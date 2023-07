ขอบเขตพระราชอำนาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตอนที่ ๔๒) : กำเนิดระบบรัฐสภาเสียงข้างน้อยของนอร์เวย์

จากที่กล่าวไปในตอนก่อนๆ จะพบว่า นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งนอร์เวย์ยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีการยุบสภาก่อนครบวาระ พระมหากษัตริย์นอร์เวย์จะทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรปรากฏในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1814 แก้ไข ค.ศ. 2020 ในมาตรา 12 และพระมหากษัตริย์จะทรงถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามมติของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการถอดถอนนี้ปรากฏในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่า สภาผู้แทนราษฎรของนอร์เวย์จะไม่มีการยุบก่อนครบวาระสี่ปีถือเป็นประสบการณ์วิวัฒนาการทางการเมืองเฉพาะตัวของนอร์เวย์ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และได้ปฏิบัติตามนั้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 มาจนเพิ่งจะมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2007 และในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ฉบับ ค.ศ. 1814 แก้ไข ค.ศ. 2020) มาตรา 71 บัญญัติไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สภาผู้แทนราษฎรของนอร์เวย์เรียกว่า Storting ซึ่งคำว่า ting แปลว่าที่ประชุม ส่วนคำว่า stort แปลว่า ใหญ่ รวมแล้วหมายถึง ที่ประชุมหรือสภาใหญ่) จะต้องทำหน้าที่ดังที่ได้กล่าวไปเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน (Article 71. The Members of the Storting function as such for four successive years.) และไม่มีมาตราใดในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีหรือพระมหากษัตริย์ยุบสภาก่อนครบวาระสี่ปีเลย (ผู้สนใจ ดู https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/35061/102254/F1641754591/NOR35061%20ENG%202020.pdf )ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1884-1918 กล่าวได้ว่า การเมืองนอร์เวย์เข้าสู่ช่วงที่รัฐสภาเป็นใหญ่ (parliamentarism) ที่อิงอยู่กับเสียงข้างมาก ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่วงที่กล่าวได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งและมีปัญหาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายนักในการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1918 ถือเป็นการสิ้นสุดของระบบสองพรรคในนอร์เวย์ คำว่าระบบสองพรรคนี้มิได้หมายความว่า มีพรรคการเมืองในนอร์เวย์เพียงสองพรรค แต่หมายถึงการที่มีแค่สองพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับกรณีของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ถูกเรียกว่าเป็นการเมืองระบบสองพรรค ไม่ได้หมายความว่า มีพรรคการเมืองแค่สองพรรค เพราะในความเป็นจริงทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มีพรรคการเมืองต่างๆ มากมาย แต่มีสองพรรคใหญ่เท่านั้นที่ได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกจากคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ว่าในการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 1918 เป็นจุดสิ้นสุดของการเมืองระบบสองพรรคในนอร์เวย์ เพราะจากผลการเลือกตั้ง ไม่มีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงข้างมากหรือรองลงมาไม่มากนัก แต่พรรคใหญ่สามพรรคที่ว่านี้ อันได้แก่ พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคเสรีนิยม พรรคแรงงาน แต่ละพรรคได้คะแนนเสียงหนึ่งในสามของคะแนนเสียงทั้งหมด ไม่มีพรรคใดได้ ส.ส. ข้างมากเกินครึ่งสภา และเป็นเช่นนี้ไปจนถึง ค.ศ. 1945 เมื่อไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากในสภา วิกฤตคณะรัฐมนตรียิ่งเกิดขี้นบ่อยครั้งมากขึ้น แม้แต่รัฐบาลผสมหลายพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างน้อย และเมื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย รัฐบาลจึงอ่อนแออนึ่ง ผู้เขียนขอย้ำว่า คำว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือ minority government นี้หมายถึง รัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวหรือผสมกันหลายพรรค แต่ไม่ได้มี ส.ส. เกินครึ่งของสภา แต่รวมแล้วมีจำนวนที่มากกว่า ส.ส. พรรคอื่นๆ ที่ไม่สามารถรวมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ตั้งแต่หลัง ค.ศ. 1918-1945 กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่การเมืองนอร์เวย์อยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพ รัฐบาลอ่อนแอ มีการเปลี่ยนรัฐบาลถึงสิบชุดระหว่าง ค.ศ. 1918-1935 และรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในนอร์เวย์ในช่วงนี้ ก็จะต่างจากรัฐบาลในประเทศอื่นๆ ที่เป็นระบบหลายพรรค เพราะในประเทศอื่นๆ ที่เป็นระบบหลายพรรค รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเกิดจากการผสมหลายพรรค แต่ของนอร์เวย์จะเป็นพรรคเดียวที่จัดตั้งรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองบางพรรคหรือพรรคอื่นๆ ในสภาเมื่อในกรณีของนอร์เวย์ เมื่อรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลพรรคเดียวที่ได้เสียงจากพรรคอื่นในตอนจัดตั้งรัฐบาล แต่พรรคอื่นไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลหรือมีคนของตนในคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงอ่อนแอมาก และอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะล่มอยู่ตลอดเวลา สภาพการณ์ของนอร์เวย์จึงเข้าข่าย minority parliamentarism ซึ่งต่างจากช่วงก่อน ค.ศ. 1918 ที่เป็น majority parliamentarismสาเหตุที่ทำให้นอร์เวย์เข้าสู่การเป็น minority parliamentarism ก็คือ ก่อน ค.ศ. 1918 ยังมีพรรคการเมืองที่ได้เสียงเกินครึ่งสภา แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ตั้งแต่การเลือกตั้ง ค.ศ. 1918 ไม่มีพรรคใดได้เสียงเกินครึ่ง แถมพรรคสำคัญสามพรรคได้เสียงแค่หนึ่งในสาม สาเหตุอะไรที่ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากอย่างที่เคยได้ ?คือผู้คนไม่พอใจกับพรรคเสรีนิยมที่เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ ค.ศ. 1913 จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลไม่สามารถรับมือหรือบริหารจัดการได้ อันได้แก่ ปัญหาเงินเฟ้อ การขาดการแบ่งสันปันส่วนอาหารที่มีประสิทธิภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ด้วยนอร์เวย์ดำรงความเป็นกลางตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลนโครงสร้างทางสังคมที่เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราว ค.ศ. 1900 ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรง อันได้แก่ จำนวนชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ความขัดแย้งระหว่างคนงานกับนายจ้างที่ผูกกับการปฏิวัติในรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 รวมทั้งการปฏิวัติในประเทศต่างๆ ในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และการเกิดภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศตกต่ำในช่วง ค.ศ. 1920-1921พรรคการเมืองต่างๆ ที่ไม่ใช่พรรคสังคมนิยมเองต่างก็ไม่สามารถมีความเห็นพ้องต้องกันได้ และมีความแตกแยกจากการแข่งขันต่อสู้กันภายในพรรค กระนั้น พรรคเหล่านี้ก็ไม่ไว้ใจพรรคสังคมนิยม ต่างกลัวการปฏิวัติของขบวนการชนชั้นผู้ใช้แรงงาน ส่วนพรรคสังคมนิยมก็ไม่ศรัทธาสมาทานในประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่ไม่ศรัทธาสมาทานระบบรัฐสภา ก็เพราะในการเลือกตั้ง ส.ส. พรรคสังคมนิยมได้รับเลือกตั้งเข้าสภาเป็นจำนวนที่น้อยมากปัญหาความไม่ศรัทธาสมาทานในระบบการเมืองที่ตนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือขึ้นสู่อำนาจได้ และทำท่าจะหันไปปฏิวัติล้มระบบและปัญหาความไม่ไว้วางใจหรือกลัวพรรคที่มีแนวปฏิวัตินี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกประเทศ