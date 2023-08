ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม (ตอนที่ ๔๕)

ในการทำความเข้าใจขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เบลเยี่ยม ควรเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเบลเยี่ยมมีที่มาตั้งแต่ ค.ศ. 1831 มีการแก้ไขปรับปรุงครั้งสำคัญในปี ค.ศ. 1993 และแก้ไขครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ ระบอบการปกครองที่เป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้กล่าวไปในตอนก่อนๆ แล้วว่า รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม ค.ศ. 1831 ได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสามฉบับ อันได้แก่ ฉบับ ค.ศ. 1791, 1814 และ 1830 นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากหลักการการปกครองของอังกฤษด้วย ที่ไม่เรียกว่าได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญอังกฤษ เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่อังกฤษปกครองด้วยรัฐธรรมนูญตามจารีตประเพณี ดังนั้น หลักการการปกครองจึงมีความสำคัญผู้เขียนได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ. 1791 ไปแล้ว และเล่าค้างถึงรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 โดยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ฝรั่งเศสกลับมามีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกล้มไปในปี ค.ศ. 1791 การกลับมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 จึงมีความคล้ายคลึงกับการกลับมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1660 หลังจากที่อังกฤษปกครองโดยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเวลา 11 ปี นั่นคือ ระหว่าง ค.ศ. 1649-1660 ช่วงเวลาที่มีการื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์กลับคืนมานั้นเป็นที่รู้จักในทางประวัติศาสตร์ว่าเป็น “ยุคแห่งการฟื้นฟู” หรือ the English Restoration ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1814 จึงเป็น the French Restorationหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมอังกฤษถึงต้องรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาทั้งๆ ที่ยกเลิกไปแล้ว คำตอบคือ ในช่วง 11 ปีที่อังกฤษเป็นสาธารณรัฐ แนวคิดเรื่องสาธารณรัฐก็ดี การปกครองแบบสาธารณรัฐในความเป็นจริงก็ดี ไม่สามารถลงหลักปักฐานในสังคมอังกฤษได้ บ้านเมืองยังอยู่ในสภาวะสับสนอลหม่าน ใกล้อนาธิปไตย อังกฤษจึงจำเป็นต้องรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์กลับคืนมา และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์นอกเหนือไปจากความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็คือจากการที่นายพลมองค์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษกลับคืนมาในปี ค.ศ. 1660 ทำให้หลายคนย่อมคิดว่าไปว่า เขาคือนายทหารผู้จงรักภักดีอย่างเต็มที่ต่อราชวงศ์และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1642 จนถึง ค.ศ. 1660 แต่จุดยืนและพฤติกรรมที่ปรากฎให้เห็นมันไม่สามารถกล่าวยืนยันได้เช่นนั้น !!เพราะในช่วงที่เริ่มสงครามเกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษระหว่างฝ่ายกษัตริย์ พระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่ง กับ ฝ่ายรัฐสภา ในตอนเริ่มเกิดสงคราม มองค์กำลังประจำการอยู่ที่ดับลิน ไอร์แลนด์ จุดยืนของเขาต่อความขัดแย้งระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับฝ่ายรัฐสภาคือ กองทัพควรจะเป็นกลาง โดยเฉพาะกองทัพที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาที่ดับลินแต่กองทัพของเขาไม่สามารถคงความเป็นกลางได้หลังจากที่พระเจ้าชาร์ลสได้มีบัญชาให้กองทัพอังกฤษในไอร์แลนด์เข้าร่วมทำสงคราม และผู้บังคับบัญชากองทัพขณะนั้นคือมีคำสั่งให้ทหารทุกนายต้องถวายสัตย์ปฏิญาณจะว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่งมองค์ปฏิเสธที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดีต่อพระเจ้าชาร์ลส !และผลจากการที่เขาไม่ยอมถวายสัตย์ทำให้เขาต้องถูกนำตัวไปขังไว้ที่เมืองบริสตอล และและที่บริสตอล เขาได้มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลที่เขาไม่ถวายสัตย์ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่ง และแม้ว่าเขามีเหตุผลที่จะไม่ถวายสัตย์ แต่เขาก็สามารถทำให้พระเจ้าชาร์ลสไว้วางพระราชหฤทัยในความจงรักภักดีของเขาได้ นอกจากนี้ เขายังได้กราบบังคมทูลถวายความเห็นในทางการทหารที่สร้างความประทับใจให้แก่พระองค์อย่างยิ่ง จนพระองค์ได้ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่มาจากไอร์แลนด์และทำการต่อสู้กับกองกำลังทหารของฝ่ายรัฐสภาต่อมาในสมรภูมิที่เมืองแนนทวิช (Nantwich) ในปี ค.ศ. 1644 มองค์และนายทหารอีก 72 นายถูกฝ่ายรัฐสภาจับเป็นนักโทษพร้อมกับพลทหารอีก 1500 นาย และที่สมรภูมิเมืองแนนทวิชนี่เองที่บรรดาทหารที่เป็นนักโทษที่เคยอยู่ฝั่งพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่งจำนวน 800 คนได้เปลี่ยนใจย้ายข้างไปอยู่กับฝ่ายรัฐสภาแม้มองค์จะเคยเปลี่ยนใจย้ายจุดยืนจากเป็นกลางมาเป็นฝ่ายพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่ง แต่ในปี ค.ศ. 1644 ท่ามกลางการย้ายข้างของทหาร 800 นายที่เคยอยู่ข้างพระเจ้าชาร์ลที่หนึ่ง มองค์ยังคงยืนหยัดไม่เปลี่ยนใจย้ายข้างเขาถูกย้ายมาจองจำที่หอคอยลอนดอน (the Tower of London) และในช่วงที่เขาถูกจองจำนี้ เขาได้ใช้วเลาไปการเขียนเรื่องการเมืองและการทหาร ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “ซึ่งถอดมาจากประสบการณ์สมัยที่เขาไปรบให้กับพวกดัทช์แต่ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ความสามารถทางการทหารของเขา ทำให้ฝ่ายรัฐสภาไม่อยากเก็บเขาไว้ในคุกโดยเปล่าประโยชน์ ฝ่ายรัฐสภาจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้มองค์หันมารบให้ฝ่ายรัฐสภา ซึ่งในที่สุด ฝ่ายรัฐสภาก็สามารถโน้มน้าวมองค์ได้สำเร็จ หลังจากที่เขายอมสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อฝ่ายรัฐสภา เขาได้รับการปล่อยตัวในปี ค.ศ. 1646 และได้รับแต่งตั้งยศพลตรีแห่งกองทัพรัฐสภาที่ถูกส่งไปปราบกบฏไอริชขณะเดียวกัน มีแหล่งข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่า เหตุผลที่มองค์ยอมเปลี่ยนขั้วย้ายข้างก็เพราะเขาได้ข่าวว่า ฝ่ายกษัตริย์พ่ายแพ้สงครามในอังกฤษ !เมื่อเขายาตราทัพไปไอร์แลนด์ แม้ว่าเขาจะสามารถปราบพวกกบฏได้ แต่เขากลับขอเจรจาพักรบกับผู้นำกบฏไอริชในเงื่อนไขที่ฝ่ายรัฐสภาไม่สามารถรับได้ การตัดสินใจพักรบโดยพลการของมองค์เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนแรงและเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1649 หลังจากที่ฝ่ายรัฐสภาชนะสงครามรอบแรก และมีการพิพากษาสำเร็จโทษพระเจ้าชาร์ลสโดยการบั่นพระเศียร ทางสก็อตแลนด์ได้ประกาศให้เจ้าชายชาร์ลส พระราชโอรสของพระเจ้าชาร์ลสที่หนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าชาร์ลสที่สอง ทหารส่วนใหญ่ในกองทัพของมองค์ก็เกิดเปลี่ยนขั้วย้ายข้างหันไปจงรักภักดีต่อพระเจ้าชาร์ลสที่สอง ส่วนตัวเขาเดินทางกลับไปยังลอนดอน และต้องเผชิญกับการพิพากษาจากฝ่ายรัฐสภาในข้อหาที่เขาไปเจรจากับพวกไอริชโดยพลการแต่ผู้นำกองทัพของฝ่ายรัฐสภาได้เล็งเห็นถึงอัจฉริยภาพทางการทหารของมองค์มาโดยตลอด เขาจึงออกคำสั่งให้มองค์คุมกองทหารที่เตรียมไว้เพื่อบุกสก็อตแลนด์ แต่จากการที่มองค์ไม่ยอมย้ายขั้วเปลี่ยนข้างในตอนแรกที่เขาถูกจับที่เมืองแนนทวิช รวมทั้งการตัดสินใจเจรจากับพวกกบฏไอริชโดยพลการ ทำให้กองทหารนั้นไม่ไว้ใจว่ามองค์จะเป็นพวกรัฐสภาจริงๆ ทำให้ครอมเวลต้องหากองทหารใหม่ให้มองค์(โปรดติดตามตอนต่อไป)