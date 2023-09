ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๔๗)

ในการทำความเข้าใจขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม ควรเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเบลเยี่ยมมีที่มาตั้งแต่ ค.ศ. 1831 มีการแก้ไขปรับปรุงครั้งสำคัญในปี ค.ศ. 1993 แก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ ระบอบการปกครองที่เป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญได้กล่าวไปในตอนก่อนๆ แล้วว่า รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสามฉบับ อันได้แก่ ฉบับ ค.ศ. 1791, 1814 และ 1830 นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากหลักการการปกครองของอังกฤษด้วย ที่ไม่เรียกว่าได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญอังกฤษ เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่อังกฤษปกครองด้วยรัฐธรรมนูญตามจารีตประเพณี ดังนั้น หลักการการปกครองจึงมีความสำคัญผู้เขียนได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ. 1791 ไปแล้ว และเล่าค้างถึงรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 โดยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ฝรั่งเศสกลับมามีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกล้มไปในปี ค.ศ. 1791 การกลับมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 จึงมีความคล้ายคลึงกับการกลับมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1660 หลังจากที่อังกฤษปกครองโดยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเวลา 11 ปี นั่นคือ ระหว่าง ค.ศ. 1649-1660 ช่วงเวลาที่มีการื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์กลับคืนมานั้นเป็นที่รู้จักในทางประวัติศาสตร์ว่าเป็น “ยุคแห่งการฟื้นฟู” หรือ the English Restoration ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 จึงเป็น the French Restorationและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์นอกเหนือไปจากความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็คือจากการที่นายพลมองค์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษกลับคืนมาในปี ค.ศ. 1660 ทำให้หลายคนย่อมคิดว่าไปว่า เขาคือนายทหารผู้จงรักภักดีอย่างเต็มที่ต่อราชวงศ์และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1642 จนถึง ค.ศ. 1660แต่จุดยืนและพฤติกรรมที่ปรากฎให้เห็นมันไม่สามารถกล่าวยืนยันได้เช่นนั้น !!ตอนเริ่มต้นสงครามกลางเมือง มองค์มีจุดยืนที่เป็นกลาง ต่อมาเมื่อพระเจ้าชาร์ลสทรงสั่งให้กองทัพอังกฤษในไอร์แลนด์เข้าร่วมสงครามกลางเมือง มองค์ไม่ยอมถวายสัตย์ แต่ยืนยันว่าจงรักภักดีต่อกษัตริย์ ต่อมาเมื่อเขาถูกฝ่ายรัฐสภาจับตัวได้ ในขณะที่ทหารฝ่ายเขายอมย้ายข้างไปอยู่กับฝ่ายรัฐสภา แต่ช่วงแรก เขายืนหยัดอยู่ฝ่ายกษัตริย์ ต่อมาเขายอมย้ายไปอยู่กับฝ่ายรัฐสภาและยอมสาบานตนกับฝ่ายรัฐสภาและรบให้ฝ่ายรัฐสภา เขาสามารถทำให้กองทัพฝ่ายรัฐสภาชนะศึกในสก๊อตแลนด์ในปี ค.ศ. 1650 และเข้านำการรบทางเรือ แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ด้วยอัจฉริยภาพทางการทหาร มองค์ก็สามารถนำทัพเรือของฝ่ายรัฐสภาชนะสงครามระหว่างอังกฤษกับพวกดัทช์ได้ต่อมาสถานการณ์ในปี ค.ศ. 1959 ถือได้ว่า เปราะบางและพลวัตรอย่างรุนแรง มีการเคลื่อนไหวจากทุกฝ่าย แม้ว่าจะมีเพียงสองเป้าหมาย นั่นคือ คงไว้ซึ่งสาธารณรัฐ หรือกลับไปเป็นราชอาณาจักร มองค์จะตัดสินใจอย่างไร ? ยาตราทัพจากสก๊อตแลน์เข้าลอนดอน ยึดอำนาจ และขึ้นเป็นผู้ปกครองเองแทนริชาร์ด ครอมเวล ? หรือใช้กองกำลังของเขาในการฟื้นสถาบันกษัตริย์ ?ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1660 รัฐสภาได้ส่งหนังสือเชิญมองค์ ในขณะที่มองค์ได้เคลื่อนกองกำลังมุ่งลงลอนดอนอย่างช้าๆ โดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายของมองค์คืออะไร จนวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1660 กองกำลังของเขาได้เข้ายึดลอนดอน และประกาศต่อสาธารณะสนับสนุนระบอบสาธารณรัฐ แต่เบื้องหลังเขาได้แอบเจรจาอย่างลับๆ กับตัวแทนของพระเจ้าชาร์ลสที่สองที่ทรงลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศส โดยสาระสำคัญของการเจรจานั้นคือการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาสู่คำประกาศของพระเจ้าชาร์ลสที่สองที่เรียกว่าในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1660การที่พระราชสาส์นหรือคำประกาศดังกล่าวได้ชื่อว่า Breda เพราะขณะนั้น พระเจ้าชาร์ลสที่สองทรงลี้ภัยและพำนักอยู่ที่เมืองเบรดา ในเนเธอร์แลนด์คำประกาศ the Declaration of Breda ของพระเจ้าชาร์ลสที่สองนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นายพลมองค์ได้ทำหนังสือลับไปกราบบังคมทูลต่อพระองค์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1659 อันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์ทางการเมืองในอังกฤษที่ไม่มีใครรู้ว่าจะลงเอยไปในทิศทางใดระหว่างการเป็นสาธารณรัฐกับการกลับไปเป็นราชอาณาจักร และไม่มีใครล่วงรู้ว่านายพลมองค์เลือกอะไรระหว่างสาธารณรัฐกับราชอาณาจักร แต่ไม่ว่าอังกฤษจะเดินหน้าไปทางใด ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตทางการเมืองของอังกฤษขณะนั้นคือ ผู้คุมกองกำลัง