ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๖๕)

ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในฐานะประมุขของรัฐยังไม่ยอมประกาศพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ แต่พระองค์เป็นเพราะพระองค์เห็นว่า ไม่สมควรจะประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์หากยังไม่สามารถรวมเนเธอร์แลนด์เหนือ-ใต้ได้จากเงื่อนไขที่พระองค์ต้องการรวมเนเธอร์แลนด์เหนือและใต้ให้เป็นเอกภาพภายใต้รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 พระองค์จึงเริ่มดำเนินการที่จะบูรณาการดินแดนทางใต้ที่เรียกว่าหรือพื้นที่ที่เป็นนปัจจุบัน และในการประชุมที่เวียนนา (the Congress of Vienna) ได้มีการตกลงให้เบลเยี่ยมอยู่กับเนเธอร์แลนด์ จากนั้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1815 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีของเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กในรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ และ วิลเลม เฟรดริค ได้ประกาศว่าแต่ความเป็นเอกภาพของเนเธอร์แลนด์ (United Kingdom of the Netherlands) ที่เริ่มขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1815 ก็ต้องสิ้นสุดลงภายในเวลาเพียงสิบห้าปี เพราะในปี ค.ศ. 1830 เบลเยี่ยมได้ก่อการปฏิวัติแยกตัวเป็นอิสระจากเนเธอร์แลนด์ เงื่อนไขที่นำไปสู่การปฏิวัติแยกตัวมีหลายประการ ได้แก่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814-1815 ไม่ให้ความสำคัญต่อจำนวนประชากรที่ต่างกันระหง่าวพื้นที่ทางเหนือที่มีประชากรน้อยกว่าทางใต้ แต่กลับมีจำนวนตัวแทนในสภา (States General) เท่ากัน ซึ่งทำให้ประชาชนทางใต้ในพื้นที่ที่เป็นเบลเยี่ยมมีความรู้สึกคับแค้นไม่พอใจมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าในตอนต้น ประชาชนทางใต้จะมีความรู้สึกดังที่กล่าวไปในข้อแรก แต่การบูรณาการดินแดนทางใต้ก็ยังดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงกลางทศวรรษ 1820 และมีความก้าวหน้าพอที่จะกล่าวได้ว่า การบูรณาการชาติที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพเป็นสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ แต่ปัญหาคือ มาตรการการเร่งบูรณาการอย่างเข้มข้นของพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหา มาตรการการบูรณาการที่เข้มข้น ได้แก่ นโยบายเรื่องภาษาที่ต้องการให้ทุกคนพูดภาษาดัตช์ แม้ว่าจะไม่ได้บังคับในตอนแรกเริ่ม แต่ก็ค่อยๆ เพิ่มแรงกดดันขึ้นเรื่อยๆ เช่นในปี ค.ศ. 1819 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1823 เป็นต้นไป ในการปกครองและการบริหารงานยุติธรรมในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาเฟลมิช (Flemish) จะใช้ภาษาดัตช์เท่านั้นเฟลมิชเป็นแคว้นๆ หนึ่งในสามแคว้นของประเทศเบลเยี่ยมปัจจุบัน อีกสองแคว้นคือ แคว้นวอลลูนและแคว้นบรัสเซลส์ ส่วนการใช้ภาษาในแคว้นวอลลูน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ใช้สองภาษาได้ (bilingual) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพอใจจากผู้คนในพื้นที่เฟลมิช แต่ไม่ได้มีการต่อต้านมากนักมาตรการการบูรณาการต่อมาคือ เรื่องการศึกษา โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นเอกภาพ ในปี ค.ศ. 1821 รัฐบาลได้ริเริ่มใช้ตัวแบบการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศในพื้นที่ทางใต้ ซึ่งเป็นตัวแบบประถมศึกษาที่มีความเคร่งครัดตายตัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งผลกระทบในการเรื่องการเผยแพร่ภาษาดัตช์ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมแม้ว่าเรื่องภาษาภายใต้นโยบายการศึกษาจะสร้างปัญหาในพื้นที่ทางใต้ แต่ปัจจัยสำคัญในนโยบายการศึกษาที่สร้างปัญหาความไม่พอใจอย่างรุนแรงคือประเด็นเสรีทางศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากกว่าเรื่องภาษา แต่นโยบายเสรีทางศาสนาของรัฐบาลไม่ได้กำหนดให้การศึกษาจะต้องปลูกฝังคุณค่าแบบคริสต์ศาสนา แต่ให้สอนในลักษณะเปิดกว้าง โดยไม่ต้องเน้นไปที่ศาสนาคริสต์นิกายใดนิกายหนึ่ง และในสายตาของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก นโยบายเสรีทางศาสนานี้ถือเป็นการลดทอดความเป็นอิสระและความเป็นเอกเทศในการสอนศาสนาของพวกตนและประเด็นดังกล่าวนี้เองได้กลายเป็นการจุดชนวนการต่อต้านของพวกคาทอลิกที่อยู่ในพื้นที่ทางใต้ และตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้นโนบายดังกล่าวนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ วิทยาลัยเด็กเณรคาทอลิกจำนวนหนึ่งที่โดยปกติจะมีอิสระเปิดรับสอนเตรียมเด็กเฉพาะที่จะไปเป็นพระ แต่หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรี ทำให้ต้องรับเด็กที่ไม่ต้องการจะไปเป็นพระด้วย หากวิทยาลัยใดต้องการจะเปิดสถานสอนศาสนาและปฏิเสธที่จะเปิดสอนเป็นการทั่วไป รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้เปิด และบางที รัฐบาลก็สั่งปิดไป และรัฐบาลได้เปิดโรงเรียนภายใต้การกำกับของรัฐ และกำหนดให้ผู้ที่ต้องการจะเป็นนักบวชจะต้องเรียนที่โรงเรียนดังกล่าวนี้ของรัฐเท่านั้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ ในทางใต้ มีทั้งผู้สนับสนุนและเห็นด้วย พวกที่เห็นด้วยคือ พวกเสรีนิยมที่ต่อต้านอำนาจของพระที่เกิดจากการที่พระมาจัดตั้งองค์กรของตัวเองขึ้น แต่แน่นอนว่านโยบายนี้สร้างความโกรธแค้นให้พวกคาทอลิก แม้ว่าภาพรวมของนโยบายการศึกษาดังกล่าวจะให้ดี โดยเฉพาะการพัฒนาอัตราการรู้หนังสือของผู้คนทั่วไป แต่ล้มเหลวในฐานะของเครื่องมือในการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติปัจจัยด้านเศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดินที่ให้ทางใต้น้อยกว่าทางเหนือ ทั้งๆ ที่ทางใต้เสียภาษีมากกว่าแต่ต้องมาแบกภาระคนทางเหนือที่ยากจนกว่า(โปรดติดตามสาเหตุของการปฏิวัติแยกตัวออกจากเนเธอร์แลนด์ของเบลเยี่ยมในตอนต่อไป)