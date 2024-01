แนวรบที่“อันตราย”ที่สุดในปี ค.ศ.2024!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...ถือเป็นช่วงจังหวะเริ่มต้นปีใหม่-ฟ้าใหม่ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2567 หรือคริสต์ศักราช 2024 แบบพอดิบพอดี ด้วยเหตุนี้...เลยคงต้องขออนุญาตชวนไปมองหรือว่ามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันกันไปในลักษณะไหน โดยเฉพาะบรรดาสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะไปจนถึงที่สามารถเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ ความเป็นไปของโลกทั้งโลก ว่าจะยังคงดำรงความเป็นหรือหนีไม่พ้นต้องแปรสภาพไปเป็นหรือไม่? อย่างไร?...โดยถ้าเริ่มต้นที่ “แนวรบยุโรปตะวันออก” การโรมรัน-พันตูระหว่างยูเครนกับรัสเซีย หรือจะเรียกว่าระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียก็คงพอได้ มาถึงขั้นนี้...คงแทบไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์ สังเคราะห์ อรรถาธิบายอะไรให้ต้องปวดเศียรเวียนเกล้า จนเกินไป เพราะอย่างที่อาเฮียแห่งสำนักข่าวผู้จัดการ หรือแห่งรายการ “ของหมู่เฮาทั้งหลาย ท่านได้ตัดสินใจ” และแบบเต็มผืน เต็มด้าม ไปแล้วล่วงหน้า ว่ายังไงๆ...คงต้องปิดฉาก ปิดกล่อง ไม่เกินไปกว่าฤดูร้อนปีนี้ ด้วยข้อมูล-เครดิต ของผู้ที่เคยวิเคราะห์ สังเคราะห์ อะไรต่อมิอะไรอย่างชนิดต่อเนื่องยาวนานมากว่าครึ่งศตวรรษ รวมทั้งด้วยความกล้าหาญชาญชัย ตามแบบฉบับมาโดยตลอด ยังไงๆ คงต้องเชื่อๆ ท่านเอาไว้ก่อน เพราะไม่ว่าจะไปค้นคว้าหาข้อมูล ไปเสิร์ชโน่น เสิร์ชนี่ ในแบบไหน? อย่างไร? จะเป็นข้อมูลของฝ่ายตะวันตก หรือตะวันออกก็แล้วแต่ นับวัน...มันดูจะออกไปในแนวที่อาเฮียท่านว่าไว้แล้ว...นั่นแล!!! คือออกไปในแนวที่โลกตะวันตก หรือคุณพ่ออเมริกากับบรรดาพันธมิตรพรมเช็ดเท้า น่าจะมีแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้ต้องแบบชนิดคอแหบ คอแห้ง เอาเลยแม้แต่น้อย...ส่วนที่มีสงครามอิสราเอล-ฮามาสเป็นศูนย์กลาง ก็แทบไม่ได้ต่างอะไรมากมายสักเท่าไหร่ ไม่ว่ากองทัพของอิสราเอลจะรุกคืบจากด้านเหนือไปยังด้านใต้ของเขตฉนวนกาซาได้อย่างมันส์ส์ส์มือ มันส์ส์ส์ตีน สามารถสูบน้ำทะเลปล่อยเข้าไปในอุโมงค์ของพวกนักรบฮามาส จนตกน้ำป๋อมแป๋มไปถึงขั้นไหน หรือไม่ว่าคุณพ่ออเมริกาท่านจะหนุนช่วยอย่างอิสราเอล แบบสุดลิ่มทิ่มริดสีดวงทวารเพียงใด แต่อย่างที่ปรมาจารย์สงครามท่านได้ร่ายเรียงไว้เป็นอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วนั่นแหละว่า..ถึงขั้นที่ผู้ที่อยู่กลางๆ อย่างถึงกับอดรนทนไม่ไหว ต้องส่งเรื่องฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(International Court of Justice) กล่าวหาว่ารัฐบาลและกองทัพอิสราเอล กระทำการชาวปาเลสไตน์ ไปแล้วถึงขั้นนั้น...แม้การฟ้องร้อง หรือแม้ว่าศาลยุติธรรมอย่างจะไม่ถึงกับมีน้ำอิ๊ว น้ำยามากมายสักเท่าไหร่ แต่การสูญเสียความชอบธรรม-ไร้ความชอบธรรม ของรัฐบาลและกองทัพอิสราเอลในการเข่นฆ่าล้างผลาญชาวปาเลสไตน์ ก็คือการตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเอง ความโหดเหี้ยมอำมหิต ที่ถูกเปิดเผย เปิดโปงจนทำให้กระแสต่อต้าน การประท้วง แผ่ซ่านไปแทบจะทั่วทั้งโลก และนับวันยิ่งจะถูกเปิดเผย เปิดโปงยิ่งขึ้นไปอีก อย่างเช่นข้อกล่าวหาของหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์รัฐบาลกาซา (The Gaza Government Media Office) ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลตัดแขน ตัดขา ควักอวัยวะสำคัญของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกฆ่าเอาไปใช้ประโยชน์ ชนิดน่าสยดสยองไม่น้อยไปกว่าพวกยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เอาเลยก็ว่าได้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะกรรมการอิสระ (Independent international investigate committee) เร่งเข้ามาสอบสวนโดยด่วน โดยมีหลักฐานจากศพชาวปาเลสไตน์ 80 ศพที่กองทัพอิสราเอลคืนให้ รวมทั้งการขุดศพจากสุสานหรือการจับตัวคนไข้ในโรงพยาบาลไปชำแหละ หรือไปทำซาลาเปาไส้คน หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ ยิ่งทำให้ความแบบไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันของกองทัพอิสราเอล ยิ่งน่าเกลียดน่ากลัว น่าขนลุกขนพองยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ความน่าสงสาร น่าเวทนา ของลูกหลานชาวยิวที่เคยถูกเข่น ถูกฆ่าในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนทำให้โลกตะวันตกทั้งมวล กลายเป็นพวกรักยิว หลงยิว เกิดกระแสต่อต้านมาโดยตลอด มาบัดนี้ชักกลายเป็นเป็นสายลมพลิกกลับ ส่งผลให้รัฐบาลยุโรปที่รักยิว หลงยิว ถูกต่อต้านโดยพวกนักศึกษา ประชาชน ในแต่ละประเทศ อย่างหนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...หรือสรุปแล้ว...โดยแนวโน้มย่อมมีแต่อีกนั่นแหละ ไม่ว่าผู้นำอิสราเอลจะพยายามหรือสงครามออกไปถึงขั้นไหน หรือไม่ว่ารัฐบาลอเมริกาจะพยายามหนุนช่วยอีกเพียงไร เช่นใด ก็ตาม แต่ในเมื่อโดยยุทธศาสตร์ของอิสราเอล คือดังที่รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันได้กล่าวเตือนไว้ตั้งแต่แรก ความพ่ายแพ้อิสราเอลย่อมส่งผลให้คุณพ่ออเมริกาต้องพลอยตามไปด้วยอย่างมิพึงสงสัย ดังนั้น...แนวรบด้านนี้ ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากแนวรบยุโรปตะวันออก...นั่นแล คือกำลังเป็นตัวบ่งชี้ ให้เห็นถึงของประมุขโลกของพวกอย่างเห็นได้ชัดเจน แจ่มแจ้ง อย่างมิอาจปฏิเสธได้...สิ่งที่น่าสนใจเอามากๆ...ในช่วงระยะนับจากนี้ จึงหนีไม่พ้นไปจากแนวรบสุดท้ายอย่าง “แนวรบทะเลจีนใต้” ที่เริ่มเขยิบๆ เข้ามาใกล้บ้านเฮายิ่งเข้าไปทุกที จะด้วยเหตุเพราะโรคหรือโรคกลัวจีน-เกลียดจีนในอเมริกา มันอาจหนักหนา-สาหัสกว่าโรคหรือโรคกลัวรัสเซีย-เกลียดรัสเซีย หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ แต่คงต้องยอมรับว่าแนวคิดในการ(Pivot to Asia) มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุค(โอบามา) ยุคนางเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาแล้วโน่นเลย อีกทั้งยังดำเนิน สืบเนื่อง อย่างไม่คิดจะลดราวาศอก ตลอดช่วงยุครัฐบาลที่ออกจะยิ่งกว่าอย่างเห็นได้โดยชัดเจน หรือทำให้ไม่ว่ารัฐบาลอเมริกันในการเลือกตั้งปลายปีนี้จะเป็นไปในรูปไหน จะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็ตามที แต่กระแสกลัวจีน-เกลียดจีนในอเมริกา น่าจะมีแต่เพิ่ม...กับ...เพิ่มอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้...ด้วยเหตุนี้...ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่บรรดาหมู่เฮาทั้งหลาย พึงต้องจับตาอย่างมิอาจกะพริบตา ก็น่าจะเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้อง พัวพันกับแนวรบด้านนี้นี่แหละเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวเรื่องโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ออกมาแถลงเมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมา ว่ากำลังคิดจะสร้างสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงฟิลิปปินส์อย่างเป็นการถาวร ในเกาะปะการังร้างๆ หรือในทะเลจีนใต้ จนทำให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนต้องออกเสียงคำรามว่าถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการเปลี่ยนคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยุคก่อนเคยให้ไว้กับจีน แต่สำหรับรัฐบาลฟิลิปปินส์ยุคใหม่ที่พร้อมเปิดฐานทัพ 4 แห่งให้กับกองทัพอเมริกันเข้าถึงกันอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการเริ่มต้นครั้งใหม่ในทะเลจีนใต้นั่นเอง...ไปจนถึงข่าวคราวการรื้อฟื้นฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในบริเวณภาคเหนือของเกาะกวม (Northern Mariana Island) ที่เคยใช้เป็นฐานบัญชาการทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่น เมื่อยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ห่างจากด้านตะวันออกของจีนประมาณ 1,800 ไมล์ (3,000 กิโลเมตร) หรือแม้กระทั่งข้อวิเคราะห์ ความคิด-ความเห็นของนักยุทธศาสตร์รัสเซียที่แม้จะแปลก แหวกแนว หรือออกจะอยู่พอสมควร แต่การหยิบเอาแนวคิดของผู้ที่อาจผงาดขึ้นเป็นผู้นำอเมริกาได้อีกเที่ยว อย่างมาตั้งเป็นคำถาม ข้อสังเกต เอาไว้ประมาณว่าก็พอจะมีที่มา-ที่ไปอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะความพยายามสร้างระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ อันเป็นความพยายามที่รัฐบาลอเมริกันยุคอดีตประธานาธิบดีผู้นี้เคยเริ่มต้นไว้บ้างแล้ว หรือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวจีน-เกลียดจีน ว่าเผลอๆ อาจหนักเสียยิ่งกว่าความกลัวรัสเซีย-เกลียดรัสเซียเอาเลยก็ไม่แน่!!!ยิ่งเมื่อกำลังใกล้ปรากฏในเดือนมกราคมปีนี้ ขณะที่แนวคิดการรวมตัว ร่วมไม้-ร่วมมือระหว่างพรรคฝ่ายค้านไต้หวัน 2 พรรค คือ(Taiwan People’s Party) ที่มีคะแนนนิยมประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ กับพรรค(Kuomintang) ที่มีคะแนนนิยมประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ดันเจ๊งกะบ๊งเอาดื้อๆ ส่งผลให้แห่งพรรครัฐบาล(Democrat Progressive Party) ที่คิดแยกตัวเป็นเอกราชจากจีน และมีคะแนนนิยมถึง 33 เปอร์เซ็นต์อาจนอนมาโดยไม่ต้องมีพระสวดนำหน้า ก็ยิ่งน่าจะส่งผลให้บริเวณช่องแคบไต้หวันยิ่งระอุดุเดือดยิ่งขึ้นไปเท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า...อะไรต่อมิอะไรมันชักทำท่าว่ากำลังใกล้เข้ามาหน้าของหมู่เฮายิ่งเข้าไปทุกที แม้ว่าแถวๆ พม่าหรือเมียนมา เริ่มเบาๆ ลงไปมั่งแล้ว อันเนื่องมาจากการหาระหว่างจีนกับพม่าเริ่มเป็นไปด้วยดี แต่ด้วยเหตุที่ความกลัวจีน-เกลียดจีนของคุณพ่ออเมริกา มันออกจะเอามากๆ ประเทศหญ้าแพรกอย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮาทั้งหลาย จึงต้องพยายามถ่างตาอย่างมิอาจกะพริบตาเป็นอันขาด!!!