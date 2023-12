ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๖๔)

รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 เป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ทั้งรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 และรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดตั้งต้นให้เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญความแตกต่างจะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เคยมีการปกครองแบบราชาธิปไตยของตัวเองมาก่อน ส่วนเบลเยี่ยมนั้นก้าวเข้าสู่การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยไม่เคยเป็นอิสระและไม่เคยมีสถาบันกษัตริย์ของตัวเองมาก่อน โดยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นมาโดยตลอดแม้ว่า เนเธอร์แลนด์จะเคยมีการปกครองแบบราชาธิปไตย แต่ก็ดำรงอยู่มาจนถึง ค.ศ. 1579 หลังจากนั้นจนถึงค.ศ. 1806 เนเธอร์แลนด์ปกครองภายใต้ระบอบสาธารณรัฐ และแม้ว่าในปี ค.ศ. 1806 จะกลับมาเป็นราชาธิปไตย แต่ก็อยู่ภายใต้กษัตริย์ที่มาจากฝรั่งเศส ต่อมาเนเธอร์แลนด์ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้นโปเลียน จนกระทั่งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในในปี ค.ศ. 1813 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์เมื่อเนเธอร์แลนด์ต้องปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ บรรดาชนชั้นนำในเนเธอร์แลนด์ได้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยอัญเชิญให้ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ (sovereign prince) และจะต้องสถาปนารื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ขึ้น และร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดหลักการการปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญประเทศในยุโรปประเทศแรกที่มีการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์หลังจากที่ถูกล้มและสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นแต่ล้มเหลว และกลับมามีสถาบันกษัตริย์อีกคือ อังกฤษ การรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์อังกฤษเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำกองทัพที่มีอิทธิพลต่อรัฐสภา, ตัวรัฐสภาเอง และการสนับสนุนจากประชาชนที่ปฏิเสธระบอบสาธารณรัฐ ที่ประชาชนเห็นว่าเลวร้ายกว่าการอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ และสุดท้ายคือ การอ้างพระประสงค์อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าส่วนในกรณีของเนเธอร์แลนด์ ปัจจัยสำคัญประการแรกที่มีอิทธิพลต่อการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1813 ไม่ต่างจากปัจจัยในการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1660 ปัจจัยที่ว่านี้คือแต่จะต่างกันตรงที่ของอังกฤษ เป็นกองทัพของอังกฤษเองที่นำโดยส่วนของเนเธอร์แลนด์ เป็นกองทัพต่างชาติที่ทำสงครามชนะฝรั่งเศส และปลดปล่อยเนเธอร์แลนด์ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้นโปเลียน และกองทัพต่างชาติที่ว่านี้ คือ กองทัพรัสเซียปรัสเซียและอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหพันธมิตรครั้งที่หก (the Sixth Coalition)ปัจจัยประการต่อมาคือประชาชนส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ต้องการกลับไปเป็นสาธารณรัฐ เพราะพวกเขาเห็นประโยชน์จากการปกครองแบบราชาธิปไตยในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1806-1810 ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้น้องชายของนโปเลียน พวกเขาเรียกร้องให้วิลเลม เฟรดริค (Willem Frederik) ขึ้นเป็นกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ แม้ว่าในตอนแรก วิลเลม เฟรดริค (Willem Frederik) ตั้งใจจะกลับมาเป็นประมุขของรัฐภายใต้ระบอบสาธารณรัฐในการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ในเนเธอร์แลนด์และในอังกฤษ จะพบว่า ปัจจัยด้านประชาชนมีอิทธิพลสำคัญในทั้งสองประเทศคือแต่มีข้อน่าสังเกตคือ การที่คนอังกฤษไม่ต้องการสาธารณรัฐ พอเข้าใจได้ เพราะอังกฤษอยู่ในช่วงสาธารณรัฐเพียง 10 ปี นั่นคือ ระหว่าง ค.ศ. 1649-1660 และระบอบสาธารณรัฐยังไม่สามารถลงหลักปักฐานลงตัวได้ ส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐมาเป็นเวลาถึง 227 ปีแล้ว ก็ยังไม่สามารถทำให้ชาวดัตช์รู้สึกลงตัวกับระบอบสาธารณรัฐได้ปัจจัยต่อมาคือจากการที่วิลเลม เฟรดริค สืบเชื้อสายมาจากไม่ต่างจากที่พระเจ้าชาร์ลสที่สองเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่ง หรือพระเจ้าหลุยส์ที่สิบแปดที่สืบเชื้อแต่ความแตกต่างระหว่างการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์เนเธอร์แลนด์กับของอังกฤษในปี ค.ศ. 1660 และของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 (ปีเดียวกันกับที่มีการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ในเนเธอร์แลนด์) คือ ของอังกฤษและฝรั่งเศสมีการอ้างถึงพระประสงค์และพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ แต่ไม่ปรากฎชัดเจนในรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 เพราะรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 ไม่มีคำนำหรือศุภมัสดุอย่างที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1814 ที่มีการอ้างถึงพระประสงค์และพระกรุณาธิคุณ (Divine Providence and the grace of God) ในการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ ส่วนอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่การอ้างถึงพระประสงค์และพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ดังข้อความที่ปรากฎในคำประกาศการเสวยราชสมบัติของพระเจ้าชาร์ลสของรัฐสภาวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1660ปัจจัยด้านตัวบุคคลที่เป็นชนชั้นนำที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ในเนเธอร์แลนด์คือผู้เป็นนักการเมืองและนักกฎหมาย ส่วนของอังกฤษคือ นายพลจอร์จ มองค์ฟาน โฮเคนดอร์ป เห็นว่า เนเธอร์แลนด์ควรจะต้องปกครองในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องกำหนดให้กษัตริย์เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและมีอำนาจมากพอที่จะปกป้องประชาชนได้ เพราะเขาเห็นว่า ตำแหน่งประมุขของรัฐเดิมในระบอบสาธารณรัฐ (stadholder) ไม่มีอำนาจมากพอที่จะปกป้องประชาชนคนธรรมดาจากอำนาจคณาธิปไตยของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่ (provinces) ซึ่งเป็นปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาตลอดระยะเวลา 227 ปีที่เนเธอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐ ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงไปในตอนก่อนๆ แล้ว ขณะเดียวกัน ฟาน โฮเคนดอร์ปเชื่อว่าการสถาปนารื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์เนเธอร์แลนด์จะช่วยให้เนเธอร์แลนด์เหนือและใต้รวมกันเป็นเอกภาพได้ ทั้งประชาชนทั่วไปและชนชั้นนำในเนเธอร์แลนด์ต่างต้องการและคาดหวังว่า ภายใต้การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีสถาบันกษัตริย์ที่เข้มแข็งจะช่วยทำให้เกิดเอกภาพและความสงบเรียบร้อยขึ้นในประเทศ หลังจากที่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองต่างๆมามากมายตั้งแต่ ค.ศ. 1795-1814 เพราะภายในระยะเวลาเพียง 19 ปี เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนระบอบการปกครองไปถึงสามระบอบ นั่นคือ ระบอบสาธารณรัฐ ระบอบราชาธิปไตย และการตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้นโปเลียนจากเงื่อนไขที่ต้องการรวมเนเธอร์แลนด์เหนือและใต้ให้เป็นเอกภาพภายใต้รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1814 ในช่วงแรกที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 วิลเลม เฟรดริค ในฐานะประมุขของรัฐที่ยังไม่ประกาศพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ แต่เป็นเพราะพระองค์เห็นว่า ไม่สมควรจะประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์หากยังไม่สามารถรวมเนเธอร์แลนด์เหนือ-ใต้ได้ พระองค์จึงเริ่มดำเนินการที่จะบูรณาการดินแดนทางใต้ที่เรียกว่าหรือพื้นที่ที่เป็นในปัจจุบัน และในการประชุมที่เวียนนา (the Congress of Vienna) ได้มีการตกลงให้เบลเยี่ยมอยู่กับเนเธอร์แลนด์ จากนั้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1815 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีของเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กในรัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ และ วิลเลม เฟรดริค ได้ประกาศว่า พระองค์คือ กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (the United Kingdom of the Netherlands)แต่ความเป็นเอกภาพของเนเธอร์แลนด์ (United Kingdom of the Netherlands) ที่เริ่มขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1815 ก็ต้องสิ้นสุดลงภายในเวลาเพียงสิบห้าปี เพราะในปี ค.ศ. 1830 เบลเยี่ยมได้ก่อการปฏิวัติแยกตัวเป็นอิสระจากเนเธอร์แลนด์ และเป็นที่มาของการเกิดประเทศเบลเยี่ยมและรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยมฉบับ ค.ศ. 1831 อันเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นกัน โดยจะกล่าวถึงสาเหตุของการปฏิวัติของเบลเยี่ยมในตอนต่อไป