่าบทวิเคราะห์ของประเมินทิศทางของ 8 ธนาคารว่าจะมีกำไรไตรมาส 4 ปี 2566 รวมกันจำนวน 55,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิรวม 40,339 ล้านบาท ถึงแม้ว่าสินเชื่อในไตรมาส 4 ปี 2566 ของหลายธนาคารจะหดตัว แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น ทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ ยังมีหลายธนาคารที่มีการตั้งสำรองลดลง เช่น ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ที่ตั้งสำรองลดลงถึง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ทว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2566 แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเป็นเหตุสำคัญที่คาดว่ากำไรจะลดลง 6.4% จากไตรมาสก่อนหน้าอย่างไรก็ดี จากการตั้งสำรองที่ลดลงมากคาดว่า KBANK จะเป็นธนาคารที่มีกำไรไตรมาส 4 ปี 2566 โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม คาดว่าจะมีกำไร 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 204.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า คาดว่าธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO ที่มีกำไร 1.9 พันล้านบาท จะเป็นธนาคารเดียวที่กำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 1.2%บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ ยังมองว่ากลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2566 และจะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าฝ่ายนักวิเคราะห์ยังคงเลือก KBANK ราคาพื้นฐาน 166 บาท เป็น Top pick ของกลุ่ม เนื่องจากมองว่าการแก้ปัญหา NPL ของ KBANK จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ NPL ได้ส่วนผลการดำเนินงานของ 8 ธนาคารที่มีการประเมินไว้ในไตรมาส 4 ปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 และงบปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 มีดังต่อไปนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 7,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,391 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 32,881.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 30,712.99 ล้านบาทธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 11,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,569 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 44,050.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 29,305.59 ล้านบาทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.60% เทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,191 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 42,448.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 35,769.49 ล้านบาทธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,089 ล้านบาท ลดลง23.80%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,430 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 5,866.22 ล้านบาท ลดลง22.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,602.10 ล้านบาทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8,109 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 40,320.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 33,697.74 ล้านบาทบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,994 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 41,605.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 37,546.01 ล้านบาทบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,806 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 7,419.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,221.74 ล้านบาทธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 4,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,847 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 18,183.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14,195.19 ล้านบาทฝ่ายวิจัย บล.กรุงศรี พัฒนสิน ประเมินว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 คาดว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ 7 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK, KTB, SCB, TTB, KKP และ TISCO จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ yield on loan ตามทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น รวมทั้งสินเชื่อขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น การขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้นขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2566 ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยฤดูกาลโดยเฉพาะไตรมาส 4 ที่จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายสำรองจากความสามารถในการชำระคืนหนี้อ่อนแอ โดยเฉพาะกลุ่ม SME และ Retail รวมถึงธนาคารอยู่ระหว่างการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ที่แท้จริงมากที่สุด ก่อนมาตรการช่วยเหลือของทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2566สำหรับกำไรสุทธิกลุ่มแบงก์ปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 199,355 ล้านบาท เติบโต 21% จากปี 2565 และปี 2567 จะอยู่ที่ 213,616 ล้านบาท เติบโต 7% จากปี 2566 ให้น้ำหนักการเติบโตมาจากรายได้รวม ทั้งรายได้ดอกเบี้ย จากได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสินเชื่อรวมเติบโตภาพรวมการเติบโตปี 2566-2567 คาด BBL (+32% CAGR) มีกำไรโตเด่นสุด ตามด้วย TTB (+14% CAGR), KBANK และ KTB (+13% CAGR), SCB (+6% CAGR) และ TISCO (+2% CAGR) ขณะที่ KKP (-11% CAGR) เป็นธนาคารเดียวที่หดตัว ทั้งนี้ ยังคงน้ำหนักการลงทุน Neutral สำหรับกลุ่มแบงก์ เพราะคาดว่าไตรมาส 4/2566 จะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin : NIM) เพิ่มขึ้น หลังจากนั้น NIM มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ระดับสูงถึงปรับระดับลดลงทางด้านบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คาดการณ์กำไรกลุ่มธนาคาร Q4/66 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงตามฤดูกาลในไตรมาสสุดท้ายของปี ขณะที่กำไรของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากฐานกําไรที่ต่ำของ KBANK ซึ่งมี credit cost พุ่งกระฉูดใน Q4/65 และ SCB ที่ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานใน Q4/65 ดังนั้นจึงประมาณกำไรกลุ่มธนาคาร 8 แห่ง ได้แก่ BBL, KTB, SCB, KBANK, BAY, TTB, TISCO และ KKP ไว้ราว 5.63 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ทั้งปี 2566 มีกำไรอยู่ที่ 2.34 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Year over year-YoY)ส่วน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า ช่วงไตรมาส 4/2566 คาดส่วนใหญ่กำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยประมาณกำไรกลุ่มธนาคาร 8 แห่ง ได้แก่ BBL, KTB, SCB, KBANK, BAY, TTB, TISCO และ KKP ไว้ราว 5.85 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% YoY ยังคงเลือก BBL ราคาเป้าหมาย 210 บาท และ KTB ราคาเป้าหมาย 25 บาท เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มอย่างไรก็ดี มองแนวโน้มปี 2567 คาดว่ากำไรของกลุ่มธนาคารจะเติบโตแบบชะลอตัวที่ 8% จากปี 2566 ที่โต 21% เนื่องจาก NIM ที่ขยายตัวน้อยลง จากคาดการณ์ที่ดอกเบี้ยจะทรงตัวระดับ 2.5% ในปี 2567ทางด้านบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/66 จะลดลงจากไตรมาสก่อน แต่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และประเมินทั้งปี 2566 คาดทั้งกลุ่มจะมีกำไรสุทธิรวม 195,047 ล้านบาท เติบโต 18.0% โดยแนะ KBANK เป็น Top Pick ของกลุ่ม ให้ราคาเป้าหมาย 162 บาท คาดทั้งปี 2567 กลุ่มธนาคารจะมีกำไรสุทธิรวม 213,339 ล้านบาท เติบโต 7.3% YoYบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง ประกอบด้วย BAY BBL KBANK KKP KTB SCB TTB จะรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2566 รวม 5.72 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน และ 1% จากไตรมาสก่อน ประมาณการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน สะท้อนถึงผลกระทบของฐานที่ต่ำ เมื่อธนาคารบางแห่งตั้งสำรองสูงเป็นพิเศษในไตรมาส 4/65ในไตรมาสนี้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ทางขอเตือนว่านี่ควรเป็นไตรมาสสุดท้ายของการขยาย NIM ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 เป็นต้นไป ธนาคารน่าจะเห็นแรงกดดันเรื่อยๆ จากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากการปรับราคาเงินฝากประจำ ทำให้ NIM เริ่มลดลงสำหรับภาพรวมกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้ง 10 แห่ง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีกำไรสุทธิรวมไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท โดยปี 2561 มีกำไรสุทธิรวมกัน 194,934.52 ล้านบาท ปี 2562 มีกำไรสุทธิรวมกัน 202,209.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,274.51 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารที่เพิ่มขึ้นสวนทางเศรษฐกิจชะลอตัวนั้น มาจากธนาคารไทยพาณิชย์บันทึกกำไรพิเศษจากการขายบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา บันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นบริษัท เงินติดล้อ จำกัดปี 2563 กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 1.38 แสนล้านบาท ปี 2564 อยู่ที่ 1.83 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 4.46 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.27% ปี 2565 มีกำไรสุทธิรวม 200,662.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีการตั้งสำรองลดลง ส่วนปี 2566 คาดการณ์กำไรสุทธิสูงกว่า 2.3 แสนล้านบาทนายกรัฐมนตรีเปิดศึกไฝ้ว เก้าอี้ผู้ว่าฯธปท.สั่นกำไรแบงก์พาณิชย์ที่เบ่งบานจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเมือง เพราะที่มาของความร่ำรวยนี้ชี้ไปในทางเดียวกันว่ามาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin : NIM) สูงขึ้น สวนทางกับเศรษฐกิจที่ยังไม่สู้ดีนัก ขณะที่คนไทยโดยรวมยังย่ำแย่แม้แต่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังเข้าร่วมวงวิพากษ์ “เสือนอนกิน” โดยออกมาโพสต์ในแอคเคาท์ X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ว่า “การที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย ทั้งๆ ที่เงินเฟ้อติดลบกันหลายๆ เดือนนั้น ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลย และยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีกด้วย” พร้อมทั้งแนะนำให้ “กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสม เพราะอาจจะต่ำไปก็ได้ และหวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อ”ทั้งนี้ แม้เป้าหมายจะไม่ได้พุ่งเป้าที่ไปที่ “ธนาคารพาณิชย์” โดยตรง หากแต่อยู่ที่ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” แต่ก็เรียกว่า สร้างความสั่นสะเทือนให้กับแวดวงการเงินการธนาคารไม่น้อยเลยทีเดียวประเด็นที่สังคมตั้งคำถามและอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่อง “ส่วนต่างดอกเบี้ย” ที่ถูกมองว่า “สูงเกินจริง”นายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรระดับ 2 แสนล้านบาทว่า เป็นกำไรที่ยังไม่ได้คิดถึงต้นทุนทางการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ การวางระบบเทคโนโลยี และการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูง ธนาคารต้องใช้เงินลงทุนกับเทคโนโลยีจำนวนมาก หากพิจารณาจากตัวเลขอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ Return on Asset (ROA) ซึ่งปัจจุบันกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ระดับต่ำมาก คือ 1% เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่มี ROA สูงกว่าไทยที่ 2-4%ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงไปหรือไม่นั้น อยากพิจารณาตัวเลขของอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่สูงถึง 8.5 เท่า ขณะที่บริษัททั่วไปจะอยู่ที่ระดับ 2.5 เท่านายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย มองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ ถ้าดูเงินเฟ้อพื้นฐานทรงๆ ถึงบวกเล็กน้อย แต่เงินเฟ้อทั่วไปติดลบ หลักๆ มาจากราคาน้ำมันโลกปรับลดลง สินค้าจีนเข้ามาตีตลาดในไทยทำให้ราคาสินค้าถูกลง น่าจะเป็นสาเหตุให้เงินเฟ้อทั่วไปติดลบ เงินเฟ้อระดับนี้ไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจแย่ เพราะมีกำลังซื้ออยู่ การท่องเที่ยวก็ยังดี บวกกับส่งออกยังไปได้ อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันถือว่าไม่ได้สูงจนกระทบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% ไม่ได้กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจ คาดปีนี้จีดีพีโต 3-4% และบริษัทจดทะเบียนยังสามารถทำกำไรได้ เนื่องจากไทยขึ้นดอกเบี้ยไม่มากอย่างเช่น สหรัฐฯ ขึ้นมา 5 เท่า ขณะที่ไทย 2 เท่ากว่าๆนายภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มองว่า เมื่อดอกเบี้ยในระบบสูงขึ้นกำไรของกลุ่มธนารก็เติบโตตามไปด้วยเป็นวัฏจักรของธุรกิจธนาคาร ยกตัวอย่างคาดการณ์กำไรในปี 2566 เอเซีย พลัส ประเมินไว้ที่ 221,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากปีก่อน ขณะที่ปี 2567 คาดการณ์กำไรของกลุ่มธนาคารจะเติบโตไม่ถึง 10% ตามวัฏจักรดอกเบี้ยที่เริ่มเป็นขาลงส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบงก์พาณิชย์ไทยมีกำไรมากเกินหรือไม่ หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) จะเห็นว่ากลุ่มธนาคารมี ROE เฉลี่ยที่ 8-9% ถือว่าต่ำจากเกณฑ์ปกติที่การลงทุนคาดหวังกันที่ 10% ขึ้นไป ขณะที่ธนาคารในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ROE เฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับเลขสองหลัก เช่น JPMorgan ROE สูงถึง 16% และเมื่อเทียบกับอดีตช่วงปี 2556-2557 แบงก์ไทยเคยมี ROE สูงถึง 17-18%ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมาว่า อัตราเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับที่สูง ถ้าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หวังว่าแบงก์ชาติของไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทันที โดยหวังว่าภายในไตรมาสที่ 2 ควรปรับลดดอกเบี้ยลงให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า การทยอยปรับดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติซึ่งขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ต้องแบกรับภาระต้นทุนของดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์อย่างมาก และด้วยมาตรการการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยต่ำ 3 ล้านบาท ยิ่งตอกย้ำให้ SMEs รวมถึงประชาชนเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็น่ากังวลจากผลกระทบดอกเบี้ยขาขึ้นแม้ยังมีสภาพคล่องเพียงพอ แต่เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมและการเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้าออกไปถึง 8 เดือน บริษัทที่มีสัมปทานกับภาครัฐและออกหุ้นกู้ซึ่งใกล้ครบกำหนดชำระมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการผิดนัดชำระและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องนี้“...เรื่องแบงก์มีกำไรสูงถึง 2.2 แสนล้านบาทนั้น เพราะช่องว่างดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำและดอกเบี้ยเงินกู้มันสูง เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้ามาดูว่าจะทำอย่างไรให้เอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนได้รับผลกระทบจากตรงนี้น้อยที่สุด” ประธาน ส.อ.ท.กล่าวทางด้านประธานสมาพันธ์ SME ไทย เตรียมประชุมสมาชิกเอสเอ็มอีทั่วประเทศในวันที่ 24 มกราคมนี้ ซึ่งจะหารือถึงประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทยอยปรับขึ้นส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของเอสเอ็มอีทั่วประเทศ อีกทั้งยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก โดยไตรมาส 3/2566 อัตราการเติบโตของสินเชื่อรวมอยู่ที่ 0.8% และการเติบโตสินเชื่อของเอสเอ็มอี -5.2%ทางสมาพันธ์ฯ ต้องการให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง พิจารณากำกับดูแลการคำนวณดอกเบี้ยที่เป็นธรรม มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ความเหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้ขอสินเชื่อทั้งส่วน Bank และ Nonbankล่าสุดที่ธุรกิจแบงก์มีกำไรรวมกัน 2.2 แสนล้านบาท หากภาวะเศรษฐกิจบูมถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ตอนนี้คนกำลังจะอดตาย จีดีพีต่ำ แบงก์เข้มงวดสินเชื่อ แต่รายได้แบงก์กลับมีกำไรสวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว ส่วนต่างดอกเบี้ยกู้กับฝากห่างกันมาก แบงก์ชาติควรออกมาตรการให้เหลือเท่าส่วนต่างดอกเบี้ยตลาดโลดที่ห่างกันเพียง 2-3% ขณะที่ของไทยห่างกันถึง 5-7%ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นทุนสินเชื่อผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ สินเชื่อผู้บริโภคมีภาระหนี้ที่ลดลง เป็นการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระจ่ายเงินกู้ให้กับประชาชน ลดกำไรของ “เสือนอนกิน” ลงบ้าง