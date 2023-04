เตรียมรื้อ EIA “กำแพงกันคลื่น” ยับยั้งอำนาจรัฐ อุดช่องผลาญงบ ชายหาดท่องเที่ยว ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ภาคประชาสังคมยังคงเรียกร้องต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่เป็นปัญหาทำลายระบบนิเวศชายฝั่ง ก่อให้เกิดการผลาญงบมหาศาล ยิ่งหลังจากประเทศไทยยกเลิกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ตั้งแต่ปี 2556 ตลอดชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เกิดโครงการกำแพงกันคลื่นกว่า 107 โครงการทั่วประเทศ ถลุงงบประมาณกว่า 6,694 ล้านบาทกับภารกิจทวงคืนชายหาด นำโดยกลุ่มและเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด 94 องค์กร ทั่วภาคใต้ และภาคตะวันออก มีการชุมนุมเรียกร้องให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาด ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้ยกระดับการชุมนุมไปยังบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประกาศจุดยืนผ่านข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้กรมโยธาฯ รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น2. เรียกร้องให้โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ต้องกลับมาทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA3. ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่นในเวลาต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นดำเนินการทบทวนให้ “การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล : กรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...นับว่าเป็น “ชัยชนะเบื้องต้น” ของภาคประชาสังคม พร้อมกันนี้ทางภาครัฐได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากโครงการกำแพงกันคลื่น เพื่อพิจารณาแนวทางต่อไป เพื่อคลี่คลายยุติปัญหาเกี่ยวกับกำแพงกันคลื่นทุกมิติ โดยเฉพาะการทำโครงการที่ไม่รอบคอบ ขาดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA การขาดการรับฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ หลังก่อนหน้านี้ในปี 2556 ทส.ออกประกาศยกเลิก EIA โครงการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่งทุกขนาดที่มีความยาวตั้งแต่ 200 เมตร โดยให้เหตุผลว่า EIA ทำให้เกิดการก่อสร้างล่าช้าทว่า ภายหลังการยกเลิก EIA ส่งผลให้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีการเร่งเครื่องก่อสร้างได้โดยไม่สนใจผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เกิดการกำเเพงกันคลื่นกัดกินชายหาดทั่วประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภายใต้การดำเนินการโดยหน่วยงานหลักๆ อย่าง “กรมโยธาธิการเเละผังเมือง” เเละ “กรมเจ้าท่า”ผุดโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย รวมทั้งใช้งบประมาณที่สูงเป็นเท่าทวีคูณ ระหว่างปี 2550 - 2557 งบของทั้ง 2 กรมใหญ่ รวมแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยกรมเจ้าท่ามี 13 โครงการ กรมโยธาฯ มี 32 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็กๆ แต่ภายหลังยกเลิก EIA ปี 2556 งบประมาณในช่วงปี 2558 - 2566 พุ่งขึ้นไปที่ 8,400 ล้านบาท ถูกเทไปที่กรมโยธาฯ 78.9% จำนวน 107 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 125 โครงการ ใช้งบประมาณ 6,600 ล้านบาท ขณะที่กรมเจ้าท่าใช้ไป 1,700 ล้านบาทอ้างอิงข้อมูลของ Beach for life จากการเฝ้าติดตามการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตลอด 10 ปี พบว่า ชายหาดถูกคุกคามทำลายและแทนที่ด้วยกำแพงปูนด้วยงบประมาณกว่า 6,694 ล้านบาทและ เกิดโครงการกำแพงกันคลื่นกว่า 107 โครงการทั่วประเทศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยในการดำเนินการจะเริ่มจากการที่กรมฯ ได้รับคำขอโครงการจากท้องถิ่น และทำการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการตามระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชน หรือทรัพย์สินของทางราชการ และต้องสอดคล้องกับข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการดำเนินการศึกษา สำรวจออกแบบตามหลักวิชาการ โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบนั้น กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อนำข้อคิดเห็นไปทบทวนปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม จึงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างต่อไป พร้อมกันได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบในระยะยาวหลังก่อสร้างเสร็จโดยปัจจุบันมีการปรับแนวทางการออกแบบเป็นโครงสร้างป้องกันรูปแบบผสมผสานที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมตามมาตรฐานวิชาการ เพิ่มการเสริมทรายชายหาดหน้าเขื่อน ซึ่งจะใช้แทนโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะที่มีขนาดใหญ่ ในบริเวณพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง และมีความสวยงาม กลมกลืนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากขึ้น โดยจะดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่เดือดร้อนเร่งด่วน และจำเป็นตามหลักวิศวกรรมเท่านั้น และโครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนของคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองแต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้อำนาจก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยไม่ต้องทำ EIA สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การเสาะหาพื้นที่ชายหาดที่จะเข้าไปสร้างกำแพง แม้ว่าเป็นหาดที่ไม่กัดเซาะ ก็ลุแก่อำนาจเข้าไปสร้างกำแพงกันคลื่นโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ช่องว่างทางกฎหมายที่เปิดไฟเขียวไม่ต้องทำ EIA ได้กลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มทุน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินทั้งการลงทุนก่อสร้าง และการบำรุงรักษาในระยะยาวนอกจากนี้ ชายฝั่งในหลายพื้นที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ ไม่มีความจำเป็นต้องทำกำแพงกันคลื่น มิหนำซ้ำ กำแพงกันคลื่นยังเป็นการซ้ำเติมให้เกิดการกัดเซาะที่รุนแรงต่อเนื่องไม่รู้จบ โดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายน้ำช่วงสิ้นสุดโครงสร้างกำแพงกันคลื่น เกิดการสะท้อนกลับของคลื่นที่วิ่งเข้ามาปะทะหน้ากำแพงกันคลื่น ทำให้คลื่นที่สะท้อนกลับหอบนำทรายหน้ากำแพงกันคลื่นออกไปในทะเล นอกจากนี้ ยังกระทบต่อการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดอีกทั้งการรื้อกำแพงกันคลื่นที่มาการสร้างไปแล้ว ไม่ได้ทำให้ชายหาดกลับไปเป็นเหมือนเดิม เพราะคลื่นที่เข้ามาตีกำแพงทุกวัน ทำให้ท้องน้ำหน้ากำแพงลึก เกิดการเปลี่ยนทิศทางน้ำ เปลี่ยนมวลตะกอน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลให้ชายหาดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือแม้แต่การเติมทรายก็ไม่ได้การรันตี 100 เปอร์เซ็นว่าหาดกลับมา เพราะระบบนิเวศเปลี่ยนไปแล้วจากกลุ่ม Beach for life ระบุว่าบางพื้นที่มีการกัดเซาะจริง แต่เป็นหาดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น ชะอำ และปราณบุรี ไม่ควรทำกำแพงกันคลื่นเพราะเป็นการใช้ยาแรง ควรจะเลือกวิธีการป้องกันแบบอื่น“ในปัจจุบันทั้งโลกนักวิชาการต่างสรุปตรงกันว่า กำแพงกันคลื่น คือ The death of beach คือความตายของชายหาด กำแพงกันคลื่นไปที่ไหนชายหาดจะตายทันที เพราะมันจะไม่เหลือชายหาดอีกต่อไป ลองคิดดูว่าขนาดกำแพงกว้าง 20 - 30 เมตร มันใหญ่มาก ซึ่งชายหาดในไทยโดยเฉลี่ยกว้าง 35 เมตร เราเหลือพื้นที่หาดอีกเท่าไหร่ เราจึงเห็นว่าพอสร้างกำแพงแล้วหาดหายไป นี่ยังไม่รวมผลกระทบอีกมากมายที่ตามมาหลังจากสร้างกำแพง”นอกจากนี้ เกิดประเด็นอุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวชาวไทยวัย 55 ปี ลื่นล้มศรีษะกระแทกบนกำแพงกันคลื่นที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ร้ายแรงถึงส่งผลให้กระดูกคอหัก โดยจากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการกำแพงกันคลื่นพบมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตลอดแนวบันได และพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่าง และไม่มีป้ายเตือนอันตรายกลายเป็นที่ทำให้สังคมหันมาสนใจ “กำแพงกันคลื่น” ที่มีปัญหาในหลายมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวเที่ยว จากหาดทรายสำหรับเดินเล่นพักผ่อนหย่อน ถูกแทนที่ด้วยกำแพงปูน ทำให้สภาพแวดล้อมชายหาดชะอำเปลี่ยนไปเป็นกำแพงกันคลื่นที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและอันตราย นำสู่อุบัติเหตุไม่คาดฝัน แน่นอนว่างานนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย เปิดเผยถึงอุบัติเหตุลื่นล้มบนกำแพงกันคลื่นเพราะตะไคร่น้ำเกาะตัว หากมองในมุมของระบาดวิทยาทางการแพทย์ จะเรียกว่า Index Case เพราะยังมีเคสอีกมากที่สังคมไม่รับรู้ ซึ่งตามทฤษฎี หากพบเคสรุนแรง 1 ราย นั่นหมายความว่า มีเคสที่เกือบรุนแรงอีกจำนวนมาก ( near-miss case) ดังนั้น คงต้องทบทวนรูปแบบกำเเพงกันคลื่นนี้ว่ายังเหมาะสมหรือไม่สำหรับการป้องกันชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว“ประมาทไม่ประมาทไม่รู้นะ แต่เหตุเป็นเพราะว่าโครงการของรัฐดูแลไม่ดีพอ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้จะป้องกันอย่างไร จะแค่ติดป้ายพอไหมต้องติดป้ายถี่ขนาดไหน หรือจะต้องใช้แนวกั้นแบบตำรวจ หรือจะต้องรีบเอาคนไปขัดไปถูตะไคร้น้ำออกก่อนเทศกาลแล้วจะต้องขัดทุกกี่เดือน หรือกี่สัปดาห์ถึงจะชัวร์ต่อนักท่องเที่ยว คือมันต้องมีหลายมาตราการนะปัจจุบันนี้ เมื่อเกิดเคสขึ้นแล้วเหตุการณ์ผ่านไป 2 - 3 สัปดาห์แล้วมีมาตราการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือไม่ อย่างไร” นพ.สุภัทรให้ความเห็นขณะที่ Beach for life ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบและคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน จากกรณีนักท่องเที่ยวลื่นล้มบนกำแพงกันคลื่นที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี โดยระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้บาดเจ็บประสบอุบัติเหตุจากการลื่นล้มบนกำแพงกันคลื่น ซึ่งมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตลอดแนวบันไดของกำแพงกันคลื่น และบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่า ไม่มีป้ายเตือนนักท่องเที่ยว อีกทั้งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดของประชาชน โดยโครงการกำแพงกันคลื่นในพื้นที่เกิดเหตุนั้น เป็นการดำเนินการป้องกันชายฝั่ง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในรูปแบบกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได จำนวน 3 ระยะ ตลอดแนวชายหาดชะอำใต้ จังหวัดเพชรบุรีการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในลักษณะขั้นบันไดของกรมโยธาฯ มักเกิดตะไคร่น้ำเกาะตามแนวกำแพงกันคลื่น เนื่องจากน้ำทะเลท่วมถึงขั้นบันไดของกำแพงกันคลื่น ก่อให้เกิดความอันตรายต่อการใช้ประโยชน์ชายหาด โดยเฉพาะสวัสดิภาพเเละความปลอดภัยของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ชายหาดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการละเลยต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงขัดต่อหลักการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” ตามที่กรมโยธาธิการฯ กล่าวอ้างถือปฏิบัติมาBeach for life เล็งเห็นว่า กรมโยธาฯ ต้องทบทวนแนวทางในการป้องกันชายฝั่ง และเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกรมโยธาธิการที่ต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาว่ากรมโยธาฯ เป็นกรมที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสารทุกข์สุขของประชาชน จึงขอเรียกร้องไปยังกรมโยธาฯ ดังนี้1. กรมโยธาฯ ต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เเละเเสดงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการของกรมโยธาฯ รวมถึงผลกระทบในมิติอื่น ที่เกิดขึ้นจากการที่กรมโยธาฯ ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดให้กลายสภาพเป็นกำแพงกันคลื่น2. กรมโยธาฯ ต้องเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับอุบัติเหตุจากการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการอย่างเป็นธรรม และครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกมิติโดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ3.กรมโยธาฯ ต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยกรณีดังกล่าวนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ชายหาด4.กรมโยธาฯ ต้องปรับรูปแบบโครงการหรือแสวงหามาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของกรมโยธาฯ5. กรมโยธาฯ ต้องไม่ผลักภาระความรับผิดชอบโดยการส่งมอบโครงการให้กับท้องถิ่นรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากบางท้องถิ่นนั้น มิอาจมีศักยภาพ งบประมาณ บุคลากร หรือ ความรู้ในการบริหารจัดการโครงสร้างที่กรมโยธาธิการก่อสร้างไว้ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวสุดท้ายสำหรับ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หรือ “EIA” ซึ่งจะนำกลับมาทบทวนในการโครงการกำแพงกันคลื่นในเร็วๆ นี้ ยังคงต้องติดตามความชัดเจน แต่ที่แน่ๆ การทำ EIA เป็นรื่องพื้นฐานเป็นการช่วยปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างรอบคอบภาพประกอบจาก Beach for life